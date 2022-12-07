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Woman at a computer using Splashtop Personal and the Productivity Pack Add-On

Splashtop Productivity Pack

Añade accesos directos en pantalla y anota sobre cualquier contenido en Splashtop Personal

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El Productivity Pack incluye

Atajos Configurables y Gamepad

Haz que tu experiencia de escritorio remoto sea más productiva utilizando accesos directos en pantalla para Microsoft Office, juegos, reproductores multimedia, navegación, navegación por archivos y mucho más. Utiliza los perfiles integrados de las aplicaciones más populares o crea los tuyos propios.

  • Se incluyen perfiles para Microsoft Office (incluyendo presentaciones de PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, navegadores, Mad OS y Diablo

  • Crea tus propios perfiles fácilmente, usando cualquier combinación de los siguientes controles en pantalla: Teclas de combinación para Windows y Mac (P. Ej., Ctrl-Alt-Del), botón del ratón y rueda de desplazamiento, Gamepad


Whiteboard

Haz anotaciones sobre cualquier pantalla de escritorio remoto en directo. Ideal para presentaciones e instrucción en clase. Adaptación de nuestra galardonada aplicación educativa Splashtop Whiteboard.

  • Utiliza gestos para dibujar, resaltar o escribir sobre cualquier contenido

  • Utiliza bolígrafos de distintos colores y tamaños, sellos, subrayadores, formas, líneas y herramientas de texto

  • Anota sobre diversos fondos de rotafolios

  • Utiliza las herramientas de subrayado y sombreado de pantalla para mantener la atención del público

  • Tomar fotos de la pantalla y guardarlas en la galería para futuras referencias


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Para iOS

En la aplicación iOS del iPad

Pulsa el icono del engranaje en la esquina superior derecha de la aplicación > Cuenta > Gestionar suscripción y pulsa el botón para suscribirte. Las suscripciones se cobrarán en tu tarjeta de crédito a través de tu cuenta de iTunes. Consulta los detalles adicionales en la pantalla de inscripción.

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En la aplicación Android de la tableta

Pulsa el botón de menú (tres puntos en la esquina superior derecha de la aplicación) > Configuración > Cuenta Splashtop > Aquí puedes ver tus compras. Pulsa el botón para suscribirte y se te facturará a través de Google Play Store. Consulta los detalles adicionales en la pantalla de inscripción.

En la web

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Nota: El Productivity Pack es un complemento para la edición Splashtop Personal. Si aún no tienes Splashtop Personal, haz clic aquí para descargarlo gratis para Windows, Mac, iOS, Android y más.

Este complemento está disponible como compra dentro de la aplicación en Android (teléfonos y tabletas) e iOS (solo iPad). No está disponible para iPhone.

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