Reseña de la semana - "¡Fantástico! Funciona perfectamente con el teclado Bluetooth."

5 estrellas por audiomechanics¡Fantástico!

Funciona perfectamente con el teclado Bluetooth.

Ahora puedo llevarme de viaje mi iPad con funda teclado Logitech y conectarme a mi ordenador en el trabajo sin apenas molestias. Es lo más parecido a utilizar un ordenador de sobremesa que se puede conseguir en un iPad. Incluso hay una función de pantalla en blanco "" que protege a las personas de la oficina para que no vean lo que estás haciendo mientras estás conectado remotamente. Hoy mismo tenía que hacer un trabajo urgente que sólo podía hacerse desde el ordenador de mi oficina, pero no podía llegar... ¡Splashtop al rescate! El trabajo se hacía tan rápido como si yo hubiera estado allí, e imprimía informes, etc. directamente en la impresora de mi ayudante. ¡Fantástico! ¡Gracias Splashtop! ¡Cinco estrellas!