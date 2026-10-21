Vom Handbuch zur agentischen Verpackung: Vereinfachung der App-Bereitstellung mit Microsoft Intune
Anwendungspaketierung sollte die Softwarebereitstellung nicht verlangsamen. Dennoch erfordern viele Microsoft Intune Teams das Paketieren, Testen und Troubleshooting von Apps weiterhin stundenlange manuelle Arbeit. Verzögerte Updates verlängern das Zeitfenster für kritische Schwachstellen und erhöhen das Sicherheitsrisiko.
Begleiten Sie Microsoft MVP Maxime Guillemin und Brandon Shopp, Splashtop-Produktchef, um zu entdecken, wie KI und agentische Workflows Anwendungspaketierungen vereinfachen und IT-Teams weniger Zeit mit repetitiver, manueller Arbeit verbringen.
Sehen Sie, wie neue Ansätze zur Anwendungsverpackung manuellen Aufwand reduzieren, Verpackungsfehler minimieren und Schwachstellen schneller beheben können.
Was du lernen wirst:
Wie KI und agentische Workflows die Anwendungspaketierung vereinfachen und die Zeit bis zum Patchen verbessern.
Wie ein stärker automatisierter Ansatz Ihre Microsoft Intune-Arbeitsabläufe ergänzen und Ihre Sicherheitslage stärken kann.
Praktische Methoden zur Reduzierung von Verpackungsaufwand und Fehlern, einschließlich eines Blicks auf agentische Verpackungen in Aktion
Sehen Sie, wie die nächste Generation von Anwendungspaketen aussieht – und wie viel Zeit Ihr IT-Team zurückbekommen könnte.