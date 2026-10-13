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Intune und Splashtop

Schließen Sie die Lücke mit Endpunktsicherheit

Sichern Sie Ihre Endpunkte mit Anti-Virus- und Anti-Betrugsschutz, EDR oder 24/7-MDR in einer Konsole

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Anti-Virus- und Anti-Betrugsschutz

Stoppen Sie Malware und Betrug, bevor sie Ihr Team erreichen.

  • Erhalten Sie Echtzeitschutz gegen Malware, Ransomware und Phishing auf Windows und Mac.

  • Splashtop Shield bietet zusätzlich zu herkömmlicher Antivirensoftware eine Betrugserkennung und blockiert die Fernzugriffstools, mit denen Angreifer sich als Ihr Helpdesk ausgeben.

  • Verwalten Sie die Lösung zentral von Ihrer Splashtop-Konsole aus.


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Endpoint Detection and Response (EDR)

Kontinuierliche Überwachung, Untersuchung und Sanierung bei fortgeschrittenen Bedrohungen

  • Kontinuierliche Überwachung, Ursachenanalyse und Visualisierung der Angriffskette sowie automatisierte oder geführte Sanierung

  • Hilfe bei der Erfüllung von Anforderungen an Compliance und Cyberversicherung

  • Auswahl führender Anbieter wie SentinelOne, CrowdStrike und Bitdefender


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Managed Detection and Response

Experten behalten Ihre Endgeräte rund um die Uhr im Blick. 

  • 24/7/365-Überwachung und -Reaktion durch die Sicherheitsteams von Bitdefender, SentinelOne oder CrowdStrike. 

  • Aktive Bedrohungssuche mit fachkundig begleiteter oder vollständig verwalteter Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. 

  • Eine starke Wahl für Teams ohne ein eigenes Sicherheitsoperationsteam.


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Ein Ort zum Kaufen und Verwalten

Weniger Anbieter, weniger Konsolen.

  • Stellen Sie Agenten bereit, konfigurieren Sie Richtlinien und überwachen Sie den Schutz über die zentrale Splashtop-Konsole.

  • Sehen Sie sich die Schutzabdeckung Ihrer Flotte an, damit Sie wissen, welche Geräte abgesichert sind.

  • Erreichen Sie betroffene Endpunkte schnell per Fernzugriff, um Probleme zu untersuchen und zu beheben.

  • Ein Anbieter und eine Rechnung für Endgeräteverwaltung und -sicherheit.


Vorteile von Splashtop Endpoint Security mit Intune

  • Secure remote access management icon

    Schützen Sie Menschen, nicht nur Geräte

    Stoppen Sie Betrug und Helpdesk-Identitätsmissbrauch, die ein Antivirenprogramm allein möglicherweise übersieht – ganz gleich, ob Sie die kostenlose oder die kostenpflichtige Version von Defender nutzen.

  • Kein Microsoft 365-Upgrade erforderlich

    Fügen Sie Ihrem Splashtop-Abo Schutz hinzu, anstatt auf einen höheren Microsoft-365-Tarif umzusteigen, um mehr Sicherheit zu gewährleisten.

  • Configurable Alerts icon

    24/7-Abdeckung ohne SOC

    Erfahrene Sicherheitsteams überwachen die Lage rund um die Uhr und reagieren für Sie.

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Ein Anbieter für Sicherheit und Support

    Schützen, verwalten und betreuen Sie Ihre Endgeräte über eine einzige Konsole – mit einem einzigen vertrauenswürdigen Partner.

Bereit, Ihre Endpunkte zu verteidigen?

Finden Sie die richtige Mischung aus Schutz für Ihre Endpunkte, Ihr Team und Ihr Budget.

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