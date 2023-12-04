Splashtop gewinnt den SDC Award in der Kategorie „Sicherheitsanbieter des Jahres“.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Splashtop wurde für die Bereitstellung einer modernen Lösung für den Anwendungs-, Netzwerk- und Ressourcenzugriff ausgezeichnet, die moderne Frameworks von Zero Trust Network Access, Privileged Access Management und Secure Access Service Edge zusammenführt.
AMSTERDAM, Niederlande, 5. Dezember 2023 – Splashtop, ein Pionier bei der Umgestaltung der Work-Anywhere-Landschaft, geht stolz als „Sicherheitsanbieter des Jahres“ bei der 14. Ausgabe der SDC Awards in London hervor. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Splashtop, Organisationen jeder Größe mit Verschlüsselung auf Unternehmensniveau und berechtigungsbasiertem Zugriff zu schützen.
Seit seiner Gründung im Jahr 2006 liefert Splashtop stets modernste Fernzugriffs- und Fernsupport-Technologie, die es Benutzern ermöglicht, von überall auf Geräte, Apps und Dokumente zuzugreifen, ohne Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht und sich den modernen Herausforderungen von Remote-Arbeitskräften, Multi-Cloud-Migration, komplexem Netzwerkzugriff und Anmeldedatenverwaltung gestellt – selbst für diejenigen mit begrenzten IT-Ressourcen.
In diesem Jahr hat Splashtop sein Sicherheitsportfolio um bahnbrechende Lösungen für Endpoint Security, WLAN- und Serverzugriffskontrolle sowie den innovativen Splashtop Secure Workspace erweitert. Diese Lösungen begegnen den Herausforderungen, die sich aus der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe ergeben. Insbesondere Splashtop Secure Workspace revolutioniert die Zugriffsverwaltung für große Unternehmen und KMUs, indem es eine nahtlose Verbindung von vier grundlegenden Ebenen bietet – Identität, Gerät, Netzwerk und Anmeldeinformationen. Die Splashtop-Lösung wurde bereits von Security Today zum neuen Produkt des Jahres gekürt und bietet Unternehmen robuste Sicherheitsmaßnahmen unter Einhaltung durchgängiger Zero-Trust-Prinzipien und bedingter Zugriffskontrollen.
Mark Lee, CEO bei Splashtop, unterstreicht den proaktiven Ansatz des Unternehmens: „Da die Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit zunehmen, sind Technologieführer aufgerufen, sich auf den Schutz von Unternehmen und Endbenutzern zu konzentrieren. Diese globale Anerkennung bestätigt Splashtops Engagement für Informationssicherheit, Datenschutz und internationale Compliance-Initiativen.“
Der SDC Award als Sicherheitsanbieter des Jahres bestätigt die Position von Splashtop als vertrauenswürdiger Branchenpartner und zeigt einen kontinuierlichen Fokus auf Sicherheit, Compliance, Risikomanagement und Benutzerfreundlichkeit.
Über Splashtop
Splashtop ist ein führender Anbieter sicherer IT-Lösungen, die die Arbeit überall auf der Welt vereinfachen und optimieren. Seine Remote- und On-Premises-Lösungen für Arbeit, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist, als würde man vor einem Computer vor Ort sitzen. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop kann 4K-HD-Qualität, Multi-Monitor-Unterstützung und 60 fps mit extrem geringer Latenz erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer und 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen weltweit Splashtop-Produkte. Besuche Splashtop.com.