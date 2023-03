Splashtop erweitert Fernunterstützungsfunktionen für Chromebook

IT- und Supportmitarbeiter können jetzt Fernverbindungen zu allen Chromebooks herstellen

SAN JOSE, Kalifornien, Dienstag, 28. Juli 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs- und Support-Lösungen, hat neue Chromebook-Fernzugriffsfunktionen veröffentlicht. IT- und Support-Experten können jetzt Remote-Verbindungen zu Chromebooks herstellen und den Vollbildmodus jedes Remote-Chromebook-Computers in Echtzeit sehen, um Benutzern schnell und einfach bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Es kann auch von Lehrern verwendet werden, um den Inhalt des Chromebook-Gerätebildschirms eines Schülers aus der Ferne in Echtzeit anzusehen, um ihn in persönlichen Lernsituationen zu unterstützen.

Ein zeitgemäßes Update im Zeitalter des Fernunterrichts

Die neue Fernzugriffsfunktion von Splashtop für Chromebook kommt zu einer Zeit, in der Schüler von der K-12- bis zur Hochschulbildung zunehmend Chromebooks für ihr Studium verwenden.

„Während dieser Pandemie haben wir eine Zunahme der Nutzung von Chromebooks zur Unterstützung von Fernlerninitiativen und zur akademischen Kontinuität festgestellt“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Infolgedessen sehen sich die akademischen IT-Supportteams mit einer überwältigenden Anzahl von Anfragen konfrontiert, Chromebooks per Fernzugriff zu unterstützen. Mit dieser neuen Splashtop-Funktion kann diese Herausforderung jetzt gemeistert werden „, sagte Lee.

Eine Ergänzung zu Splashtop-Lösungen für Fernunterricht

Die neue Funktion von Splashtop zur Fernanzeige von Chromebook-Geräten ist eine Ergänzung zu den vielen Fernzugriffslösungen, die Splashtop akademischen Einrichtungen anbietet. Dazu gehören:

Fernzugriff auf Schulcomputer für Schüler — Ermöglicht es den Schülern Fernzugriff auf& Computeranwendungen auf dem Campus von jedem Gerät (einschließlich Chromebooks)

Fernzugriff auf Computer für Dozenten und Lehrer — Lehrer und Dozenten können von überall aus per Fernzugriff auf ihre Schulcomputer zugreifen.

Tools für den Remote-Support — Für IT-Teams in Schulen, um Computer und Geräte von Schülern und Lehrern aus der Ferne zu unterstützen und aus der Ferne zu arbeiten

Verfügbarkeit

Der Fernzugriff auf Chromebook ist in allen Splashtop SOS-Plänen und Splashtop Remote Support Premium verfügbar. Es unterstützt den Zugriff auf Chromebook-Modelle, auf denen Android-Apps ausgeführt werden können. Diese Funktion ist nur zum Ansehen verfügbar und beinhaltet nicht die Möglichkeit, Chromebooks fernzusteuern. Erfahre mehr über Splashtop-Fernzugriff auf Chromebooks.

Über Splashtop

Splashtop bietet preiswerte und erstklassige Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen für mehr als 30 Millionen Benutzer, 200.000 Unternehmen, Regierungsbehörden, MSPs und Hochschuleinrichtungen wie Stanford und Harvard. Die erschwinglichen, benutzerfreundlichencloud basierten und lokalen Fernzugriffslösungen von Splashtop zeichnen sich durch Sicherheit und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau aus.