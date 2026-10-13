Intune und Splashtop
Schließen Sie die Support-Lücke mit Splashtop
Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernsupport auf jedem Gerät, egal ob bei Intune registriert oder nicht
Hilfe für jeden, auf jedem Gerät
Besserer Support für Ihren Mandanten – und darüber hinaus
Unterstützen Sie Auftragnehmer, Partner und Mitarbeiter auf persönlichen Geräten.
Bearbeiten Sie einmalige Anfragen, ohne zuvor etwas auf dem Gerät des Benutzers zu installieren.
Einfache Bereitstellung und Verwaltung
Schneller, sicherer Zugriff auf die von Ihnen verwalteten Geräte
Greifen Sie jederzeit per unbeaufsichtigtem Zugriff auf verwaltete Computer zu.
Führen Sie den Rollout über die Intune-Bereitstellung durch, die Sie bereits verwenden.
Melden Sie sich mit Ihren Entra-ID-Zugangsdaten per Single Sign-On an.
Nutzen Sie ein Tool über Windows, Mac, Linux und Mobilgeräte hinweg.
Probleme beim ersten Kontakt lösen
Produktivitätsfunktionen, die direkt in jede Sitzung integriert sind
Erweitern Sie die Berechtigungen und stellen Sie sicher, dass die Verbindung auch nach einem Neustart bestehen bleibt.
Übertragen Sie Dateien, chatten Sie, nutzen Sie Tastatur und Maus und führen Sie innerhalb der Sitzung Telefonate.
Beheben Sie Probleme im Hintergrund, während die Nutzer weiterarbeiten.
Integrieren Sie den Fernzugriff in Ihr Ticketsystem.
Sicher und auditbereit
Jede Sitzung ist geschützt und dokumentiert.
Sitzungen werden mit TLS und 256-Bit-AES verschlüsselt.
Zwei-Faktor-Authentifizierung und granulare Technikerberechtigungen.
Sitzungsprotokolle und Aufzeichnungen für Überprüfungen, Schulungen und Audits.
Vorteile von Splashtop Remote Support mit Intune
Weniger Ausfallzeiten für Nutzer
Weniger wiederholte Tickets und kürzere Wartezeiten auf Hilfe
Niedrigere Support-Kosten
Weniger Tools, die lizensiert, trainiert und gewartet werden müssen
Support ohne Grenzen
Helfen Sie internen Teams, Auftragnehmern und Kunden vom selben Konto aus.
Nachweise für jede Sitzung
Protokolle und Aufzeichnungen sind bereit, wenn Audits oder Überprüfungen anstehen.
Bereit, Ihren Fernsupport zu verbessern?
Kürzere Wartezeiten für Nutzer und einfachere Sitzungen für Techniker mit Splashtop Remote Support