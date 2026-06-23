ACTE CareerTech Vision 2020
30 de noviembre – 4 de diciembre de 2020 – Evento virtual en línea
¡Splashtop está encantado de patrocinar ACTE CareerTech Vision por primera vez!
¡Splashtop está encantado de patrocinar ACTE CareerTech Vision por primera vez! Nuestro equipo compartirá nuestras soluciones de acceso remoto para la educación acceso remoto a laboratorios para permitir el acceso a las computadoras del laboratorio escolar, así como soluciones de acceso remoto para que el profesorado y el personal accedan a las computadoras de la escuela. Los equipos de TI en educación estarán interesados en las soluciones de soporte remoto de Splashtop que se pueden usar para proporcionar asistencia remota a estudiantes, profesores y personal (accediendo a sus computadoras, tabletas y Chromebooks) mientras están aprendiendo o enseñando desde casa.
Los profesores estarán interesados en Mirroring360 Pro para la duplicación y el intercambio de pantallas en el aula.
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