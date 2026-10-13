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Intune und Splashtop

Schließen Sie die Support-Lücke mit Splashtop

Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernsupport auf jedem Gerät, egal ob bei Intune registriert oder nicht

Kostenlos testenVertrieb kontaktieren

Hilfe für jeden, auf jedem Gerät

Besserer Support für Ihren Mandanten – und darüber hinaus

  • Unterstützen Sie Auftragnehmer, Partner und Mitarbeiter auf persönlichen Geräten.

  • Bearbeiten Sie einmalige Anfragen, ohne zuvor etwas auf dem Gerät des Benutzers zu installieren.


Einfache Bereitstellung und Verwaltung

Schneller, sicherer Zugriff auf die von Ihnen verwalteten Geräte

  • Greifen Sie jederzeit per unbeaufsichtigtem Zugriff auf verwaltete Computer zu.

  • Führen Sie den Rollout über die Intune-Bereitstellung durch, die Sie bereits verwenden.

  • Melden Sie sich mit Ihren Entra-ID-Zugangsdaten per Single Sign-On an.

  • Nutzen Sie ein Tool über Windows, Mac, Linux und Mobilgeräte hinweg.


Probleme beim ersten Kontakt lösen

Produktivitätsfunktionen, die direkt in jede Sitzung integriert sind

  • Erweitern Sie die Berechtigungen und stellen Sie sicher, dass die Verbindung auch nach einem Neustart bestehen bleibt.

  • Übertragen Sie Dateien, chatten Sie, nutzen Sie Tastatur und Maus und führen Sie innerhalb der Sitzung Telefonate.

  • Beheben Sie Probleme im Hintergrund, während die Nutzer weiterarbeiten.

  • Integrieren Sie den Fernzugriff in Ihr Ticketsystem.


Sicher und auditbereit

Jede Sitzung ist geschützt und dokumentiert.

  • Sitzungen werden mit TLS und 256-Bit-AES verschlüsselt.

  • Zwei-Faktor-Authentifizierung und granulare Technikerberechtigungen.

  • Sitzungsprotokolle und Aufzeichnungen für Überprüfungen, Schulungen und Audits.


Vorteile von Splashtop Remote Support mit Intune

  • Weniger Ausfallzeiten für Nutzer

    Weniger wiederholte Tickets und kürzere Wartezeiten auf Hilfe

  • Niedrigere Support-Kosten

    Weniger Tools, die lizensiert, trainiert und gewartet werden müssen

  • Two blue outlined human figures, one in front of the other, with a blue checkmark inside a circle in the lower right corner, all on a light gray background.

    Support ohne Grenzen

    Helfen Sie internen Teams, Auftragnehmern und Kunden vom selben Konto aus.

  • A blue icon of a document with a folded top-right corner and three horizontal lines below, representing text or writing, on a light background.

    Nachweise für jede Sitzung

    Protokolle und Aufzeichnungen sind bereit, wenn Audits oder Überprüfungen anstehen.

Bereit, Ihren Fernsupport zu verbessern?

Kürzere Wartezeiten für Nutzer und einfachere Sitzungen für Techniker mit Splashtop Remote Support

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