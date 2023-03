Rápido y sin fricciones: Las pequeñas y medianas empresas ganan con el acceso y la asistencia remotos

El año 2020 -y todos sus retos- inició la carrera hacia el trabajo híbrido. Ahora hay más gente que nunca trabajando desde lugares remotos. El estudio PEW de 2020 sobre adultos estadounidenses "How the Coronavirus has - and hasn't - Changed the Way Americans Work" descubrió que sólo el 20% de los estadounidenses trabajaba desde casa antes del Coronavirus y el 57% quiere trabajar desde casa cuando termine el brote de Coronavirus. En vista de ello, muchas pequeñas y medianas empresas saben que tienen que actuar con rapidez para mantener a los trabajadores híbridos en activo, productivos, seguros y respaldados.

¿Cuál es la forma más fácil de unirse al reto del trabajo híbrido y conseguir la bandera a cuadros? Utiliza una solución de asistencia y acceso remoto sencilla y segura . Comprar y utilizar uno debería ser rápido y sin fricciones, una vez que sepas lo que necesitas.

Aquí tienes lo esencial... y algunos extras homologados para la calle que debes tener en cuenta:

Tu motor debe funcionar con piezas vitales

No hay nada más rápido y sin fricciones que un coche con lo necesario bajo el capó. En el mundo del trabajo a distancia, eso significa dar a tu gente tanto acceso remoto como soporte remoto . Al fin y al cabo, cuando tu personal trabaja a distancia, el departamento informático tiene que proporcionar ambas cosas. Simplificas el flujo de trabajo de tu servicio de asistencia con la asistencia remota bajo demanda, y permites que los empleados trabajen desde casa sin ningún compromiso utilizando el acceso remoto de alto rendimiento.

¿Por qué las pequeñas y medianas empresas añadirían complejidad adquiriendo y gestionando el acceso remoto por separado del soporte remoto? Sería como hacer dos paradas en boxes: 1 por problemas de motor y 1 para cambiar neumáticos.

Todos los dispositivos homologados para la calle son bienvenidos

¿Le diría alguna vez Dominic Toretto a un corredor callejero con un vehículo único que no puede competir? Claro que no, y tu equipo informático tampoco debería. Una solución de acceso remoto y asistencia sin fricciones no impone límites a los tipos de dispositivos, lo que hace que BYOD (Trae tu propio dispositivo) sea aún más eficaz. Esto permite a tu gente utilizar los dispositivos que quieran, sin arriesgar la seguridad ni el rendimiento.

¿Soporte para cualquier dispositivo? Así es. Los líderes de esta carrera se refieren a ella como "apoyo asistido". Con el soporte asistido, tu equipo informático es el equipo de boxes definitivo: puede arreglar un dispositivo averiado desde cualquier lugar. De repente, puedes prestar asistencia a cualquier usuario final en sus dispositivos de trabajo o personales -incluidos dispositivos Windows, Mac, iOS y Android- en el momento en que necesite ayuda. Los equipos de asistencia simplemente toman el control del dispositivo del usuario final para solucionar los problemas, igual que lo harían "en la pista", es decir, en persona.

Bajo el capó caben extras de alto rendimiento

Muchas soluciones de acceso remoto se estropean bajo la presión de estaciones de trabajo de alto rendimiento y aplicaciones especiales, como las que se utilizan en Media & Entertainment. Tu experiencia de usuario final debe ser de alto rendimiento, incluso cuando aumentes su potencia con 120 gigas de RAM o tarjetas gráficas como Quadro RTX 8000. Por no hablar de otros programas como Maya, Nuke, Adobe Suite, Toon Boom, Modo y muchos más.

Antes de comprar tu viaje de acceso remoto, asegúrate de que los usuarios y sistemas dispersos geográficamente rinden a un alto nivel a enormes distancias. Las pequeñas y medianas empresas no pueden permitirse una solución que se averíe o se quede sin gasolina al atravesar el país.

Seguridad mejor que una jaula antivuelco

Por su propia naturaleza, el acceso remoto es mucho más seguro que una VPN, porque tus empleados no pueden coger lo que hay "bajo el capó" y venderlo por piezas en el mercado negro. Tampoco pueden hacerlo las nefastas bandas de hackers. Como mínimo, una solución ideal de acceso y asistencia remotos debe ofrecer 2FA, TLS 1.2 con encriptación AES de 256 bits. También debe cumplir normas de conformidad como SOC 2, tener integración de inicio de sesión único , control granular de privilegios y permiso de acceso basado en grupos.

Vamos a tocar nuestra propia bocina aquí, porque Splashtop proporciona todo eso y más. Incluso hemos formado nuestro propio Consejo Asesor de Seguridad porque creemos que la seguridad es algo que nunca está "hecho". En Splashtop, damos prioridad a seguridad turboalimentada en cada paso del camino.

Dale una vuelta antes de comprometerte

Una experiencia de usuario sin fricciones empieza en el momento en que quieres evaluar una solución de acceso y asistencia remotos. Tu vendedor debería permitirte dar una vuelta. Infórmate y pide detalles sobre la experiencia del usuario desde el principio, incluido lo sencillo y rápido que es probar, hasta la adquisición real de la licencia.

También deberías poder modificar tu montura sin problemas. En Splashtop, por ejemplo, cuando necesites añadir "pasajeros" a tu "vehículo", sólo tienes que hacer clic en "añadir usuarios" y los cambios se realizan al instante.

Un pace car para gestionar todos los dispositivos

Una solución de acceso remoto debe permitirte gestionar y programar simultáneamente las actualizaciones de todos tus dispositivos gestionados. Además, debes poder seleccionar la hora y la fecha para hacerlo. En tenemos un grupo de pequeñas y medianas empresas que gestionan la mayor parte de su infraestructura informática con esta práctica función de Splashtop.

Splashtop reconoce que cada equipo tiene su propio estilo y puede querer modificar las capacidades de stock. Por eso, proporcionamos alertas configurables. Ahora puedes decidir la configuración ideal para tus alertas sobre el estado del dispositivo, la instalación de software, el uso de memoria, los registros de eventos de Windows y mucho más.

