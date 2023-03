Splashtop präsentiert Software-Innovationen im Fernunterstützungsbereich auf der HDI Annual Conference 2019

Orlando, Florida – 8. April 2019 –] Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations – und Fernunterstützungslösungen, wird auf der HDI-Jahreskonferenz 2019, die vom 9. bis 11. April in Orlando, Florida, stattfindet, seine neuesten SaaS-Softwareangebote für Fernunterstützung für Helpdesks, IT, Support-Teams und Managed Service Provider vorstellen. Die HDI Conference & Expo bringt eine vielfältige Gruppe von Experten, Praktikern, Vordenkern und Lösungsanbietern zusammen, die alle um einen einzigen Schwerpunkt herum vereint sind: Service- und Supportprofis anzuregen und zu befähigen, in ihrer Karriere und in ihren Organisationen einen echten Unterschied zu machen. Splashtop wird am Stand Nr. 635 in der Ausstellungshalle zu finden sein.

Neue On-Demand-Supportintegration mit beliebten PSA-Lösungen

Splashtop wird seine neue Splashtop On-Demand-Support-Integration (Splashtop SOS) mit ServiceNow im Rahmen von Vorführungen am Splashtop-Stand vorstellen. Diese neue Integration ermöglicht es Support-Experten, die ServiceNow verwenden, schnell eine On-Demand-Sitzung mit einem Endbenutzer direkt von der ServiceNow-Konsole aus zu starten. Zu den Funktionen gehören:

Klicke hier, um innerhalb eines ServiceNow-Vorfalls eine kurze Support-Sitzung zu starten

Fernzugriff auf Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte

Protokolliere automatisch die Details der Fernzugriffssitzung im ServiceNow-Incident, um die Audit-Anforderungen zu erfüllen

Die Splashtop On-Demand-Support-Integration für ServiceNow ist ab sofort im ServiceNow Store erhältlich und kann mit einer Test- oder kostenpflichtigen Version von Splashtop SOS verwendet werden. Kontaktiere sales@splashtop.com für Informationen zum Kauf von SOS für die Nutzung mit ServiceNow. Die Integration ist auch zwischen Splashtop SOS und anderen Automatisierungslösungen für professionelle Dienste verfügbar, darunter Autotask PSA von Datto und Spiceworks Help Desk.

„Auf der letztjährigen HDI-Jahreskonferenz und als Sponsor des lokalen HDI San Francisco Bay Area Chapter haben wir von HDI-Mitgliedern gehört, wie wichtig die Integration zwischen ihrer Service-Management-Lösung und ihrer Fernzugriffs-/Fernunterstützungslösung ist“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir freuen uns, dieses Jahr wieder bei der HDI-Jahreskonferenz dabei zu sein und die am häufigsten angeforderte Integration zwischen Splashtop On-Demand Support und ServiceNow zu liefern.“

Splashtop SOS macht die Bereitstellung von Fernunterstützung einfach. Verbinde dich mit einem einfachen Sitzungscode mit den Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten der Benutzer. Du musst weder Zeit noch Geld verschwenden, um zum physischen Standort eines Benutzers zu reisen, sondern kannst einfach per Fernzugriff die Kontrolle übernehmen, sobald du gebraucht wirst. Du kannst das Problem schnell diagnostizieren und beheben und deine Kunden zufriedenstellen. Mit Preisen ab nur €189 pro Techniker und Jahr bietet Splashtop SOS außerdem ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für unbegrenzte schnelle On-Demand-Support-Sitzungen. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar unter: https://www.splashtop.com/sos.

Einfachere Computerüberwachung und -verwaltung für IT- und Support-Teams mit Splashtop Remote Support Premium

IT- und Helpdesk-Profis können lernen, wie sie mithilfe der Fernüberwachungs- und Verwaltungsfunktionen von Splashtop Remote Support Premium proaktiver vorgehen können. Diese Lösung bündelt die beliebte Technologie für den Fernzugriff auf Computer von Splashtop mit Verwaltungs- und Überwachungsfunktionen, die helfen, Probleme schnell zu identifizieren und zu untersuchen, sodass sie schnell gelöst werden können. Zu den am Splashtop-Stand vorgestellten Premium-Funktionen von Remote Support gehören:

Neu! Bereitstellung und Verwaltung der Bitdefender-Antimalware-Technologie auf Endpunktcomputern

Konfigurierbare Benachrichtigungen, einschließlich neuer Benachrichtigungen für Windows-Ereignisse

Windows Update Management sorgt dafür, dass Computer sicher sind und reibungslos funktionieren

Fernsteuerung, um Befehle auf Windows- und Mac-Computern aus der Ferne im Hintergrund auszuführen

Sieh dir Ereignisprotokolle und Systeminventar auf intuitive Weise an, indem du Logs filtrierst, sortierst und änderst.

Erfahre mehr über Splashtop Remote Support Premium unter https://www.splashtop.com/remote-support

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.

ServiceNow und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Firmennamen, Produktnamen und Logos können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.