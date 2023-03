Splashtop erlangt „Unicorn“-Status dank zusätzlicher Investition in Höhe von 15 Millionen Dollar durch bestehende Investoren

Zusätzliche Finanzierung von 15 Mio. $ erweitert die überzeichnete Einhorn-Runde von Splashtop auf 65 Mio. $

SAN JOSE, Kalifornien, Mittwoch, 10. März 2021 – Splashtop Inc. ist ein führender Anbieter von Fernzugriff und Fernsupport der nächsten Generation und hat sich weitere 15 Millionen US-Dollar von den bestehenden Investoren Sapphire Ventures, Storm Ventures, NEA und DFJ DragonFund gesichert.

Im Januar 2021 kündigte Splashtop eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen $ an, wodurch die Bewertung über das Einhorn-Niveau von 1 Milliarde $ gestiegen ist. Die neue zusätzliche Finanzierung in Höhe von 15 Millionen $ schließt die Splashtop-Unicorn-Finanzierungsrunde mit 65 Millionen $ ab.

„Der moderne Ansatz von Splashtop für den Fernzugriff macht einen echten Unterschied darin, wie, wo und wann Menschen die digitalen Ressourcen nutzen können, die sie zum Arbeiten, Lernen und zur Unterhaltung benötigen“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Dieses jüngste Fundraising wird uns helfen, unsere beschleunigte globale Expansion zu unterstützen, indem wir unsere Marke verstärken, mehr Talente anziehen und unsere Präsenz in Unternehmen ausbauen.“

Splashtop wurde 2006 gegründet und begann 2015, profitabel zu werden und ist seitdem rasant gewachsen. Splashtop hat jetzt mehr als 30 Millionen Nutzer, unterstützt mehr als 800 Millionen Sitzungen weltweit und hat eine aktuelle Wachstumsrate von 160% mit Gewinnen von 60%.

Laut Jai Das vom Splashtop-Investor Sapphire Ventures stellt dies eine außergewöhnliche Leistung dar und positioniert Splashtop als perfektes Beispiel für ein agiles Unternehmen, das ein schnelles Wachstum, beeindruckende Kundenzufriedenheitswerte und attraktive Gewinnmargen vorweisen kann.

„Während wir vorwärts marschieren und weiter wachsen, werden wir weiterhin danach streben, innovativ zu sein und erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu liefern, um unsere Kunden überall zu begeistern“, so Mark Lee, Mitbegründer und CEO von Splashtop.

Du kannst mehr über die Finanzierung von Splashtop und seinen Weg zum Einhornstatus im Blog des CEO von Splashtop erfahren.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware und -dienstleistungen der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. Splashtops cloudbasierter, sicherer und einfach zu verwaltender Fernzugriffsansatz ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) und erzielt gleichzeitig einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Besuche www.splashtop.com für weitere Informationen.