Splashtop Productivity Pack
Añade accesos directos en pantalla y anota sobre cualquier contenido en Splashtop Personal
El Productivity Pack incluye
Atajos Configurables y Gamepad
Haz que tu experiencia de escritorio remoto sea más productiva utilizando accesos directos en pantalla para Microsoft Office, juegos, reproductores multimedia, navegación, navegación por archivos y mucho más. Utiliza los perfiles integrados de las aplicaciones más populares o crea los tuyos propios.
Se incluyen perfiles para Microsoft Office (incluyendo presentaciones de PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, navegadores, Mad OS y Diablo
Crea tus propios perfiles fácilmente, usando cualquier combinación de los siguientes controles en pantalla: Teclas de combinación para Windows y Mac (P. Ej., Ctrl-Alt-Del), botón del ratón y rueda de desplazamiento, Gamepad
Whiteboard
Haz anotaciones sobre cualquier pantalla de escritorio remoto en directo. Ideal para presentaciones e instrucción en clase. Adaptación de nuestra galardonada aplicación educativa Splashtop Whiteboard.
Utiliza gestos para dibujar, resaltar o escribir sobre cualquier contenido
Utiliza bolígrafos de distintos colores y tamaños, sellos, subrayadores, formas, líneas y herramientas de texto
Anota sobre diversos fondos de rotafolios
Utiliza las herramientas de subrayado y sombreado de pantalla para mantener la atención del público
Tomar fotos de la pantalla y guardarlas en la galería para futuras referencias
Suscríbete a Productivity Pack
Para iOS
En la aplicación iOS del iPad
Pulsa el icono del engranaje en la esquina superior derecha de la aplicación > Cuenta > Gestionar suscripción y pulsa el botón para suscribirte. Las suscripciones se cobrarán en tu tarjeta de crédito a través de tu cuenta de iTunes. Consulta los detalles adicionales en la pantalla de inscripción.
Para Android
En la aplicación Android de la tableta
Pulsa el botón de menú (tres puntos en la esquina superior derecha de la aplicación) > Configuración > Cuenta Splashtop > Aquí puedes ver tus compras. Pulsa el botón para suscribirte y se te facturará a través de Google Play Store. Consulta los detalles adicionales en la pantalla de inscripción.
En la web
Suscríbete en el sitio web de Splashtop
Asegúrate de iniciar sesión con la cuenta que utilizas para Splashtop Personal.
Nota: El Productivity Pack es un complemento para la edición Splashtop Personal. Si aún no tienes Splashtop Personal, haz clic aquí para descargarlo gratis para Windows, Mac, iOS, Android y más.
Este complemento está disponible como compra dentro de la aplicación en Android (teléfonos y tabletas) e iOS (solo iPad). No está disponible para iPhone.