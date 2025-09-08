Eficiencia del Trabajo a Distancia: Equipo para Complementar a Splashtop

Con el trabajo desde casa y el aprendizaje a distancia cada vez más comunes, Splashtop ha trabajado para ofrecerle las soluciones de acceso remoto en las que confía para trabajar a distancia, y ha descubierto algunas sugerencias valiosas para usted en sus pasos para mejorar aún más su productividad.
Estamos hablando del equipo que puede usar para mejorar su Splashtop y otras experiencias de trabajo a distancia relacionadas.
Por unos pocos cientos de dólares, puedes mejorar sustancialmente tu rincón informático del mundo, y ponerte en camino para una experiencia de trabajo remoto aún más eficiente. Estos son algunos de los artículos que podrías conseguir para mejorar tu experiencia de trabajo remoto con Splashtop.
Para empezar, vamos a centrarnos en cinco áreas clave a considerar:
Auriculares
Monitores Adicionales
Cargadores Inalámbricos
Soporte para el Ratón
Teclados
Auriculares
En primer lugar, ¿sabías que Splashtop transmite el audio del ordenador remoto a tu dispositivo local en tiempo real? Esta característica ha sido especialmente genial para los profesionales de la producción de audio y video que necesitan hacer sincronización de labios.
Puedes encontrar notables gangas desde 16 dólares y equipos restaurados por menos de 200 dólares de marcas de alta gama como Cyber Acoustics, Bose, JBL, LG, Sony, Sennheiser y SkullCandy.
Si tienes estudiantes en casa y en sus portátiles también, puede ser el momento de conseguir a todos los miembros de la familia sus propios auriculares. Puedes empezar con un par de auriculares estéreo de 3,5 mm con un micrófono con cancelación de ruido para tu PC, tableta y teléfono móvil por poco menos de 20 dólares. Intenta buscar modelos renovados de tus marcas de producto favoritas, de alta gama para ahorrar unos cuantos dólares.
Si vives en un mundo Apple, los EarPods por menos de 35 dólares con enchufes de 3,5 mm para auriculares pueden ser la respuesta para hacer y recibir llamadas telefónicas o reproducir video. A diferencia de los tradicionales auriculares circulares, el diseño de los EarPods está definido por la geometría del oído para ayudar a minimizar la pérdida de sonido. Los EarPods también incluyen un control remoto incorporado que te permite ajustar el volumen, controlar la reproducción de música y video, y responder o finalizar llamadas con un pellizco del cable.
Monitores Adicionales
Splashtop facilita la visualización de los múltiples monitores de una computadora remota en sus pantallas, permitiéndole ver ambas pantallas en su estación de trabajo cuando las necesite. Esta útil función de multi-a-multi monitores le permite realizar múltiples tareas de manera eficiente, mejorando la productividad. También puede utilizar un monitor para el equipo remoto y otro para el equipo local.
Para iniciarte en una compra que aporte valor añadido, aquí tienes algunos monitores que puedes considerar si estás buscando una segunda pantalla.
Considere que los monitores de las computadoras de escritorio generalmente miden entre 19 y 38 pulgadas, y hasta 49 pulgadas para pantallas ultra anchas para aquellos con escritorios más grandes. Entre 529 y 5.290 dólares, puede encontrar el mejor ajuste para su oficina en casa. Para las mejores ofertas, compre productos de compañías de marca como LG, Asus y Dell, y busque las ofertas de la semana. Algunos de los mayores monitores ultra anchos de hoy en día son de compañías como Samsung, Acer y Alienware.
Cargadores Inalámbricos
No olvides que Splashtop te da la posibilidad de usar teléfonos inteligentes y tabletas para controlar el ordenador de la oficina. Esto es genial para cuando necesites alejarte del ordenador de tu casa o hacer algunos recados.
La carga inalámbrica evita el desgaste del teléfono y de otros dispositivos al no utilizar el puerto de carga. La compatibilidad universal, la seguridad de las conexiones y la durabilidad van mucho más allá durante la pandemia—menos problemas de los que preocuparse.
En la categoría de los cargadores inalámbricos, con unos 20 a 60 dólares se puede conseguir un modelo de soporte de teléfono decente que se cargue bien, con una potencia de 5W a 10W, compatible con iPhone o Android. Entre las principales marcas se incluyen: Anker, Belkin, Choetech, Mophie, Nanami y más. Las almohadillas de carga inalámbricas 3 en 1 (para reloj, teléfono, auriculares, etcétera) tienden a funcionar mucho más, hasta 300 dólares para las marcas de renombre.
Soporte para el Ratón
Es muy útil que puedas usar tu ratón para controlar el ordenador remoto durante una conexión remota con Splashtop. Incluso puedes usar un ratón para controlar tu ordenador mientras accedes a distancia desde un iPhone o iPad.
Por tanto, elige el ratón que mejor se adapte a tu entorno. El Swiftpoint GT está diseñado para funcionar con Mac, Android, Windows e iOS. También se puede utilizar con cualquier dispositivo mediante el dongle USB (que también sirve de cargador) o Bluetooth4™. Si sueles trabajar hasta tarde en largas jornadas que se convierten en noches, también puedes considerar el ratón inalámbrico MX Master de Logitech, que también ha cosechado grandes elogios en por su diseño ergonómico.
Teclados
Ya que puede usar el teclado para controlar el ordenador remoto en Splashtop, explore los productos de teclado que le dan comodidad y son duraderos. Considere opciones como el teclado dividido Logitech Ergo K860, el teclado ergonómico de Microsoft y, por supuesto, el teclado mágico de Apple. Por lo general, estos productos se pueden encontrar en los almacenes grandes para una compra rápida.
Intenta Trabajar a Distancia con Splashtop Ahora
En una encuesta realizada en Junio de 2020, Splashtop confirmó que, si bien más de un tercio de los encuestados nunca había trabajado desde su casa antes de la pandemia de COVID-19—y otro tercio rara vez había trabajado a distancia,—un abrumador 80 por ciento del grupo informó que era más o igual de productivo trabajar desde su casa.
¡Puedes probar gratis el software de acceso remoto de Splashtop hoy mismo! Regístrate ahora para una prueba gratuita (sin tarjeta de crédito ni compromiso). Ideal para particulares, pequeños equipos y grandes empresas.
O bien, aprende más sobre cómo puedes habilitar el trabajo a distancia y el trabajo desde casa con Splashtop.