Splashtalks: Was gibt es Neues im Herbst 2026 – und was kommt als Nächstes
Begleiten Sie uns zu einer Sonderausgabe von Splashtalks, wenn wir 20 Jahre Splashtop feiern und die neuesten Innovationen vorstellen, die IT-Teams helfen, intelligenter zu arbeiten, die Sicherheit zu stärken und den Endpunktbetrieb zu vereinfachen.
Mit Robert Ha, Splashtop Mitgründer und COO, blickt diese exklusive Session zurück auf die Entwicklung von Splashtopvon einem Fernzugriff-Pionier zu einer Plattform, die IT Teams hilft, verteilte Umgebungen in großem Maßstab zu verwalten, zu sichern und zu unterstützen.
Robert wird erläutern, wie die sich wandelnden Bedürfnisse IT Teams die Produktstrategie und Vision von Splashtopprägen – und was das für die nächste Generation von Endpunktmanagement, Sicherheit, Automatisierung und Fernsupport bedeutet.
Sie erhalten außerdem einen Einblick in die Innovationen im Herbst 2026 , die Ihrem Team helfen sollen:
Stärken Sie die Endpunktsicherheit mit dem neuen Splashtop Shield Antivirenprogramm.
Transformieren Sie die Anwendungsverpackung und vereinfachen Sie die App-Bereitstellung mit Microsoft Intune und Agentic Packr.
Reduzieren Sie die Gefälligkeit gegenüber Schwachstellen und patchen Sie schneller mit einem verbesserten Arbeitsablauf.
Erleben Sie UI-Verbesserungen und bessere Filteroptionen in der Webkonsole.
Nutzen Sie erweiterte ITSM-Integrationen für einen reibungsloseren IT-Arbeitsablauf.
Produktivitäts- und Leistungsverbesserungen des Splashtop On-Prem-Produkts
Außerdem werfen Sie einen Blick darauf, was für Splashtop bevorsteht, einschließlich bevorstehender Innovationen und wie Kundenfeedback weiterhin unsere Produktroadmap prägt.
Egal, ob Sie IT-Administrator, MSP, Sicherheitsexperte oder einzelner Geschäftsmann sind – Sie erhalten einen klareren Überblick darüber, was neu ist, was als Nächstes kommt und wie Splashtop Ihrem Team helfen kann, die Remote-IT-Abläufe zu vereinfachen und mehr zu erreichen.
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