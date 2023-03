Reseña destacada de la semana:



5 estrellas por Damostat

Si no tienes esta aplicación, te la estás perdiendo. ¿Alguna vez has querido tener una máquina portátil Windows 7 o mac en tu iPad? Fácil, consigue esta aplicación. ¿Alguna vez has querido jugar a los juegos mejor valorados sin tener que salir de la comodidad de tu cama? Fácil, consigue esta aplicación. ¿Qué tal una aplicación de dibujo decente, algo con lo que dibujar sobre la marcha? CONSIGUE ESTA APLICACIÓN. No me canso de decirlo.