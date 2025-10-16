Las Mejores Aplicaciones de Acceso Remoto y Uso Compartido de Pantalla para el iPad en la Escuela

Con el nuevo iPad económico de Apple para estudiantes, aquí están las mejores aplicaciones de acceso remoto y uso compartido de pantalla para uso educativo.
Los iPad pueden ser excelentes herramientas para profesores y estudiantes en el aula. Son rápidos, tienen muchas capacidades y son fáciles de usar tanto para el profesor como para los estudiantes.
Y, justo esta semana, Apple anunció un iPad nuevo y económico compatible con Apple Pencil. Este iPad de bajo precio está dirigido principalmente a los estudiantes y puede ser un gran añadido para las aulas. Se ha demostrado que dispositivos como los iPad ayudan a mejorar la participación en la clase y facilitan el aprendizaje cuando se usan correctamente.
Si bien los iPad que usan los estudiantes y los maestros en el aula pueden ser excelentes, también es importante contar con las aplicaciones adecuadas para maximizar el aprendizaje y la participación.
Las soluciones iPad de acceso remoto y uso compartido de pantalla de Splashtop son perfectas para profesores y estudiantes. Con Splashtop, podrás compartir pantallas de iPad con el ordenador de la clase (y viceversa), usar un iPad para controlar la lección e incluso dejar que un estudiante controle la lección desde su propio iPad.
Además de ofrecer las mejores soluciones de acceso remoto y uso compartido de pantalla durante más de 10 años, los productos galardonados de Splashtop cuestan muchísimo menos que otros productos similares.
Aquí están las mejores soluciones de Splashtop para iPad con pantalla compartida y acceso remoto en el aula:
Transmite y comparte la pantalla de tu iPad con otros dispositivos.
Ve las pantallas compartidas de otros dispositivos en tu iPad.
¡Genial para la colaboración y la realización de presentaciones!
Los estudiantes no necesitarán mirar una pantalla que podría estar muy lejos, solo necesitan su iPad para verlo todo.
Los maestros pueden compartir las pantallas de sus ordenadores con los iPad de sus estudiantes.
Los profesores pueden dejar que un alumno tome el control de la lección e incluso anotar sobre ella, todo desde su propio iPad.
Los profesores también pueden usar su iPad para controlar el ordenador, liberándolos de estar sentados detrás del escritorio y permitiendo una mayor participación.
Cada una de estas soluciones ofrece grandes beneficios y se ha demostrado que aumentan el compromiso en el aula. De hecho, puedes leer nuestros casos de estudio sobre los éxitos que muchos distritos escolares e instituciones educativas han experimentado gracias a Splashtop.
Aquí está todo lo que necesitas saber sobre cada una de estas dos soluciones. Empieza hoy con una prueba gratuita.
Mirroring360
La mejor aplicación para compartir la pantalla del iPad. Refleja de forma inalámbrica la pantalla de tu iPad (o de cualquier otro Mac, Windows, iOS, Android y Chromebook) en tu ordenador Mac o Windows sin necesidad de cables. Graba tu pantalla compartida y guárdala para más tarde. Utiliza Mirroring360 Pro para compartir la pantalla de tu ordenador Mac o Windows hasta 40 iPads a la vez. ¡Ideal para compartir lecciones con estudiantes con necesidades especiales! Más información.
Splashtop Classroom
La mejor herramienta de colaboración para el iPad. Comparte tu escritorio y aplicaciones con los iPads de tus alumnos (y otros dispositivos). Los estudiantes pueden conectarse con un simple código QR. Una vez conectados, los estudiantes pueden ver, tomar el control y hacer anotaciones sobre el contenido de la lección desde sus propios iPads para que el resto de la clase lo vea. Convierte cualquier iPad en una pizarra interactiva con Splashtop Classroom. Más información.
Una Última Cosa
Como habrás notado, los productos de Splashtop no son sólo para el iPad. Mirroring360 y Splashtop Classroom son compatibles con la mayoría de los dispositivos Mac, Windows, iOS, Android y Chromebook. Esto hace que Splashtop sea perfecto para llevar a cabo iniciativas de trae tu propio dispositivo (BYOD).