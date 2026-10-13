Intune und Splashtop
Schließen Sie die Lücke mit Endpunktsicherheit
Sichern Sie Ihre Endpunkte mit Anti-Virus- und Anti-Betrugsschutz, EDR oder 24/7-MDR in einer Konsole
Anti-Virus- und Anti-Betrugsschutz
Stoppen Sie Malware und Betrug, bevor sie Ihr Team erreichen.
Erhalten Sie Echtzeitschutz gegen Malware, Ransomware und Phishing auf Windows und Mac.
Splashtop Shield bietet zusätzlich zu herkömmlicher Antivirensoftware eine Betrugserkennung und blockiert die Fernzugriffstools, mit denen Angreifer sich als Ihr Helpdesk ausgeben.
Verwalten Sie die Lösung zentral von Ihrer Splashtop-Konsole aus.
Endpoint Detection and Response (EDR)
Kontinuierliche Überwachung, Untersuchung und Sanierung bei fortgeschrittenen Bedrohungen
Kontinuierliche Überwachung, Ursachenanalyse und Visualisierung der Angriffskette sowie automatisierte oder geführte Sanierung
Hilfe bei der Erfüllung von Anforderungen an Compliance und Cyberversicherung
Auswahl führender Anbieter wie SentinelOne, CrowdStrike und Bitdefender
Managed Detection and Response
Experten behalten Ihre Endgeräte rund um die Uhr im Blick.
24/7/365-Überwachung und -Reaktion durch die Sicherheitsteams von Bitdefender, SentinelOne oder CrowdStrike.
Aktive Bedrohungssuche mit fachkundig begleiteter oder vollständig verwalteter Reaktion auf Sicherheitsvorfälle.
Eine starke Wahl für Teams ohne ein eigenes Sicherheitsoperationsteam.
Ein Ort zum Kaufen und Verwalten
Weniger Anbieter, weniger Konsolen.
Stellen Sie Agenten bereit, konfigurieren Sie Richtlinien und überwachen Sie den Schutz über die zentrale Splashtop-Konsole.
Sehen Sie sich die Schutzabdeckung Ihrer Flotte an, damit Sie wissen, welche Geräte abgesichert sind.
Erreichen Sie betroffene Endpunkte schnell per Fernzugriff, um Probleme zu untersuchen und zu beheben.
Ein Anbieter und eine Rechnung für Endgeräteverwaltung und -sicherheit.
Vorteile von Splashtop Endpoint Security mit Intune
Schützen Sie Menschen, nicht nur Geräte
Stoppen Sie Betrug und Helpdesk-Identitätsmissbrauch, die ein Antivirenprogramm allein möglicherweise übersieht – ganz gleich, ob Sie die kostenlose oder die kostenpflichtige Version von Defender nutzen.
Kein Microsoft 365-Upgrade erforderlich
Fügen Sie Ihrem Splashtop-Abo Schutz hinzu, anstatt auf einen höheren Microsoft-365-Tarif umzusteigen, um mehr Sicherheit zu gewährleisten.
24/7-Abdeckung ohne SOC
Erfahrene Sicherheitsteams überwachen die Lage rund um die Uhr und reagieren für Sie.
Ein Anbieter für Sicherheit und Support
Schützen, verwalten und betreuen Sie Ihre Endgeräte über eine einzige Konsole – mit einem einzigen vertrauenswürdigen Partner.
Bereit, Ihre Endpunkte zu verteidigen?
Finden Sie die richtige Mischung aus Schutz für Ihre Endpunkte, Ihr Team und Ihr Budget.