Val Verde Unified School District nutzt Splashtop Classroom und Mirroring360

Val Verde verabschiedete sich von seinen unflexiblen und kostspieligen SMART-Boards und Interwrite-Tablets, stattete Lehrer mit iPads und Schüler mit Chromebooks aus und vertraut heute voll und ganz auf Splashtop.

Über Val Verde Unified School District

Der Val Verde Unified School District (VVUSD) befindet sich im kalifornischen Riverside County. Der Schuldistrikt umfasst eine vielfältige Gemeinschaft aus fast 20.000 Schülern aus dem primären und sekundären Bildungsbereich. Dazu gehören 21 Schulen, einschließlich zwölf Grundschulen, vier Mittelschulen, zwei „Comprehensive High Schools“, eine Alternativschule, eine Virtual Academy und ein wachsendes Vorschulprogramm in vier Grundschulen. VVUSD erhielt Anerkennung von zahlreichen staatlichen und nationalen Organisationen, darunter:

„National Blue Ribbon Schools“-Programm – Gewinner

California Business for Education Excellence Award

„California Distinguished School“ – mehrfacher Gewinner

Auszeichnung durch den Education Trust West für die erfolgreiche Verbesserung der Bildungsergebnisse von Schülern, die einer Minderheit angehören und unter starker Armut leiden

Advanced Placement District of the Year Award

Bis heute setzt der VVUSD auf Innovation im Unterricht und bei der Lehrplangestaltung. Die Schüler der Bildungseinrichtungen genießen exzellenten Unterricht in topmodernen Einrichtungen, in denen der Einsatz innovativer Technologie großgeschrieben wird.

Der Val Verde Unified School District setzt verschiedene Technologien effizient ein, um das Lehren und Lernen auf allen Schulstufen zu optimieren und einen standardisierten Lehrplan zu ermöglichen. Die Angestellten des VVUSD erkannten schon früh, dass die Kombination aus Tablets und Apps eine hervorragende Grundlage für einen effektiven Unterricht darstellen würde. Nun erweitern sie die Leistungsfähigkeit der bestehenden Technologien durch neue Produkte von Splashtop.

Die Herausforderung

Für Val Verde war es an der Zeit, die technologische Ausstattung in seinen Klassenzimmern zu erweitern. Die bisher eingesetzten interaktiven Whiteboards von SMART waren unflexibel und erforderten viel PD. Außerdem war der Lehrer so ständig an den vorderen Bereich des Klassenraums gebunden. Interwrite-Tablets waren nicht benutzerfreundlich und teuer in der Wartung. Einige Schulen verwendeten Apple TV, allerdings waren auch bei dieser Lösung die Kosten nicht tragbar. Abgesehen davon musste das System an ältere Projektoren und Monitore angeschlossen werden und bot keine Unterstützung für Chromebooks.

Die Lösung

Val Verde verwendet Splashtop Classroom und Mirroring360. So können Lehrer Unterrichtsinhalte auf ihren PCs von überall im Raum anzeigen und kommentieren, indem sie ihre iPads verwenden – und diese Inhalte dann ganz einfach mit den iPads und Chromebooks der Schüler teilen. Die Schüler können dann die Bildschirme ihrer eigenen Geräte mit der Klasse teilen.

Die Splashtop-Software wird zentral bereitgestellt und in Active Directory integriert, wodurch stundenlange Verkabelung und Benutzereinrichtung entfallen. Das System ist flexibel, sodass Val Verde sowohl bestehende als auch neue Geräte verwenden kann.

Mirroring360 ermöglicht Einsparungen in Höhe der Installationskosten von vier Monaten und Schulen können ihre bevorzugten Gerät verwenden.

Mirroring360 ist sowohl in technologischer als auch finanzieller Hinsicht äußerst lohnend. Da Mirroring360 Geräte-agnostisch ist, können in jeder Schule die bevorzugten Geräte eingesetzt werden, die den jeweiligen Anforderungen der Schüler entsprechen.Dabei gibt es keinerlei Einschränkungen hinsichtlich Kompatibilität zwischen Tablets, Laptops und älteren Projektor- und Display-Systemen.VVUSD kann dadurch erhebliche Kosteneinsparungen verzeichnen, da Mirroring360 zentral bereitgestellt werden kann. Es ist kein Techniker erforderlich, der zunächst alle Systeme in 800 Klassenzimmern einrichten und verkabeln muss.Eine Kostenanalyse ergab, dass ein Mitarbeiter für die Einrichtung von Apple TVs über vier Monate benötigen würde.

„Splashtop löst eine Welle der Begeisterung aus. Grunderfordernisse werden ausnahmslos erfüllt. Diese Form von Technologie sorgt für eine erhebliche Beschleunigung der Digitalisierung im Bildungswesen.“



„Splashtop ist ein bemerkenswertes Tool zur Optimierung der Unterrichtsverwaltung … Lehrer müssen nicht mehr ständig am Pult sein, sondern können sich durchs Klassenzimmer bewegen und dabei den Klassencomputer weiter bedienen – und die Inhalte sogar mit Anmerkungen versehen … auch die Schüler können so ihre Bildschirme mit ihren Mitschülern teilen.“– Chris Parsons, Lehrer der 5. Schulstufe, Columbia Elementary

Erfahren Sie mehr über Splashtop Classroom und Mirroring360. Werfen Sie einen Blick auf alle Fernzugriffstools für das Bildungswesen von Splashtop.