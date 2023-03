¿Cómo puede el acceso remoto mejorar la productividad y la flexibilidad en la industria de los medios de comunicación y el ocio? Cuatro de nuestros clientes de medios de comunicación y el ocio comparten sus historias.

La pandemia ha cambiado muchos de nuestros hábitos, incluido el tipo de medios que consumimos. Antes de la pandemia, las redes sociales tenían un control sobre nuestros hábitos colectivos de consumo de medios. Sin embargo, los confinamientos y el distanciamiento físico han derivado en un aumento en la audiencia de cine y televisión. Un estudio de Nielsen de 2020 sugiere que, debido a su variedad de opciones, el uso de la televisión conectada se disparó durante la pandemia y se ha mantenido alto (incluso después de que terminaran los confinamientos mundiales). Estos altos niveles de consumo de récord mantienen al sector de los medios de comunicación y el ocio alerta mientras encuentran formas de crear contenido con una plantilla laboral remota.

¿Cuánta más productividad, eficiencia y flexibilidad podría tener el sector de los medios de comunicación y el ocio si los creativos, los socios y los clientes tuvieran acceso a una solución de acceso remoto segura, rápida y fácil de usar? Bueno, ya no tienes que preguntártelo. Warner Bros., Adobe Video, TechCastles y Boxel Studio han dado un paso al frente para explicar por qué están "¡boquiabiertos!" por el rendimiento y la sencillez de las soluciones de acceso remoto de Splashtop.

Como parte fundamental de la ventaja de la sencillez que ofrece Splashtop, estos clientes (o sus socios) aprovechan una sola aplicación de Splashtop para manejar todas sus necesidades de acceso remoto. Dado que Splashtop es fácil de instalar y se integra a la perfección en la TI existente, las empresas ofrecen a los creativos acceso remoto inmediato de alta velocidad. En cuanto al rendimiento, Splashtop permite la producción a velocidades de hasta 60 fotogramas por segundo y conectividad sin retrasos, lo que garantiza que superen a sus competidores de la industria.

Todo suma para ofrecer una productividad y flexibilidad masivas para los trabajadores creativos, como desarrolladores de juegos, editores de vídeo, diseñadores 3D y animadores.

Warner Bros. International Television Production

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nueva Zelanda implementó Splashtop para mantener sus flujos de trabajo de posproducción funcionando de forma rápida y remota durante el COVID-19. Después de probar otras soluciones de acceso remoto, eligieron Splashtop para satisfacer sus necesidades de productividad remota de alto rendimiento, así como las funciones de seguridad de Splashtop.

Hoy en día, los editores de WBITV Nueva Zelanda utilizan de forma remota sus estaciones de trabajo Windows y Mac en la oficina que ejecutan software especializado, incluidos Avid Media Composer y DaVinci Resolve. La solución les ofrece la misma seguridad y productividad que experimentan cuando están en la oficina.

El factor de la sencillez

WBITVP pudo configurar y ejecutar Splashtop en solo 5 horas, incluida la instalación y la implementación de los usuarios. Splashtop Enterprise permite a los administradores de TI de la empresa mantener un mayor control de acceso a través de permisos granulares basados en usuarios, ordenadores, roles y grupos.

"Desde la introducción inicial hasta dar acceso a los usuarios, me impresionó mucho la configuración sencilla a la par que segura. Podemos administrar usuarios y grupos y asignarlos sobre la marcha" – Mike Marsh, gerente de TI en WBITVP Nueva Zelanda.

Al revelarse la necesidad de que las empresas de medios de comunicación y el ocio conservaran todo el contenido con altos niveles de seguridad, Marsh destacó la elegante sencillez de las funciones de seguridad de Splashtop.

"Utilizamos Okta para el SSO, y una de las principales razones por las que elegimos Splashtop Enterprise fue por la integración fácil y perfecta del SSO, además de los otros controles de seguridad como 2FA, autenticación de dispositivos, encriptación, etc.".

El factor del rendimiento

A velocidades hasta 60 fotogramas por segundo, los creativos de WBITVP Nueva Zelanda realizan actividades de posproducción de forma rutinaria. Entre estas se incluyen edición de sonido y vídeo, efectos visuales, mezcla de sonido, corrección de color, doblaje, sincronización de labios y otros que requieren sesiones remotas de muy alto rendimiento.

"Estuvimos probando AnyDesk en algunos ordenadores, pero, después de utilizar Splashtop, las valoraciones de los usuarios fueron que la frecuencia de imagen era mucho mejor y que tenían una experiencia más receptiva". – Mike Marsh, gerente de TI (tecnología de la información) en WBITVP Nueva Zelanda

Adobe Video

Los clientes de los medios de comunicación y el ocio de Adobe suelen trabajar con petabytes de metraje que requieren una fuerte sincronización A/V y la capacidad de trabajar rápidamente. A ellos les parece que Splashtop cumple a las mil maravillas en este aspecto. Especialmente cuando se realiza una conexión remota de un Mac a otr Mac, incluso a diez mil km de distancia.

El factor de la sencillez

"Con Splashtop, los usuarios de Adobe pueden utilizar de forma segura sus ordenadores personales y dispositivos Android, iOS y Chromebook para trabajar de forma productiva, independientemente de dónde se encuentren". – Sue Skidmore, jefa de relaciones con socios para Video en Adobe

El factor del rendimiento

Karl Soule de Adobe Video explicó el valor de Splashtop de esta manera:

"Cuando los editores de vídeo presionan 3 o 4 teclas por segundo con los recortes rápidos que hacen los departamentos de promoción, es crucial tener algo que responda y mantenga la sincronización A/V en línea; esa es una de las áreas en las que he descubierto que Splashtop cumple a las mil maravillas".

TechCastles Media Services

TechCastles Media Services® desempeña un papel fundamental en la industria cinematográfica de Georgia.La empresa implementa y supervisa la infraestructura de TI para entornos escolares relacionados con el cine, estudios de cine e instalaciones de posproducción.

TechCastles implementó Splashtop para una escuela de cine con sede en Georgia. Necesitaban acceso remoto rápido y de alta calidad tanto para sus estudiantes como para sus socios de edición de California que requieren acceso remoto a los sistemas de posproducción de la escuela. La velocidad y la calidad debían permanecer inamovibles mientras se trabajaba con el software y las herramientas de Avid para la posproducción: la estación de trabajo de audio digital Avid Pro Tools y el software Avid Media Composer.

Antes de Splashtop, la posproducción remota no era posible para los estudiantes y editores. La solución de acceso remoto anterior no podía integrarse a la perfección con el software y las herramientas de Avid y no podía sincronizar el audio correctamente con ninguno de los productos de Avid.

El factor de la sencillez

En cuestión de horas, TechCastles pudo implementar Splashtop en 150 ordenadores de clase y 25 estaciones de trabajo enfocadas en Avid Pro Tools. Tanto los estudiantes como los editores obtuvieron acceso a los sistemas y herramientas que necesitaban de inmediato.

"Solo tengo que hacer clic, arrastrar y soltar direcciones de correo electrónico para introducir personas en el sistema. Antes de Splashtop, tenía que introducir manualmente el nombre de cada usuario, su dirección de correo electrónico, su acceso específico y los permisos y restricciones de las aplicaciones y luego guardar toda esa información". – Margaret Chu, socia de TechCastles.

El factor del rendimiento

Tanto los estudiantes como los editores con sede en California están realizando la producción de películas a distancia con niveles óptimos de calidad y rendimiento. Esto es gracias a las conexiones de alta velocidad y la transmisión y el sonido de calidad HD.

"Splashtop no solo es rápido, todo se ve y se escucha con la más alta calidad y todo está sincronizado", Margaret Chu, socia de TechCastles.

Boxel Studio

Boxel Studio eligió Splashtop para permitir que sus artistas accedieran de forma remota a estaciones de trabajo y software de alta gama, tal como lo harían en el estudio. El estudio fue extremadamente cauteloso al buscar una solución de acceso remoto y destacó el gran valor del contenido que se maneja.

"Trabajamos con contenido intangible, digital y valioso que en última instancia se distribuirá en los cines, la televisión tradicional, los servicios de plataformas por cable u OTT como Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ y HULU", explicó Andres Reyes, director de tecnología de Boxel Studio.

El factor de la sencillez

Boxel Studio obtuvo alta seguridad y asistencia informática remota segura con la compra de Splashtop Enterprise. Dado que su equipo de TI aprovecha la misma plataforma segura para ofrecer acceso remoto y prestar asistencia a las estaciones de trabajo de manera efectiva, Boxel ha reducido el trabajo manual en estas áreas en un 80 %.

"Desde la adquisición de la licencia hasta la experiencia del usuario, todo el proceso es muy llevadero y sin complicaciones. La implementación de Splashtop fue rapidísima y sencillísima: ¿necesitas añadir a más usuarios? ¡Clic-clic, pan comido!" -- Andres Reyes, director de tecnología de Boxel Studio

El factor del rendimiento

El CTO de Boxel y su equipo probaron muchas soluciones de acceso remoto. Descubrieron que casi todos se enfocaban más en los departamentos de TI para prestar asistencia informática remota en lugar de ofrecer una experiencia de usuario agradable. En algunos casos, el retardo y la compresión de vídeo no les terminaba de convencer. También probaron soluciones basadas en hardware, pero eran muy susceptibles al retardo propio de la distancia. El rendimiento de Splashtop no solo resultó mucho más alto, sino que se mantuvo siempre al mismo nivel.

"Con las otras soluciones que probamos, los usuarios decían que estaba demasiado recargado, que era demasiado lento, que esto no era lo que yo quería, etc. Instalamos Splashtop e inmediatamente empezamos a recibir correos electrónicos de nuestros artistas: "Vaya, qué pasada, ahora puedo trabajar de verdad, puedo hacer mi trabajo. -- Andres Reyes, director de tecnología de Boxel Studio

¿Quieres obtener más información sobre cómo Splashtop Enterprise puede ayudar a tu empresa de medios de comunicación y ocio?

Programe una Demostración