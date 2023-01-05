OSZ IMT – Remote Access to Lab Computers with Splashtop

OSZ IMT – Fernzugriff auf Campus-Computer mit Splashtop
Überlegener Kundenservice von Splashtop überzeugt OSZ IMT
ZUSAMMENFASSUNG
Als der OSZ IMT-Campus aufgrund von COVID-19 geschlossen wurde, hatten Studierende und Lehrkräfte keinen physischen Zugang zu den Campuscomputern. Auf den leistungsstarken Campuscomputern befanden sich die Softwareanwendungen, die die Studierenden für ihre Ausbildung benötigen. Ohne Zugang zu den Campuscomputern konnten die Studierenden ihre Ausbildung nicht fortsetzen.
Dank Splashtop for Remote Labs waren die Schüler in der Lage, über ihre persönlichen Geräte auf die Rechner zuzugreifen. So gelang es dem OSZ IMT, auch während der Fernlehre die erforderlichen Tools und Programme zur Verfügung zu stellen.
Die Herausforderung: Pandemiemaßnahmen verhindern Zugriff auf Computer der Bildungseinrichtung
Viele der Schüler des OSZ IMT sind auf die Computer der Bildungseinrichtung angewiesen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Am OSZ IMT wird der Einsatz von Programmen wie AutoCAD, Revit und Inventor gelehrt, um die Schüler optimal auf ihre Karriere vorzubereiten.
Als der Campus jedoch aufgrund der Pandemie schließen musste, waren Schüler nicht mehr imstande, auf die Computer in den EDV-Räumen zuzugreifen.
„Wir sind eine IT-Schule und bieten ein duales Ausbildungsprogramm für technische Designer an“, so Stefan Babst, Abteilungsleiter II am OSZ IMT. „Wegen der Pandemie konnten weder Schüler noch Lehrkörper den Campus betreten. Allerdings kann die Software, die wir im Rahmen unserer Unterrichtskurse anwenden, nur auf sehr leistungsstarken Computern installiert werden – unter anderem werden damit 3D-Strukturen und -Gebäude erstellt. Aufgrund der enormen Ressourcenintensität ist es nicht möglich, diese Anwendungen auf Privatgeräten einzurichten.“
Der Lehrkörper war also nicht mehr in der Lage, den Unterricht uneingeschränkt fortzuführen. Die Möglichkeit, den Campus physisch zu betreten, war für den Einsatz der erforderlichen Software-Anwendungen zwangsläufig notwendig.
Babst und der Rest des Teams des OSZ IMT sahen sich nun mit der Herausforderung konfrontiert, kurzfristig eine Lösung für dieses Problem zu finden. Der Zugriff müsste von zu Hause aus ermöglicht werden.
Die Lösung: Splashtop ermöglicht Fernzugriff auf Institutionscomputer
Auf der Suche nach einer Lösung stieß Babst schließlich auf die Fernzugriffssoftware von Splashtop.
Splashtop eignet sich hervorragend für den Bildungsbereich, da Studenten und Lehrer von jedem Computer, Tablet oder Mobilgerät (einschließlich Chromebooks) aus der Ferne auf die Geräte der Ausbildungsstätte zugreifen können. Endbenutzer können so jede beliebige Datei öffnen und Programme uneingeschränkt ausführen – als säßen sie direkt davor.
Splashtop ist eine großartige Lösung, da es Schulen ermöglicht, ihre vorhandene IT-Infrastruktur zu nutzen (es ist keine Investition in neue Hardware erforderlich) und Schülern gleichzeitig die Möglichkeit gibt, von zu Hause aus auf von der Schule bereitgestellte Computerressourcen zuzugreifen.
Dank Splashtop gelang es dem OSZ IMT, in kürzester Zeit auf Fernlehre umzustellen. OSZ IMT war sogleich in der Lage, den Unterricht wie gewohnt fortzuführen – sowohl Lehrende als auch Lernende profitierten von den Lösungen von Splashtop für den Fernzugriff auf die Computer der Bildungseinrichtung.
Das Ergebnis: OSZ IMT von Splashtop beeindruckt
Babst war besonders vom hervorragenden Kundenservice begeistert, den Splashtop bietet, sowie von der Möglichkeit, Zeitfenster für Fernzugriffssitzungen zu planen. Auch die niedrigen Preise und die Zuverlässigkeit waren ausschlaggebend für die Wahl von Splashtop.
Bereits vor dem Erwerb von Splashtop für das OSZ IMT war Babst positiv beeindruckt vom Kundenservice von Splashtop, der ihm geboten wurde.
„Während der Testphase …schlugen wir eine Änderung in der Administratorkonsole von Splashtop vor, anhand derer die Release-Zeiten besser programmiert werden könnten“, so Babst. „Das Team von Splashtop hat unsere Vorschläge schnell umgesetzt und war äußerst reaktionsfreudig.“
Beeindruckt zeigte sich Babst auch von der Funktion, Zeitfenster für Fernzugriffssitzungen zu planen. So konnten IT-Administratoren Sitzungen im Voraus einrichten, in denen gewisse Schülergruppen zeitlich beschränkten Zugriff auf die Computer erhalten.
„[Vor Splashtop] haben wir einige andere Software-Produkte ausprobiert. Allerdings haben wir schnell festgestellt, dass die Zugriffsmöglichkeiten auf die Computer der EDV-Räume nicht ausreichend waren“, konstatierte Babst. „Eine Unterrichtseinheit dauert bei uns üblicherweise 90 Minuten. Nach diesen anderthalb Stunden ändert sich der Unterrichtsgegenstand. Als wir noch die anderen Produkte einsetzten, war dieser Übergang immer mit Komplikationen verbunden. Das Beenden der Verbindung und erneute Einrichten der Sitzung war problembehaftet.“
Mit der geplanten Fernzugriffsfunktion in Splashtop konnte OSZ IMT problemlos einen Zeitplan festlegen, sodass nur bestimmte Gruppen von 18-30 Studenten während der Unterrichtszeit remote auf Computer in einem bestimmten Labor zugreifen durften.
Weitere wichtige Faktoren, die bei der Entscheidung für Splashtop für Babst ausschlaggebend waren, waren der niedrige Preis im Vergleich zu anderen Fernzugriffslösungen sowie die Zuverlässigkeit, die Splashtop bietet – und das trotz der ressourcenintensiven Anwendungen, die am OSZ IMT eingesetzt werden. Alles in allem ist Babst sehr zufrieden, sich für Splashtop entschieden zu haben.
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Splashtop bietet eine leistungsstarke und hochgradig sichere Fernzugriffslösung für Schulen und Universitäten. Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion an und sehen Sie selbst, wie unkompliziert Schüler und Lehrende auf Campus-Computer zugreifen können. Weitere Informationen zu Splashtop for Remote Labs finden Sie hier.
Einzelheiten
Über OSZ IMT
Das Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik in Berlin (OSZ IMT) mit aktuell 3.000 Schülern und 160 Lehrern bietet verschiedene Berufsausbildungen in den Bereichen IT, Hardware, Softwareentwicklung, Netzwerktechnik, Elektronik und medizinische Gerätetechnik.
Das OSZ IMT stellt seinen Studenten und Lehrkräften eine hochwertige technische Ausstattung in den Klassenzimmern und EDV-Räumen zur Verfügung, darunter mehr als 1.000 Hochleistungscomputer. Der Zugang zu diesen Geräten ist für die Abhaltung des Unterrichts erforderlich, da sie Zugriff auf die Branchensoftware bieten, die im Rahmen des Ausbildungsprogramms gelehrt werden.
Über die Fernzugriffssoftware von Splashtop
Sie können von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät auf Ihren Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen.
Mühelose Fernsteuerung von Computern dank schneller Verbindungen (Streaming in 4K) mit HD-Qualität und Ton
Splashtop bietet sämtliche Top-Funktionen, die Sie für die effiziente Fernarbeit benötigen, einschließlich Dateiübertragung per Drag-and-drop, Ferndruck, Remote-Wake, Remote-Reboot, Chat und mehr.
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Dank der Möglichkeit, Zeitfenster für Fernzugriffssitzungen im Voraus zu planen, können spezifische Schülergruppen auf die Computer der Bildungseinrichtung im Rahmen festgelegter Zeiten zugreifen. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Geräte für Schüler in gewissen Zeiträumen frei zugänglich zu machen.
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Das sagen unsere Kunden
Während der Evaluierung kam [das Splashtop-Team] genau im richtigen Moment. Sowohl unsere Supportanfragen als auch unsere Datenschutzfragen wurden schnell gelöst... Splashtop reagierte sehr schnell auf unsere Anfragen.
Stefan Babst - Head of Department II, OSZ IMT