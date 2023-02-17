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Complementos Splashtop

Para Splashtop SOS y Enterprise

Gestión autónoma de dispositivos

Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos de forma eficiente con gestión de parches en tiempo real, implementación de software y mucho más, todo desde un panel de control central.

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Para Splashtop Remote Support, Splashtop Remote Access Pro y Enterprise

Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender

Implementa y gestiona Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender en tus terminales desde la consola de Splashtop. Protege proactivamente a tus clientes de las amenazas de ciberseguridad con protección antimalware, firewall y navegador. 

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Para Splashtop Enterprise

Realidad aumentada (AR)

Diagnostica y soluciona problemas desde cualquier lugar con Splashtop Augmented Reality (AR).

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Para Splashtop Enterprise

Connector

Establece un puente seguro entre las conexiones RDP y VNC y los servidores y ordenadores a través de Splashtop, sin necesidad de utilizar una VPN ni de instalar agentes de acceso remoto.

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