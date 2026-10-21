Die University of Western Australia stärkt den Zugang zu Fernsupport und Forschung mit Splashtop
Konsolidierung von Fernsupport und Fernzugriff in einer sicheren, zentral verwalteten Plattform, die etwa 9.000 Geräte, 3.000 Mitarbeiter und Forscher an mehreren Standorten unterstützt.
Auswirkung
Reduzierter IT Verwaltungsaufwand mit cloudbasiertem Fernsupport
Die cloudbasierte Plattform von Splashtopreduziert die administrative Komplexität und spart UWA etwa vier Stunden manuelles Patchen pro Person pro Monat.
Sicherer, zentralisierter Fernzugriff für IT-Teams und Forscher
Splashtop konsolidiert IT Support und Forscher Fernzugriff in einer sicheren Plattform mit zentralisierten Berechtigungen, Identitätsmanagement und Session-Protokollierung.
Zuverlässige Fernsupport über 9.000 Geräte hinweg
Splashtop ermöglicht effiziente Fehlerbehebung mit stabilen Verbindungen, Unterstützung für mehrere Monitore und erhöhten Sitzungen und bietet Forschern einen sicheren, jederzeit zugänglichen Zugang zu Laborsystemen.
Schwierigkeiten
Die University of Western Australia (UWA) ist eine führende, forschungsintensive Universität Australiens, die Bildung, Forschung und Innovation an mehreren Standorten unterstützt. Da Tausende von Mitarbeitern, Studierenden und Forschenden auf Technologie angewiesen sind, ist die Aufrechterhaltung sicherer und zuverlässiger IT-Dienste unerlässlich, um den täglichen Betrieb und die Forschungsaktivitäten zu unterstützen.
Als Manager der Systemadministration überwacht Sandy Miao die Unternehmenslizenzen, System- und Infrastrukturverwaltung bei der UWA. Ihr Team ist verantwortlich für die Verwaltung der Kerninfrastruktur IT und für die Bereitstellung von Fernzugriff-Dienstleistungen für das Service Delivery-Team und die Endnutzer der Universität, wobei mehr als 20 IT Mitarbeiter Splashtopnutzen.
Mit etwa 9.000 Geräten in der Technologieumgebung ist sicherer und zuverlässiger Fernsupport unerlässlich. IT Techniker müssen das Personal an mehreren Standorten unterstützen, während Forscher Fernzugriff an Laborcomputer und Instrumente benötigen, ohne physisch anwesend zu sein.
Vor der Einführung Splashtopsetzte UWA auf separate Tools, darunter TeamViewer, für Fernsupport und Endbenutzerzugriff. Diese fragmentierten Lösungen führten zu Sicherheits- und Managementproblemen, darunter hohe Wartungsaufwand, eingeschränkte Zugriffsberechtigungen und fehlende zentrale Governance.
Die Universität begann, Alternativen zu prüfen, die Fernzugriff und Support in einer sicheren, cloudbasierten Plattform zusammenfassen könnten, während die administrative Komplexität reduziert und mit der Zero Trust-Architektur abgestimmt werden könnte.
Zu den wichtigsten Zielen gehörten:
Konsolidieren Sie Fernsupport und Endbenutzerzugang auf einer Plattform
Stärkung der Sicherheit durch zentralisierte Zugriffsberechtigungen und Identitätsmanagement
Reduzieren Sie den Wartungsaufwand durch eine cloudbasierte SaaS-Lösung
Sicherer Fernzugriff für Laborsysteme für Forscher ermöglichen
Integration in bestehende cloud Identität und Zero Trust-Architektur
Unterstützt etwa 9.000 Geräte zuverlässig
Splashtop wurde bereits seit mehreren Jahren erfolgreich von einem der Forschungszentren der UWA genutzt. Aufbauend auf dieser positiven Erfahrung bewertete die Universität ihre Sicherheit, Funktionalität und Preisgestaltung, bevor sie Splashtop als Unternehmens-Fernzugriff und Support-Lösung auswählte.
Auflösung
Nach einer erfolgreichen Bewertung hat die University of Western Australia Splashtop SOS und Splashtop Streamer eingeführt, um sichere, zentralisierte Fernsupport und Zugang für IT Teams, Mitarbeiter und Forscher auf ihren Campussen bereitzustellen.
Eine Plattform für IT-Support und Forschungszugang
Splashtop ermöglicht es der UWA, Remote IT-Unterstützung und den Forscher Fernzugriff in einer zentral verwalteten Plattform zu bündeln. Mit Splashtop SOS kann das Service Delivery Team der Universität Probleme aus der Ferne beheben und etwa 3.000 Mitarbeitenden auf mehreren Standorten unterstützen.
Gleichzeitig ermöglicht Splashtop Streamer Forschern, von überall aus sicher auf Computer und Laborinstrumente auf dem Campus zuzugreifen, sodass Experimente außerhalb der regulären Arbeitszeiten gestartet, überwacht oder gestoppt werden können, ohne physischen Zugang zum Labor zu benötigen.
Stärkere Sicherheit durch zentralisierte Zugriffsverwaltung
Früher installierten einige Forscher und Mitarbeiter eigenständig Remote-Desktop-Tools wie TeamViewer, was es der IT erschwerte, Transparenz und Kontrolle über den Fernzugriff zu behalten.
Mit Splashtopkann UWA Zugriffsberechtigungen, Benutzeridentitäten und Sitzungsprotokollierung zentral verwalten. Die Plattform integriert sich in die bestehende cloud -Identitätsinfrastruktur der Universität und passt zu deren Zero-Trust-Netzwerkarchitektur, sodass Fernzugriff sicher verwaltet wird.
Reduzierter Verwaltungsaufwand mit cloudbasiertem Management
Der Wechsel von der vorherigen Fernsupport-Lösung zu SplashtopCloud-basierter Plattform hat die laufenden Wartungsanforderungen von UWA erheblich reduziert.
Die Universität spart nun etwa vier Stunden manuelles Patchen pro Monat, reduziert den Verwaltungsaufwand und ermöglicht es ihrem Infrastrukturteam, sich auf hochwertigere IT-Initiativen zu konzentrieren.
Über die Zeitersparnisse hinaus vereinfacht der Cloud-First-Ansatz die laufende Verwaltung und unterstützt UWAs umfassendere IT-Modernisierungsstrategie.
Zuverlässige Fernverbindungen und verbesserte Supporterfahrung
Splashtop hat die Zuverlässigkeit der Fernsupport-Sitzungen verbessert, sodass Techniker Probleme effizienter in der gesamten UWA-Technologieumgebung beheben können.
Multi-Monitor-Support ermöglicht es Technikern, die zahlreichen Bildschirme der Nutzer anzusehen und zu navigieren, ohne sie wiederholt zu bitten, Windows zwischen den Displays zu wechseln, wodurch Kommunikationsschwierigkeiten während der Fehlersuche reduziert werden.
Zuverlässige erhöhte Sitzungen ermöglichen es Technikern zudem, administrative Aufgaben wie die Installation von Anwendungen zu erledigen, ohne den Zugriff zu verlieren oder die Fernverbindung zu unterbrechen.
Einfache Einführung und schnelle Einführung
Das zentrale IT -Team von UWA hat Splashtop innerhalb von etwa einer Woche erfolgreich für Fernsupport bereitgestellt, sodass Techniker mit minimalen Störungen in ihren bestehenden Arbeitsabläufen wechseln können.
Während der Supportprozess weitgehend unverändert blieb, führte Splashtop einen strukturierteren Ansatz für Endnutzer ein, die nun zentral verwalteten Fernzugriff anfordern können, anstatt Remote-Desktop-Tools eigenständig zu installieren.
Die Universität konsolidiert weiterhin einzelne Fernzugriff-Werkzeuge in ihrer zentral verwalteten Splashtop -Umgebung.
Entwickelt für eine sichere, cloud-basierte Zukunft
Während UWA ihre IT-Infrastruktur weiter modernisiert, bietet Splashtop eine flexible Plattform, die die sich entwickelnden Anforderungen an Fernzugriff und Sicherheit unterstützt.
Mit zuverlässiger Leistung, zentraler Verwaltung und Kompatibilität mit bestehender Identität und Netzwerkarchitektur hilft Splashtop der Universität, konsistente Fernsupport bereitzustellen und Forschern gleichzeitig sicheren Zugriff auf kritische Laborsysteme zu ermöglichen.
Die Lösung erfüllt die primären Auswahlkriterien der UWA, mit vielversprechender Unterstützung vom Splashtop-Team.
Splashtop hat das Management von Fernzugriff vereinfacht und gleichzeitig eine sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für unsere IT Teams und Forscher bereitgestellt.
Sandy Miao, Leiter der Systemverwaltung, University of Western Australia
Splashtop kurz zusammengefasst
Zuverlässig. Multifunktional. Benutzerfreundlich.
Durch die Einführung Splashtophat die University of Western Australia Fernsupport auf etwa 9.000 Geräte gestärkt, während das IT -Management vereinfacht, die Sicherheit verbessert und der Verwaltungsaufwand reduziert wird.
Mit zuverlässigen Fernverbindungen, zentralen Zugangskontrollen und sicherem Zugang zu Laborsystemen ermöglicht Splashtop der UWA, Mitarbeiter und Forscher effizienter zu unterstützen und gleichzeitig ihre Cloud-First-Strategie voranzutreiben.
Über den Kunden
Die University of Western Australia (UWA), gegründet 1911, ist eine führende öffentliche Forschungsuniversität in Perth und Mitglied der renommierten Group of Eight Australiens. Die UWA bietet Bachelor- und Masterstudien an und betreibt international anerkannte Forschung in verschiedenen Disziplinen. Mit mehreren Standorten und Forschungseinrichtungen ist die Universität auf eine sichere und zuverlässige IT-Infrastruktur angewiesen, um akademische Exzellenz, Innovation und Zusammenarbeit zu unterstützen.