Decir que la ciberseguridad se ha vuelto más exigente sería quedarse corto. La creciente complejidad de las amenazas cibernéticas ha hecho que sea un desafío mantenerse por delante de los atacantes y proteger redes y dispositivos, lo que ha llevado a la creciente importancia de soluciones robustas de detección y respuesta, como NDR (Detección y Respuesta de Red) y EDR (Detección y Respuesta de Endpoint).
Con eso en mente, es hora de comparar NDR vs EDR, ver en qué se diferencian, explorar cómo cada uno es crucial para proteger los activos digitales y ver cómo Splashtop AEM ayuda a las empresas a fortalecer la seguridad de los dispositivos con información basada en CVE, automatización de parches, alertas proactivas y flujos de trabajo de remediación.
El papel de NDR y EDR en la ciberseguridad moderna
Tanto NDR como EDR son herramientas valiosas de ciberseguridad. Están diseñadas para proporcionar monitoreo, detectar actividad sospechosa y responder a ella, para que los equipos de TI puedan abordar posibles brechas o ataques. Sin embargo, cada una tiene características y aplicaciones distintas, por lo que se utilizan para abordar diferentes aspectos de la seguridad.
¿Qué es NDR (Detección y Respuesta de Red)?
Network Detection and Response (NDR) es un sistema enfocado en monitorear redes y tráfico de red para detectar posibles amenazas. Analiza el tráfico entre redes internas y externas, así como las comunicaciones internas, para detectar actividad sospechosa u otras anomalías.
NDR utiliza aprendizaje automático y análisis de comportamiento para monitorear comportamientos de red e indicadores de amenazas conocidas. Esto le ayuda a detectar amenazas de día cero, así como amenazas conocidas, basándose en patrones e indicadores de amenazas conocidas.
¿Qué es EDR (Detección y Respuesta de Endpoints)?
Los sistemas de Detección y Respuesta de Dispositivos (EDR) monitorean y gestionan la seguridad en dispositivos, como computadoras de escritorio, portátiles y dispositivos móviles. EDR recopila datos como actividad del usuario, conexiones de red y cambios en archivos para detectar actividad sospechosa.
Las soluciones EDR proporcionan visibilidad y protección en tiempo real para los endpoints al recopilar y analizar datos continuamente. Al igual que NDR, pueden usar aprendizaje automático y análisis de comportamiento para detectar amenazas en tiempo real.
Además, los sistemas EDR pueden automatizar respuestas, como aislar dispositivos o archivos infectados. Esto ayuda a reducir el riesgo de ataque y el daño que pueden causar, al tiempo que proporciona detalles que pueden ayudar a los equipos de TI a investigar el incidente.
¿Cómo han evolucionado las amenazas cibernéticas y por qué importan NDR y EDR?
A medida que las amenazas cibernéticas continúan creciendo, NDR y EDR se han vuelto aún más importantes. Las herramientas de detección robustas son esenciales para identificar y responder a actividades sospechosas y amenazas potenciales, preferiblemente antes de que puedan causar algún daño.
Por ejemplo, con el crecimiento del trabajo remoto y la diversidad de dispositivos, las organizaciones gestionan más dispositivos que nunca. Cualquiera de estos dispositivos, si queda desprotegido, podría ser comprometido y permitir que un atacante acceda a una red.
Las soluciones EDR pueden monitorear estos dispositivos para detectar actividad sospechosa, bloquear archivos maliciosos e incluso poner en cuarentena el dispositivo infectado. Si un atacante llega a la red, NDR puede detectar movimientos laterales, comandos y control, o patrones de exfiltración de datos y alertar a los equipos de seguridad. También puede ayudar a identificar el host implicado para su investigación.
Tanto las soluciones NDR como EDR pueden ayudar a eliminar brechas de visibilidad y crear una seguridad más fuerte en redes y ecosistemas. Aprovecharlas permite a las organizaciones crear políticas de seguridad efectivas y obtener una mejor visión de su seguridad.
NDR vs EDR: ¿Qué los Diferencia en la Defensa Cibernética?
Ahora examinemos las diferencias clave entre NDR y EDR. Aunque ambos son aspectos importantes de la ciberseguridad, sus funciones, fortalezas y casos de uso pueden variar significativamente.
Detección y Respuesta de Red
Detección y respuesta de puntos finales
Monitores
Tráfico y patrones de red
Dispositivos y actividad de endpoints
Fuente de datos
Inspección profunda de paquetes y datos de flujo
Telemetría y registros
Alcance de visibilidad
Visibilidad a nivel de red, movimiento lateral, exfiltración y comunicaciones C2
Visibilidad a nivel de endpoint en cada dispositivo
Despliegue
Sensores en la red
Se instalan agentes en cada dispositivo
Métodos de Detección
Análisis de comportamiento, detección de anomalías, inspección profunda de paquetes
Monitoreo de comportamiento, análisis de procesos, actividad de archivos y registros
Respuesta
Alertar y enriquecer investigaciones, y en algunos despliegues, orquestar bloqueos a través de controles integrados
Cuarentena de endpoints y remediación a nivel de dispositivo
Casos de Uso
Obtener visibilidad y seguridad en las redes e identificar actividad de ataque
Investigación y remediación de dispositivos, deteniendo amenazas a nivel de endpoint
Limitaciones
Contexto limitado de procesos, archivos y usuarios en comparación con las herramientas de endpoint
Visibilidad limitada en dispositivos no gestionados y actividad a nivel de red más amplia
Las Fortalezas y Debilidades de NDR y EDR para la Protección contra Amenazas Cibernéticas
Aunque tanto NDR como EDR son herramientas esenciales de ciberseguridad, ninguna es una protección perfecta contra todas las amenazas. Cada una tiene fortalezas y debilidades que deben tenerse en cuenta.
NDR proporciona visibilidad en toda una red, lo que le permite detectar atacantes e incluso amenazas ocultas. Debido a que utiliza aprendizaje automático y análisis, puede identificar nuevas amenazas al identificar anomalías, en lugar de firmas o patrones conocidos. Además, integrar herramientas NDR con plataformas de inteligencia de amenazas proporciona una detección de amenazas aún mayor.
Sin embargo, NDR también depende en gran medida de los datos de tráfico de red, por lo que el cifrado generalizado reduce la inspección de contenido profundo, y NDR se basa más en metadatos, flujo y señales de comportamiento en esos casos. De manera similar, las herramientas NDR pueden generar un gran volumen de datos y alertas, por lo que a menudo son necesarias otras herramientas para filtrar el ruido.
EDR proporciona visibilidad granular en cada dispositivo, con una mirada detallada a procesos, aplicaciones y archivos. Esto facilita a los equipos de TI identificar amenazas en endpoints individuales y responder rápidamente, y dado que EDR ofrece respuestas automatizadas, quita gran parte de la carga a los agentes de TI. También proporciona capacidades forenses, para que los equipos puedan analizar los ataques y determinar la causa.
Al mismo tiempo, EDR tiene un alcance limitado y solo se enfoca en los endpoints, por lo que la actividad a nivel de red es más difícil de rastrear. Al igual que NDR, EDR puede generar una gran cantidad de telemetría. Ajustar las detecciones y los flujos de trabajo de triaje es esencial para evitar la fatiga de alertas. Además, EDR está basado en agentes, por lo que cada endpoint requiere un agente de software instalado, lo que puede ser un proceso más intensivo en recursos.
Cómo la integración de NDR y EDR mejora tu marco de seguridad
Si te preguntas si NDR o EDR es mejor para tu negocio, la buena noticia es: no tienes que elegir. De hecho, combinar NDR y EDR proporciona una estrategia de defensa en capas que protege contra amenazas tanto de red como de endpoints, mejorando tu seguridad general.
Cuando se usan juntos, NDR detecta amenazas en toda una red, mientras que EDR contiene y aborda amenazas a nivel de dispositivo. Esto permite a los equipos de TI crear una estrategia de seguridad más holística y correlacionar actividades a nivel de red y de dispositivo para una mejor comprensión de los ataques.
Esto lleva a una mejor detección de incidentes y respuestas más rápidas, para que las amenazas potenciales puedan ser identificadas y abordadas dondequiera que aparezcan.
Lo que sigue en ciberseguridad: El auge de XDR y más allá
Sin embargo, hay una tercera opción de detección y respuesta que está revolucionando la industria de la ciberseguridad: Extended Detection and Response (XDR), que proporciona una solución integrada que reúne datos de endpoints, redes y la nube.
XDR correlaciona señales a través de dispositivos, redes, identidades y servicios en la nube para mejorar la calidad de detección y agilizar la respuesta. Esto ayuda a los equipos de seguridad a mantenerse alerta y poder responder rápidamente a amenazas en superficies de ataque complejas y distribuidas, manteniendo seguros los dispositivos y las redes.
XDR sigue siendo una tecnología emergente, junto con otras herramientas como análisis impulsados por IA y Secure Access Service Edge (SASE). Estas herramientas ayudarán a proporcionar una defensa más holística, robusta y efectiva para redes y dispositivos, incluso contra crecientes amenazas cibernéticas.
Cómo Implementar con Éxito NDR y EDR en Tu Organización
Está claro que NDR y EDR son herramientas de seguridad importantes, pero deben implementarse correctamente para proporcionar todos sus beneficios.
Las organizaciones a menudo combinan EDR para profundidad de endpoint con NDR para visibilidad a nivel de red. Algunas adoptan XDR para unificar señales y flujos de trabajo. Las herramientas se complementan entre sí, proporcionando un enfoque de ciberseguridad completo y comprensivo.
Además, las organizaciones necesitan alinear sus sistemas NDR y EDR con su infraestructura de TI. Esto significa encontrar una solución que pueda integrarse con tus sistemas existentes, escalar para crecer con tu organización y proporcionar todas las herramientas que necesitas para un análisis y respuesta eficientes.
Busca soluciones con capacidades de inteligencia de amenazas y características que satisfagan las necesidades de tu organización. Además de eso, es importante capacitar a tu equipo sobre cómo funcionan estas herramientas y cómo pueden ser utilizadas para mejorar la seguridad. Mantener a los empleados informados y educados ayuda a las empresas a aprovechar al máximo sus herramientas de seguridad.
Fortalece la Seguridad de los Dispositivos con Splashtop: Splashtop Autonomous Endpoint Management Solutions
Cuando quieres seguridad de dispositivos que sea potente, confiable y fácil de usar, Splashtop te tiene cubierto.
Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) incluye herramientas de seguridad diseñadas para proteger los endpoints. Con sus conocimientos de CVE impulsados por IA, puedes identificar rápidamente riesgos y vulnerabilidades y tomar medidas para remediarlos. Las alertas proactivas de Splashtop AEM pueden identificar y resolver problemas tan pronto como aparecen con soluciones automatizadas.
Además, Splashtop AEM reduce el riesgo en los dispositivos con la gestión automatizada de parches para sistemas operativos y aplicaciones de terceros. Esto detecta automáticamente y despliega parches, abordando vulnerabilidades y manteniendo los sistemas operativos y aplicaciones de terceros actualizados.
Todo esto se gestiona desde un único panel de control, que pone a tu alcance información de riesgos basada en CVE, parcheo automatizado, alertas configurables, herramientas remotas, scripting y remediación.
Si necesitas ayuda adicional, las herramientas de EDR y MDR (Detección y Respuesta Gestionada) de Splashtop proporcionan visibilidad en tiempo real e información procesable sobre la seguridad de tus endpoints, junto con experiencia práctica en seguridad.
Splashtop AEM proporciona a los equipos de TI herramientas para monitorear dispositivos, reducir el esfuerzo manual y mejorar la higiene de seguridad. Esto incluye:
Parcheo automatizado para OS, aplicaciones de terceros y personalizadas
Información de vulnerabilidades basada en CVE
Políticas configurables y anillos de implementación
Inventario de hardware y software a través de dispositivos
Alertas configurables y remediación mediante scripts
Herramientas de fondo como el administrador de tareas y la transferencia de archivos sin interrumpir a los usuarios
¿Quieres experimentar Splashtop de primera mano? Empieza hoy con una prueba gratuita: