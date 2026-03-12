Addigy Innovate Conference 2022
22 – 23 de febrero de 2022 – En línea
¡Splashtop se complace en patrocinar una vez más la Conferencia Addigy Innovate!
¡Splashtop se complace en patrocinar una vez más la Conferencia Addigy Innovate! Esta conferencia virtual de dos días está repleta de sorprendentes lanzamientos de nuevos productos, talleres interactivos y conocimientos de los principales expertos en seguridad, MSP y TI corporativa. Nuestro equipo presentará Splashtop SOS para ayudar a los profesionales de TI y MSPs a crecer junto con nuestro propio conjunto cada vez mayor de funciones, como la reventa de acceso remoto, la configuración de una plataforma de soporte remoto local que administra el antivirus Bitdefender para puntos finales y más.
Integración de Splashtop y Addigy | Splashtop Remote Support