Ryman Healthcare stärkt FernSupport in Australien und Neuseeland mit Splashtop
Befähigung eines verteilten Infrastrukturteams mit sicherem, skalierbarem und kosteneffizientem Fernsupport für etwa 5.000 Endpunkte in Australien und Neuseeland.
Auswirkung
Reduzierte Fernsupport-Kosten ohne Gefährdung der Fähigkeiten
Durch den Ersatz von TeamViewer durch Splashtopsenkte Ryman Healthcare seine Lizenzkosten erheblich, während es die Fernsupport-Fähigkeiten beibehielt, auf die sein Infrastrukturteam täglich angewiesen ist.
Schnellere Unterstützung für eine geografisch verteilte Belegschaft
Splashtop ermöglicht es Ingenieuren, sich sofort mit Endpunkten in Seniorenheimen, Altenpflegeeinrichtungen und Gesundheitseinrichtungen zu verbinden, um Probleme schnell zu lösen und Störungen für das Personal zu minimieren.
Skalierbarer Fernsupport für 5.000 Endpunkte
Mit zuverlässigem Fernzugriff, einfacher Bereitstellung und zentraler Verwaltung unterstützt Splashtop etwa 5.000 Windows- und Android-Geräte und bietet gleichzeitig eine Plattform, die mit der wachsenden Technologieumgebung von Ryman Healthcare skalierbar ist.
Schwierigkeiten
Ryman Healthcare ist einer der führenden Anbieter von Seniorenheimen und Altenpflege in Australasien und betreibt Seniorenstädte, Altenpflegeeinrichtungen und Gesundheitsdienste in ganz Australien und Neuseeland. Die Unterstützung einer so geografisch verteilten Organisation erfordert zuverlässige Technologie, die es dem Personal ermöglicht, qualitativ hochwertige Versorgung ohne Unterbrechung zu leisten.
Als Technologie-Infrastrukturmanager leitet Jacques Loubser ein Team von zehn Ingenieuren und Spezialisten, die für die Verwaltung der Kerninfrastruktur der Organisation verantwortlich sind. Sein Team überwacht Infrastrukturstrategie, Endpunktmanagement, cloud Services, Cybersicherheit, operative Resilienz und die Technologieplattformen, die das Unternehmen am Laufen halten.
Mit Tausenden von Endpunkten, die über mehrere Standorte verteilt sind, ist eine schnelle und zuverlässige Fernsupport unerlässlich. Ingenieure müssen Probleme beheben, Wartungen durchführen und das Frontpersonal unterstützen, ohne die Verzögerungen und Kosten für Reisen vor Ort.
Vor der Einführung Splashtopwar Ryman Healthcare für Fernsupport auf TeamViewer angewiesen. Obwohl die Plattform die funktionalen Anforderungen der Organisation erfüllte, erkannten Jacques und sein Team eine Chance, den kommerziellen Wert ihrer Fernsupport-Umgebung im Rahmen einer umfassenderen Technologieoptimierungsinitiative zu verbessern.
Das Team begann, Alternativen zu prüfen, die dieselben Enterprise-Fähigkeiten bieten und gleichzeitig eine stärkere Rendite bieten könnten.
Zu den wichtigsten Zielen gehörten:
Senken Sie die Lizenzkosten von Fernsupport
Das Fernsupport-Erlebnis erhalten oder verbessern
Vereinfachung der Bereitstellung und laufender Verwaltung
Unterstützen Sie etwa 5.000 Endpunkte effizient
Bieten Sie eine Lösung an, die mit zukünftigem Wachstum skalieren könnte
Bieten Sie ein nahtloses Erlebnis sowohl für IT-Mitarbeiter als auch für Endanwender.
Das Team überprüfte TeamViewer zusammen mit mehreren anderen Fernsupport-Lösungen, bevor es Splashtopauswählte.
Wir haben uns für Splashtop entschieden, weil es die beste Balance aus Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und kommerziellem Mehrwert bietet. Im Vergleich zu TeamViewer bot es insgesamt eine bessere Rendite.
Jacques Loubser, Technologie-Infrastrukturmanager, Ryman Healthcare
Auflösung
Nach einer erfolgreichen Bewertung standardisierte Ryman Healthcare auf Splashtop Remote Support, um sichere Fernunterstützung in seinen australischen und neuseeländischen Betrieben bereitzustellen.
Enterprise Fernsupport Across Australia and New Zealand
Splashtop ermöglicht es dem Infrastrukturteam von Ryman Healthcare, Nutzer unabhängig vom Standort sicher zu unterstützen. Ingenieure können Probleme aus der Ferne beheben, Wartungen durchführen und Mitarbeiter in Seniorenheimen, Altenpflegeeinrichtungen und Gesundheitseinrichtungen unterstützen, ohne dass Besuche vor Ort erforderlich sind.
Die Möglichkeit, sich sofort mit entfernten Geräten zu verbinden, verringert Verzögerungen bei der Fehlersuche und ermöglicht es dem Team, bei Bedarf schnell zu reagieren.
Zuverlässige Unterstützung für etwa 5.000 Endpunkte
Heute nutzt das Infrastrukturteam Splashtop, um etwa 5.000 Windows- und Android-Endpunkte in einer großen, geografisch verteilten Umgebung zu verwalten und zu unterstützen.
Mit Unbeaufsichtigt und beaufsichtigt Fernzugriff können Techniker Probleme schnell lösen, technische Unterstützung leisten und das tägliche Endpunktmanagement über eine zuverlässige Fernsupport-Plattform durchführen.
Einfache Einführung und schnelle Einführung
Die Bereitstellung war einfach und effizient, sodass die Organisation mit minimalen Störungen von TeamViewer umsteigen konnte.
Das Infrastrukturteam konnte kurz nach der Implementierung mit dem Onboarding von Geräten beginnen, während Support-Ingenieure die Plattform schnell in ihren täglichen Arbeitsabläufe integrierten.
"Die Erfahrung verlief reibungslos von der Bewertung bis zur Umsetzung. Die Bereitstellung war unkompliziert, und unsere Support-Teams haben die Plattform schnell übernommen."
Niedrigere Gesamtkosten
Eines der bedeutendsten Ergebnisse war der gesteigerte kommerzielle Wert.
Durch die Ersetzung TeamViewer durch Splashtopreduzierte Ryman Healthcare seine Lizenzkosten und bot gleichzeitig weiterhin die unternehmensnahen Fernsupport-Funktionen, die in der Umgebung erforderlich sind.
Anstatt auf Funktionalität zu verzichten, um Kosten zu senken, erreichte die Organisation eine geringere Gesamtbeteiligung und bot gleichzeitig ein hochwertiges Support-Erlebnis.
Schnellere Reaktion und verbesserte Benutzererfahrung
Schnelle Fernverbindungen ermöglichen es Ingenieuren, sofort mit der Fehlersuche zu beginnen, was hilft, Ausfallzeiten für Mitarbeiter in Australien und Neuseeland zu reduzieren.
Unbeaufsichtigt Fernzugriff ist zu einer der wertvollsten Fähigkeiten des Teams geworden, da es Support-Ingenieuren ermöglicht, sich mit Geräten zu verbinden, ohne umfangreiche Koordination mit Endnutzern zu benötigen. Dies hilft, Probleme effizienter zu lösen und gleichzeitig Störungen für das Personal an vorderster Front zu minimieren.
Maßstabsgemäss gebaut
Während Ryman Healthcare sein Technologieumfeld weiter modernisiert, bietet Splashtop eine skalierbare Plattform, die kontinuierliches Wachstum unterstützt.
Mit zuverlässiger Leistung, einfacher Verwaltung und Unternehmenssicherheit ermöglicht die Lösung dem Infrastrukturteam, konsistente Fernsupport über ein großes und verteiltes Endpunkt-Gelände hinweg bereitzustellen.
"Wir empfehlen Splashtop Organisationen, die Enterprise-Grade Fernsupport-Funktionen ohne Enterprise-Grade Preisgestaltung suchen. Es bietet eine starke Funktionalität und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis." — Jacques Loubser, Technologie-Infrastrukturmanager, Ryman Healthcare
Splashtop in drei Worten
Durch die Standardisierung von Splashtop Remote Support stärkte Ryman Healthcare seine Fähigkeit, etwa 5.000 Endpunkte in Australien und Neuseeland zu unterstützen, während Lizenzkosten gesenkt und ein hoher Servicestandard aufrechterhalten wurde. Das Infrastrukturteam profitiert nun von einer Fernsupport-Plattform, die Unternehmensfunktionalität mit herausragendem kommerziellen Mehrwert kombiniert und der Organisation hilft, weiterhin effiziente Technologiedienstleistungen in seinen wachsenden Geschäften bereitzustellen.
Über den Kunden
Ryman Healthcare ist einer der führenden Anbieter von Senioren- und Altenpflegeeinrichtungen in Australasien und betreibt Seniorenstädte, Altenpflegeeinrichtungen und Gesundheitsdienste in ganz Neuseeland und Australien. Die Organisation widmet sich der Bereitstellung hochwertiger Ruhestandswohnungen und -pflege durch zweckgebundene Gemeinschaften, die das Wohlbefinden und die Unabhängigkeit älterer Menschen unterstützen. Mit Aktivitäten in beiden Ländern setzt Ryman Healthcare auf moderne Technologie, um effiziente Dienstleistungen zu bieten und Tausende von Mitarbeitern in einer geografisch verteilten Umgebung zu unterstützen.