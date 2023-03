Splashtop bietet On-Demand-Remote-Support für Sonim-Geräte

Das Sonim-Supportteam kann jetzt mithilfe des in die Sonim SCOUT-App integrierten Splashtop On-Demand-Support-Service (SOS) aus der Ferne auf Sonim-Geräte zugreifen, diese unterstützen und steuern.



Splashtop, der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffslösungen, hat sich mit Sonim (Nasdaq: SONM) zusammengetan, um die Fernunterstützungstechnologie von Splashtop in die SCOUT-App des Unternehmens zu integrieren. Über die App wird das Sonim-Supportteam in der Lage sein, den Bildschirm der robusten Mobilgeräte des Unternehmens aus der Ferne zu sehen und zu steuern, sobald der Benutzer Support anfordert, um Probleme schnell zu beheben und zu lösen, ohne dass dem Kunden Kosten entstehen.

Die SCOUT-Anwendung ist Teil von SonimWare, einem kürzlich auf den Markt gebrachten umfassenden Satz von Softwaretools, Anwendungen und Hilfsprogrammen, die Unternehmen und Organisationen dabei unterstützen, das Management und die Produktivität ihrer mobilen Ökosysteme zu verbessern.

Die Splashtop-Technologieintegration mit Sonim unterstützt die Sonim XP3-, XP5s- und XP8-Android-Geräte und bietet viele der gleichen Top-Features und Funktionen, die in den Remote-Support-Lösungen von Splashtop zu finden sind, darunter:

Zugang mit Sitzungscode — Endbenutzer öffnen einfach die Sonim SCOUT-App auf ihrem Sonim-Gerät und starten die Support-Funktion, um ihren individuellen Sitzungscode zu erhalten, und geben den Code dann an ihren Sonim-Supporttechniker weiter, der ihn verwendet, um remote und sicher auf das Gerät des Endbenutzers zuzugreifen.

Hohe Leistung — Durch den schnellen Fernzugriff kann der Techniker das Sonim-Ferngerät in Echtzeit sehen und steuern.

Robuste Sicherheit — Alle Remote-Sitzungen sind durch Sicherheitsfunktionen geschützt, einschließlich TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, um die Datensicherheit und die Einhaltung der Branchenvorschriften zu gewährleisten.

"Die Partnerschaft mit Splashtop war für Sonim eine einfache Entscheidung, da wir den Fernupport für SonimWare nutzen wollten", so Jay Maniar, Vice President, Product - Enterprise XPerience, Sonim Technologies. "Das Unternehmen stellt nicht nur ein Weltklasseprodukt her, mit dem wir unsere Kunden besser versorgen können, sondern entwickelt dieses Produkt auch ständig weiter, um den sich ständig ändernden Anforderungen der Außendienstmitarbeiter anzupassen.

„Wir freuen uns sehr, mit Sonim zusammenzuarbeiten, um unsere erstklassige Fernunterstützungstechnologie für Sonim-Geräte bereitzustellen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Sonim-Benutzer werden von einem betreuten Remote-Support-Tool profitieren, das die Kosten senkt und die Kundenzufriedenheit verbessert.“

Die Sonim SCOUT-App ist auf allen Sonim-Geräten kostenlos verfügbar. Um mehr über SonimWare und Sonim SCOUT zu erfahren, klicke hier. Um mehr über Splashtop Remote Support zu erfahren, klicke hier.

Über Splashtop

splashtop.com

Über Sonim Technologies

sonimtech.com.