La ciberseguridad requiere que los dispositivos y aplicaciones se mantengan completamente actualizados, lo que significa que parchear es esencial. Cada vez que se lanza un nuevo parche o actualización de seguridad, los agentes de TI necesitan asegurarse de que cada endpoint lo reciba y se actualice correctamente. Sin embargo, dado el constante lanzamiento de nuevos parches a través de aplicaciones y dispositivos, puede convertirse rápidamente en algo agotador.
La fatiga por parches (la acumulación, el agotamiento y el retraso causados por las constantes tareas de parcheo) es un problema real para los equipos de TI. En entornos de trabajo remoto y trabajo híbrido, así como en empresas con políticas de BYOD (tráete tu dispositivo), la carga de trabajo de parches puede ser aún mayor.
Entonces, ¿cómo pueden las empresas reducir la fatiga de parches sin comprometer la ciberseguridad? Vamos a explorar cómo la automatización de políticas en tiempo real y la gestión de parches pueden reemplazar el parcheo manual repetitivo, mejorando así la eficiencia y reduciendo la fatiga.
¿Qué causa el cansancio por actualizaciones en los equipos de TI
La fatiga del parcheo puede ser un problema real, con múltiples causas. Cualquiera de estos factores o combinaciones de ellos puede contribuir a la fatiga del parcheo:
Alta cantidad de parches: Cuando los agentes necesitan manejar parches en múltiples versiones de sistemas operativos, actualizaciones de aplicaciones y avisos de seguridad continuos, pueden cansarse rápidamente.
Herramientas lentas o inconsistentes: Los ciclos retrasados que obligan a realizar revisiones y reprocesos repetidos consumen recursos y energía de TI.
Pasos de scripting y aprobación manual: Actualizar dispositivos manualmente, uno a la vez y paso a paso, desperdicia tiempo e invita al error humano.
Visibilidad deficiente en los puntos finales: Sin la visibilidad adecuada, los equipos de TI pueden pasar horas buscando dispositivos desactualizados o perder el rastro de los puntos finales existentes.
Cuando estos factores llevan a la fatiga por parches, los agentes de TI pueden cansarse y desmoralizarse. Esto tiene un efecto en cascada, impactando la postura de seguridad de una organización, el cumplimiento de TI, y la eficiencia operativa.
Por qué los métodos tradicionales de parcheo empeoran la fatiga
Aunque los métodos y herramientas de parcheo más antiguos están diseñados para hacer más eficiente la gestión de parches, las herramientas equivocadas pueden, de hecho, empeorar la fatiga por parches. Muchos de ellos vienen con desafíos adicionales u obstáculos que pueden añadir trabajo extra al proceso de parcheo.
Por ejemplo, muchas herramientas de parcheo están configuradas para ejecutarse en ciclos de parches programados que requieren seguimiento manual, por lo que los agentes de TI tienen que verificar dos veces que los parches se instalaron correctamente. Si se tardan demasiado entre ciclos, eso puede agregar trabajo adicional si sale un parche vital entre ciclos, mientras que las plataformas más lentas que esperan para registrarse también pueden aumentar las cargas de trabajo repetitivas.
En entornos con diferentes sistemas operativos, algunas herramientas de parcheo pueden tener dificultades para mantener todos los dispositivos actualizados, lo que requiere que los agentes usen múltiples soluciones de parcheo para cubrir todos los dispositivos. Si las soluciones no admiten el parcheo automatizado para aplicaciones de terceros, los agentes de TI aún necesitarán garantizar manualmente que cada punto final esté actualizado cuando se lancen nuevos parches para las aplicaciones que usan.
En conjunto, estos factores pueden aumentar aún más la fatiga de los parches, incluso cuando se usan con una solución diseñada para facilitar el parcheo.
Cómo Splashtop AEM elimina la fatiga del parcheo
Ahora que entendemos qué impulsa la fatiga por parches, la siguiente pregunta es: ¿cómo combatimos esto?
Soluciones como Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) ayudan a reducir la fatiga de los parches automatizando el proceso de parcheo. Esto elimina los aspectos repetitivos, que consumen tiempo y energía del parcheo al manejarlos de manera continua y en tiempo real, basándose en las políticas de parcheo y automatización que defines.
Splashtop AEM incluye:
Parcheo en tiempo real que detecta automáticamente las actualizaciones disponibles y las despliega en los puntos finales sin esperar ciclos de sincronización retrasados.
Automatización personalizable basada en políticas con reglas para la implementación de parches basadas en la severidad, tipo de software, grupos de dispositivos y requisitos de cumplimiento.
Parcheo de aplicaciones de terceros para proteger objetivos comunes de ataques, como navegadores y aplicaciones de colaboración, mientras se reduce la necesidad de parchear aplicaciones en endpoints manualmente.
Soporte multiplataforma para Windows y macOS desde una sola consola.
Información basada en CVE que ayuda a los equipos a identificar, priorizar y remediar amenazas de alto riesgo.
Visibilidad unificada desde una sola consola, reduciendo la necesidad de suposiciones y verificación manual.
Paso a paso: cómo usar la automatización de parches en tiempo real para reducir la fatiga
Entonces, ¿cómo puedes usar Splashtop AEM para automatizar el parcheo y reducir la fatiga? Splashtop AEM está diseñado para ser fácil de usar, haciendo que sea sencillo configurarlo, crear políticas y mantener tus endpoints protegidos. Solo sigue estos simples pasos:
Despliega el agente de Splashtop AEM en todos los endpoints que deseas gestionar.
Usa la consola de Splashtop AEM para crear políticas de parcheo, incluyendo reglas para aplicar automáticamente actualizaciones críticas y de alta severidad, y asigna políticas a grupos de dispositivos.
Monitorea el progreso del parche a través del panel de Splashtop AEM y ajusta tus políticas según sea necesario.
Genera informes para eliminar el seguimiento manual y verificar el cumplimiento de TI durante una auditoría.
Políticas de automatización comunes que reducen la carga de trabajo de TI
Splashtop AEM ofrece a los administradores la flexibilidad de definir políticas de automatización que impongan un parcheo consistente y en tiempo real a través de Windows y macOS mientras se alinean con los requisitos regulatorios e internos. Los tipos comunes de políticas incluyen:
Políticas de respuesta a cero días: Aplica automáticamente parches para vulnerabilidades recién descubiertas tan pronto como estén disponibles, minimizando las ventanas de exposición.
Priorización de CVE de alta severidad: Usa información de vulnerabilidad basada en CVE para auto-priorizar parches para vulnerabilidades críticas y de alto riesgo.
Políticas basadas en departamentos o grupos: Asigna diferentes reglas de parcheo según el departamento, grupo de dispositivos, nivel de sensibilidad o perfil de cumplimiento.
Políticas de parcheo de aplicaciones de terceros: Asegúrate de que las aplicaciones de terceros compatibles, como los navegadores y herramientas de colaboración, se actualicen automáticamente sin scripts ni intervención manual.
Ventanas de actualización programadas: Define ventanas de mantenimiento para los endpoints que necesitan tiempos de parcheo controlados, mientras aún se benefician de la automatización.
Reglas de políticas basadas en perfiles de riesgo: Configura un comportamiento de parcheo adaptado basado en el riesgo de dispositivos, impacto empresarial o necesidades operativas en lugar de una política única general.
Beneficios de Seguridad y Cumplimiento de la Automatización de Parches
Si bien reducir la fatiga del parcheo es vital para la moral, la productividad y la retención de empleados, también trae beneficios a la ciberseguridad y el cumplimiento de TI. Así, al usar la automatización de parches para reducir la fatiga y liberar tiempo para tus agentes de TI, también obtienes protección adicional y mejoras en el cumplimiento de seguridad.
En primer lugar, la automatización de parches proporciona una protección más fuerte contra los exploits al reducir los retrasos en los parches y minimizar el tiempo entre el lanzamiento de un parche y su instalación. Instalar actualizaciones críticas de inmediato también facilita la vida de los agentes de TI al reducir las amenazas que tendrán que abordar.
La gestión automática de parches también ayuda a las empresas a cumplir con sus requisitos regulatorios. Muchas regulaciones de seguridad exigen que las empresas instalen parches de seguridad y otras actualizaciones dentro de un marco de tiempo específico, y el parcheo automatizado con políticas personalizadas ayuda a garantizar que cada dispositivo se actualice de acuerdo con esos requisitos.
Con los reportes de Splashtop AEM, los equipos de TI también pueden aliviar la carga de la documentación manual. Splashtop AEM ofrece trazabilidad de auditoría confiable y documentación clara, proporcionando un estado de parches claro y trazabilidad de auditoría que respalda marcos como ISO 27001, PCI, SOC 2, y cumplimiento con HIPAA.
Cómo la automatización libera a los equipos de TI para trabajos más estratégicos
Por supuesto, hay beneficios de la automatización para los equipos de TI que van de la mano con la reducción de la fatiga, y no podemos pasarlos por alto. La automatización también libera tiempo, para que los agentes de TI puedan concentrarse en problemas críticos sin dividir sus recursos para gestionar actualizaciones.
Automatizar la gestión de parches significa que los agentes de TI ya no necesitan gastar tiempo en actualizaciones manuales repetitivas, sin importar el sistema operativo o la aplicación de terceros. El tiempo que recuperan puede ser usado para resolución de problemas y soporte, preparación para respuestas a incidentes, y otras tareas clave de TI que de otra manera podrían haber sido retrasadas por la gestión de parches.
Como resultado, esto conduce a una mayor productividad, menos agotamiento y menos tiempo dedicado al mantenimiento fuera del horario laboral. El trabajo de TI puede ser agotador y consumir mucho tiempo, por lo que el impacto positivo de eliminar tareas manuales repetitivas en la eficiencia, la moral y la retención de empleados no se puede subestimar.
Supera la fatiga del parcheo con Splashtop AEM
No pierdas a tu equipo de TI por la fatiga de parches. El parcheo oportuno no requiere agotar a tus agentes; todo lo que necesitas es una plataforma como Splashtop AEM, que puede reducir el trabajo repetitivo mediante la automatización en tiempo real.
Splashtop AEM proporciona visibilidad en tiempo real de las vulnerabilidades a través de conocimientos basados en CVE y acciones inteligentes asistidas por IA. Su automatización de parches asegura que los dispositivos se mantengan actualizados y continuamente protegidos sin requerir la participación manual de los equipos de TI, ayudando a las organizaciones a permanecer seguras y cumplir con los requisitos de cumplimiento mientras liberan tiempo para los agentes de TI.
Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI las herramientas y tecnología que necesitan para monitorear endpoints, abordar proactivamente problemas y reducir sus cargas de trabajo. Esto incluye:
Parcheo automatizado para actualizaciones de sistemas operativos y aplicaciones de terceros compatibles.
Acciones inteligentes asistidas por IA para una remediación más rápida.
Marcos de políticas personalizables que pueden ser aplicados a lo largo de tu red.
Seguimiento y gestión de inventario de hardware y software en todos los puntos finales.
Alertas y remediación para resolver automáticamente problemas antes de que se conviertan en problemas.
Acciones en segundo plano para acceder a herramientas como los gestores de tareas y los gestores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para reducir la fatiga del parcheo y simplificar tu flujo de trabajo? Prueba Splashtop AEM hoy con una prueba gratuita y experimenta los beneficios de la automatización de parches.