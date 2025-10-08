Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Reseña de la semana - "¡Fantástico! Funciona perfectamente con el teclado Bluetooth."

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
Empieza con Splashtop
Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
Prueba gratuita

5 estrellas por audiomechanics¡Fantástico!

Funciona perfectamente con el teclado Bluetooth.

Ahora puedo llevarme de viaje mi iPad con funda teclado Logitech y conectarme a mi ordenador en el trabajo sin apenas molestias. Es lo más parecido a utilizar un ordenador de sobremesa que se puede conseguir en un iPad. Incluso hay una función de pantalla en blanco "" que protege a las personas de la oficina para que no vean lo que estás haciendo mientras estás conectado remotamente. Hoy mismo tenía que hacer un trabajo urgente que sólo podía hacerse desde el ordenador de mi oficina, pero no podía llegar... ¡Splashtop al rescate! El trabajo se hacía tan rápido como si yo hubiera estado allí, e imprimía informes, etc. directamente en la impresora de mi ayudante. ¡Fantástico! ¡Gracias Splashtop! ¡Cinco estrellas!

¡Empieza ahora!
Comienza tu prueba gratuita de Splashtop
Prueba gratuita


Comparte esto
Canal RSSSuscríbete

Contenido relacionado

Front perspective of Confederation College
Integraciones

Confederation La universidad ofrece laboratorios informáticos remotos 24/7

Conozca más
User using Splashtop to connect to the school computer with Photoshop
Aprendizaje a Distancia y Educación

Enseñar a Distancia una Clase de Photoshop en Vivo con Acceso Remoto

Conozca más
Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building
Aprendizaje a Distancia y Educación

El departamento de TI de un centro educativo reduce los costes y aumenta la eficiencia con Splashtop

Conozca más
Floating augmented reality notification displaying a review of remote technology
Soporte Remoto de TI y Mesa de Ayuda

Mejora de la experiencia del cliente con tecnología remota

Conozca más
Ver todos los blogs