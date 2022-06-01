Splashtop führt Chatfunktion in Fernunterstützungsprodukten für MSPs und IT-Experten ein
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Über 30.000 MSPs und ITs sind von anderen Produkten zu Splashtop-Fernunterstützungslösungen migriert
San Jose, Kalifornien — 22. März 2016 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Fernzugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt an, dass Chat-Funktionen jetzt in seine Familie von Fernunterstützungsprodukten aufgenommen wurden — Splashtop Business, Splashtop Business for Remote Support und Splashtop On-Demand-Support (SOS), optimiert für MSPs und IT-Experten, die nach einer kostengünstigen, erstklassigen Remote-Supportlösung suchen. Unzufrieden mit den steigenden Verlängerungspreisen und dem unzureichenden Kundenservice der bestehenden Remote-Support-Lösungen können MSPs und ITs jetzt zu Splashtop migrieren und dabei die folgenden Vorteile genießen:
Kostengünstige Lösung zu einem Bruchteil der Kosten einer Alternative, die sowohl benutzerbasierte als auch computergestützte Preismodelle bietet
Klassenbeste Fernzugriffsleistung ohne Verzögerung
Lösung für unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Support
Nahtlose Konnektivität in jedem Netzwerk
Robuste Sicherheit – TLS mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung
Gruppieren, Protokollieren und Alarme
Einfache Migration und Bereitstellung
Dateiübertragung
Ferndrucken
Chat
Splashtop Remote Support-Produkte sind zudem gut mit verschiedenen Remote Monitoring und Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) und Helpdesk-Lösungen integriert, wodurch ITs und MSPs in die Lage versetzt werden, ihre Kunden effektiver zu betreuen.
„Über dreißigtausend MSPs und ITs haben Splashtop Business und Splashtop Business for Remote Support übernommen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Viele haben um Chat-Fähigkeiten gebeten, und wir freuen uns darauf, unser Versprechen einzulösen, und unseren Kunden kontinuierlich Mehrwert zu bieten.“
Erfahren Sie mehr und melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an:
Splashtop Business (nutzerbasierte Preisgestaltung): https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for Remote Support (computergestützte Preisgestaltung): https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop On-Demand-Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für die Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com