Splashtop tritt Partnerprogramm von ServiceNow bei

Splashtop plant, seine Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und den Fernsupport in die IT-Servicemanagement-Lösungen von ServiceNow zu integrieren

San Jose, Kalifornien – 27. März 2019 - Splashtop Inc. freut sich, seine Aufnahme in das ServiceNow Technology Partner Program bekannt zu geben.Die Mitgliedschaft in diesem Partnerprogramm berechtigt Splashtop, Kunden von ServiceNow zu empfehlen, zu schulen und Implementierungslösungen anzubieten. Die Programmmitgliedschaft berechtigt Splashtop auch zum Zugriff auf ServiceNow-Tools und –Ressourcen, wodurch das Unternehmen in die Lage versetzt wird, die IT-Service-Automatisierung zu beschleunigen. Splashtop freut sich darauf, die branchenführenden Produkte und Implementierungen von ServiceNow zur Verfügung zu stellen, um die Arbeit für die Menschen zu verbessern.

Splashtop bietet sichere und erschwingliche Lösungen für Fernzugriff und Fernsupport, die sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Helpdesks und Support-Teams von Unternehmen eignen.

IT-, Service Desks- und Supportteams können remote auf die Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte der Benutzer zugreifen, um mithilfe des Splashtop On-Demand-Supports (SOS) beaufsichtigten Support zu leisten.

MSPs und der IT-Support können Splashtop Remote Support für den Fernzugriff zu jeder Zeit sowie für die Überwachung und Verwaltung von Endpunktcomputern verwenden.

Einzelpersonen und Geschäftsleute können mit Splashtop Business Access von einem anderen Computer oder Mobilgerät aus per Fernzugriff auf ihre Computer zugreifen.

Splashtop Business-Produkte bieten der IT sichere Fernunterstützungsfunktionen und geben den Mitarbeitern gleichzeitig die Flexibilität, von überall her auf ihre eigenen Computer zuzugreifen.

„Wir freuen uns, Teil des ServiceNow Technology Partner-Programms zu sein“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Durch die Teilnahme an dem Programm wird Splashtop in der Lage sein, Integrationen zu liefern, die Splashtop Fernunterstützungstools leicht aus ServiceNow IT Service Management (ITSM)-Lösungen heraus zugänglich machen, um die Service-Effizienz für ServiceNow-Kunden zu erhöhen.“

Um mehr über Splashtop-Fernsupport und Fernzugriffsangebote zu erfahren, besuche www.splashtop.com.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop Remote Support Services ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop On-Demand-Supportlösungen ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Firmennamen, Produktnamen und Logos können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.