¿Dónde Encaja el Acceso a la Computadora Remota en el Nuevo Panorama de Cloud?

Vivimos en un mundo en el que el acceso a la información es mejor que nunca. ¿Quieres saber cuántas personas hay en el planeta o cómo hacer el nudo de la corbata? "Búscalo en Google". ¿No recuerdas el cumpleaños de tu tío? Consulta Facebook. ¿Necesitas acceder a tus documentos de trabajo mientras trabajas desde casa? Sólo tienes que iniciar sesión en Dropbox.

Con el trabajo basado en cloud, el contenido empresarial se puede almacenar en servidores remotos, disponibles en cualquier momento. Y con el crecimiento simultáneo de los dispositivos móviles (hay casi 225 millones de usuarios de teléfonos inteligentes sólo en los EE.UU.), se puede acceder a ese contenido desde casi cualquier lugar del mundo. Este es el nuevo paisaje habilitado para el cloud: las plataformas de almacenamiento en cloud hacen que sea tan fácil acceder al trabajo en casa como desde la oficina.

Entonces, ¿cuál es el papel del acceso remoto a la computadora, en un panorama de cloud donde el acceso a los archivos es más fácil que nunca?

siempre que esté conectado a la misma red. Con el acceso remoto al ordenador, un usuario tiene acceso a los programas, software, archivos y recursos de red del ordenador remoto, controlándolo como si estuviera sentado delante de él.

En este post, vamos a explorar cómo funciona el acceso a ordenadores remotos en el nuevo panorama de cloud—y si tu empresa está mejor servida usando la computación en cloud o el acceso a ordenadores remotos.

La importancia del acceso remoto al ordenador

El cloud computing puede ser uno de los mayores cambios empresariales de la memoria reciente. Cuando se menciona el cloud computing, tiene sentido referirse a Office 365, la plataforma de productividad empresarial de Microsoft con todo incluido. Es el servicio de cloud empresarial más popular del mercado, que ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar la mayoría de sus tareas diarias dentro de una única plataforma, desde el correo electrónico hasta la colaboración de documentos y el análisis de datos.

Pero, ¿ofrece Office 365 más capacidad que el acceso a ordenadores remotos? Si bien no se puede discutir la amplitud de la oferta, las empresas que invierten en la computación en cloud pueden encontrar capacidad adicional, por no hablar de la seguridad, con el acceso remoto a las computadoras.

Ahorro de costes

El acceso remoto a los ordenadores puede reducir los costes de la empresa de muchas maneras. Evitas invertir en varias copias de los mismos paquetes de software, ya que se puede acceder a ellos a través de una sola máquina. De hecho, mientras el ordenador central sea de alto rendimiento, las máquinas utilizadas para acceder a él no tienen por qué ser tan potentes (y costosas). Del mismo modo, puedes esperar que los costes de mantenimiento se reduzcan, ya que estás tratando con menos software en general.

Facilidad de acceso

El acceso remoto a la computadora ofrece una experiencia más fluida que el acceso a los archivos en cloud, particularmente cuando se trata de colaboración. El acceso remoto permite a los usuarios conectarse directamente a un dispositivo o red común, eliminando el proceso de enviar documentos de trabajo de ida y vuelta. Independientemente de los programas o archivos que se necesiten para realizar el trabajo, los usuarios pueden hacerlo dondequiera que estén en el dispositivo que elijan.

Seguridad del contenido

Siempre ha habido preocupaciones de seguridad con el cloud computing, específicamente las relacionadas con los datos sensibles de los usuarios y las empresas que se almacenan en servidores de clouds distantes. Para las organizaciones en las que la seguridad de la información de identificación personal (PII) y el contenido sensible de la empresa es primordial, la cloud puede parecer un riesgo demasiado grande, particularmente con regulaciones como la HIPAA, que imponen multas a las empresas que no son capaces de proteger la integridad y la confidencialidad de la información sensible.

El acceso remoto al ordenador impide que el usuario (o cualquier otra persona) tenga acceso directo al servidor de la empresa, creando en cambio una interfaz bidireccional segura entre el individuo y el contenido. Las sofisticadas soluciones de acceso remoto a los ordenadores ponen este tipo de seguridad en primer plano, y de hecho pueden ayudar a las organizaciones a cumplir con las directrices de la HIPAA y otras regulaciones relativas a la privacidad y la seguridad del acceso remoto a información sensible.

Consigue un buen acceso remoto al escritorio con Splashtop

Splashtop Business Access proporciona a los usuarios de su empresa un acceso remoto rápido, sencillo y seguro al ordenador, ofreciendo:

Amplia compatibilidad de dispositivos: Accede remotamente a ordenadores desde prácticamente cualquier dispositivo: Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook y navegador Chrome.

Despliegue sencillo: crea tu propia cuenta para conectarte siempre que lo necesites. También puedes migrar fácilmente de otras soluciones remotas a Splashtop.

Seguridad robusta: todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. El acceso remoto también está protegido por autenticación de dispositivo, verificación en dos pasos y múltiples opciones de contraseña de segundo nivel para maximizar la seguridad.

Gestión de usuarios: Invita a los usuarios de la empresa y establece manualmente sus funciones y permisos de acceso para que toda la empresa pueda utilizar el acceso remoto, sin riesgos.

Y Splashtop es significativamente más rentable que las soluciones alternativas, como LogMeIn y GoToMyPC. Así que únase a los 20 millones de usuarios de Splashtop hoy mismo.

Haz una prueba gratuita en de Splashtop Business Access para ver lo que el acceso remoto a ordenadores puede hacer por tu empresa. Alternativamente, ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.