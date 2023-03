Splashtop führt Chatfunktion in Fernunterstützungsprodukten für MSPs und IT-Experten ein

Über 30.000 MSPs und ITs sind von anderen Produkten zu Splashtop-Fernunterstützungslösungen migriert

San Jose, Kalifornien — 22. März 2016 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Fernzugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt an, dass Chat-Funktionen jetzt in seine Familie von Fernunterstützungsprodukten aufgenommen wurden — Splashtop Business, Splashtop Business for Remote Support und Splashtop On-Demand-Support (SOS), optimiert für MSPs und IT-Experten, die nach einer kostengünstigen, erstklassigen Remote-Supportlösung suchen. Unzufrieden mit den steigenden Verlängerungspreisen und dem unzureichenden Kundenservice der bestehenden Remote-Support-Lösungen können MSPs und ITs jetzt zu Splashtop migrieren und dabei die folgenden Vorteile genießen:

Kostengünstige Lösung zu einem Bruchteil der Kosten einer Alternative, die sowohl benutzerbasierte als auch computergestützte Preismodelle bietet

Klassenbeste Fernzugriffsleistung ohne Verzögerung

Lösung für unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Support

Nahtlose Konnektivität in jedem Netzwerk

Robuste Sicherheit – TLS mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung

Gruppieren, Protokollieren und Alarme

Einfache Migration und Bereitstellung

Dateiübertragung

Ferndrucken

Chat

Splashtop Remote Support-Produkte sind zudem gut mit verschiedenen Remote Monitoring und Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) und Helpdesk-Lösungen integriert, wodurch ITs und MSPs in die Lage versetzt werden, ihre Kunden effektiver zu betreuen.

„Über dreißigtausend MSPs und ITs haben Splashtop Business und Splashtop Business for Remote Support übernommen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Viele haben um Chat-Fähigkeiten gebeten, und wir freuen uns darauf, unser Versprechen einzulösen, und unseren Kunden kontinuierlich Mehrwert zu bieten.“

Erfahre mehr und melde dich für eine kostenlose Testversion an:

Splashtop Business (nutzerbasierte Preisgestaltung): https://www.splashtop.com/business

Splashtop Business for Remote Support (computergestützte Preisgestaltung): https://www.splashtop.com/remote-support

Splashtop On-Demand-Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos