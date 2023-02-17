Complementos Splashtop
Para Splashtop SOS y Enterprise
Gestión autónoma de dispositivos
Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos de forma eficiente con gestión de parches en tiempo real, implementación de software y mucho más, todo desde un panel de control central.
Para Splashtop Remote Support, Splashtop Remote Access Pro y Enterprise
Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender
Implementa y gestiona Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender en tus terminales desde la consola de Splashtop. Protege proactivamente a tus clientes de las amenazas de ciberseguridad con protección antimalware, firewall y navegador.
Para Splashtop Enterprise
Realidad aumentada (AR)
Diagnostica y soluciona problemas desde cualquier lugar con Splashtop Augmented Reality (AR).
Para Splashtop Enterprise
Connector
Establece un puente seguro entre las conexiones RDP y VNC y los servidores y ordenadores a través de Splashtop, sin necesidad de utilizar una VPN ni de instalar agentes de acceso remoto.