Splashtop wurde bei den IT Europa Channel Awards 2022 zum Gewinner gekürt

IT Europa zeichnet Splashtop als die vertikale Anwendungslösung des Jahres für ein innovatives Projekt aus, das Fernunterstützung für das Internet der Dinge (IoT) und Augmented Reality (AR)-Lösungen umfasst.

CUPERTINO, Kalifornien, 24. Mai 2022 — Heute feiert Splashtop seinen jüngsten Gewinn bei den IT Europa Channel Awards für die beste vertikale Anwendungslösung des Jahres. Die Auszeichnung würdigt Splashtop für seine innovative Kundenanwendung bei der Restaurantgruppe Peter Pane und Paniceus Systems, ihrem IT-Dienstleister.

Paniceus Systems nutzte Splashtop Enterprise - und Augmented Reality-Lösungen, um ihre Remote-Supportkapazitäten zu erweitern, sodass sie die Reisezeit und die Kosten im Zusammenhang mit der Unterstützung von 46 Peter Pane-Standorten in Deutschland und Österreich drastisch reduzieren konnten. Die daraus resultierenden Effizienzverbesserungen verbesserten das Kundensupport-Erlebnis und reduzierten die Ausfallzeiten der Geräte drastisch um 50%, während die DSGVO-konform blieb.

Die preisgekrönten Remote-Supportlösungen von Splashtop mit Augmented Reality ermöglichen es Unternehmen, Kosten zu sparen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, indem sie:

Schnelleres Lösen von Support-Tickets — Egal, ob Sie einem Endbenutzer direkt über die intuitive All-in-One-Support-Plattform von Splashtop helfen oder Splashtop AR, um das Personal vor Ort visuell zur Lösung zu führen, die IT kann Support-Metriken wie durchschnittliche Bearbeitungszeiten (AHT) und First Time Fix Rates (FTFR) dramatisch verbessern.

Ausfallzeiten für IoT-Geräte reduzieren – Erhalten Sie rund um die Uhr unbeaufsichtigten Zugriff auf IoT-Geräte, sobald sie benötigt werden, einschließlich mobiler Computer, Kioske, Digital Signage, Point of Sale (POS)-Systeme (POS) und Electronic Logging Devices (ELD).

Besuche vor Ort reduzieren – Ermöglichen Sie erfahrenen Remote-Technikern ein interaktives AR-Tool, mit dem nichttechnisches Personal vor Ort virtuell angeleitet werden kann, um Technologieprobleme vor Ort schneller zu lösen.

„Die IT Europa Channel Awards 2022 umfassten erneut eine Reihe neuer Kategorien, um den Wandel unserer Branche zu reflektieren. Es ist großartig zu sehen, dass diese Jahr für Jahr Unterstützung erhalten, da Anbieter und Partner sich dafür entscheiden, an dieser Auszeichnung teilzunehmen, um Branchenanerkennung zu erlangen. Wir freuen uns sehr, Splashtop zu den vielen würdigen Gewinnern zu zählen“, so Michael O'Brien, Managing Director – IT Europa.

Die IT Europa Channel Awards – früher bekannt als European IT & Software Excellence Awards – zeichnen jedes Jahr führende Lösungsanbieter, Lieferanten, Managed Service Provider (MSPs), Value Added Reseller (VARs), Systemintegratoren und Distributoren für ihre Exzellenz in europäischen Kanälen aus.

„Es ist wirklich eine Ehre für uns, als ‚Vertical Application Solution of the Year‘ ausgezeichnet zu werden. Die Peter Pane-Anwendung ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Technologie die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten und handeln, unabhängig vom physischen Standort, nicht nur verbessern, sondern auch neu erfinden kann“, sagte Alexander Draaijer, General Manager von Splashtop EMEA. „Wir sind IT Europa für diese Auszeichnung und unserem Kunden Paniceus Systems dankbar, dass er uns dieses bahnbrechende Projekt anvertraut hat.“

Die Augmented Reality Remote Support Software von Splashtop ermöglicht es Technikern aus der Ferne, Technologieprobleme vor Ort einfach zu erkennen und schneller zu beheben, um Ausfallzeiten und Betriebskosten zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern. Paniceus Systems und Peter Pane gehörten zu den ersten Benutzern, die die Lösung zusammen mit dem &IoT-Fernzugriffssupport nutzten.

„Das Wichtigste für uns war eine sichere, intuitive und benutzerfreundliche Lösung“, sagte Björn Runge, Head of IT bei Paniceus Systems, IT-Anbieter der Peter Pane Restaurants. „Splashtop ist in jeder Hinsicht unglaublich einfach – Implementierung, Roll-Out an Standorten, kundenspezifische Konfiguration nach Bedarf. Mit Splashtop AR kann ich Benutzer virtuell unterstützen, auf Elemente auf dem Bildschirm zeigen und im geteilten Video Anmerkungen machen. Das macht den Support so viel einfacher. Ich würde Splashtop jedem empfehlen.“

Splashtop ist ein führender Anbieter von sicheren Fernzugriffs- und Support-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sowie größere Unternehmen in allen Branchen weltweit, einschließlich Medien,& Unterhaltung, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel,& Gastgewerbe, Transport und mehr. Splashtop wurde kürzlich von TrustRadius mit dem Top Product Award 2022 ausgezeichnet, einer Auszeichnung, die ausschließlich auf Kundenfeedback basiert. Um mehr zu erfahren, besuche SplashTop.com.

Über Splashtop

Splashtop ist ein führendes Unternehmen für sicheren Fernzugriff und Support. Die Lösungen für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten ein „persönliches Erlebnis“, das so schnell, einfach und sicher ist wie vor einem Computer vor Ort. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Konformität, eine Anwendung für Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Erfahre mehr auf www.splashtop.com.