Las escuelas están ofreciendo laboratorios remotos post-Covid y ésta es la razón

Los laboratorios informáticos remotos son una tendencia, incluso cuando se reabren los campus
A medida que los educadores y los administradores de TI se preparan para el regreso del aprendizaje en el campus, se están dando cuenta de que quieren -y necesitan- mantener algunas de las nuevas prácticas que adoptaron el año pasado para mejorar sus programas educativos para el aprendizaje a distancia. Un ejemplo es ofrecer acceso remoto a los ordenadores de los laboratorios del campus para que los estudiantes y profesores puedan seguir trabajando después de las horas de laboratorio, desde cualquier lugar. Hemos oído a profesores y personal de escuelas y universidades de todo el mundo hablar de las ventajas de mantener estos laboratorios informáticos remotos como práctica permanente para el aprendizaje a distancia e híbrido.
Lo que aprendieron durante la pandemia
Los estudiantes remotos necesitan acceder a los laboratorios informáticos de la escuela para ejecutar potentes programas de software (como herramientas de modelado 3D, CAD, diseño gráfico y edición de vídeo) que muchos estudiantes no pueden ejecutar en sus ordenadores domésticos. Muchos de los estudiantes tampoco pueden permitirse sus propias licencias individuales de software. Estos son algunos de los problemas que los administradores de TI tuvieron que abordar durante la pandemia.
Con Splashtop Enterprise, los administradores informáticos pudieron hacer que los laboratorios informáticos de la escuela fueran accesibles a los alumnos a distancia. Utilizando la función de programación, también pudieron programar franjas horarias en las que grupos de alumnos podían acceder a determinados laboratorios en función de sus horarios de clase.
Así, los alumnos podían controlar a distancia los ordenadores del laboratorio como si estuvieran sentados en él. Los estudiantes podrían incluso editar vídeos a distancia, ya que Splashtop tiene la capacidad de enviar el sonido del ordenador remoto al dispositivo local del estudiante.
Existen herramientas para facilitarte el trabajo, y la compra de Splashtop fue mi herramienta que, sinceramente, salvó nuestro curso escolar. - Chris Gilbert, Wayne State University
Por qué los laboratorios informáticos a distancia están aquí para quedarse
Los educadores y los informáticos quieren seguir ofreciendo laboratorios remotos a los alumnos. Es beneficioso para los alumnos, los profesores y los administradores informáticos. Los alumnos que se encuentren en una situación que les impida acudir al campus un día -un hijo enfermo, un pinchazo o una cita con el médico- pueden acudir a la clase a distancia para hacer su trabajo en los ordenadores del laboratorio, incluso mientras reciben la instrucción a través de Zoom, como si estuvieran asistiendo en persona. Con la capacidad de ofrecer laboratorios informáticos a distancia, pueden funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, no sólo en horas de laboratorio; ya no es necesario que los estudiantes programen su tiempo durante las limitadas horas de laboratorio.
Los alumnos pueden acceder a los ordenadores fuera de esas horas (del laboratorio informático). Es muy, muy práctico. -Natalia Milanesi, Abbey Road Institute
Puntos extra
Visita nuestra página Remote Computer Labs para obtener más información sobre el acceso mediante llave para alumnos y profesores:
Accede a los ordenadores del campus desde cualquier dispositivo
Fácil de gestionar
Segura y estable
Permisos de acceso basados en grupos