Splashtop und Bridge Digital arbeiten zusammen, um Fernzugriff und Support für die Medien- und Unterhaltungsbranche bereitzustellen

Bietet sichere, leistungsstarke Workflows mit geringer Latenz und Remote-IT-Support, um M& E ein produktives Arbeiten von überall aus zu ermöglichen

Cupertino, CA und Nashville, TN — 9. Dezember 2021 — Splashtop, Inc., ein führender Anbieter von sicheren Fernzugriffs- und Support-Lösungen, und Bridge Digital, Inc., Experten für digitale Video-Workflows und die Technologien, die sie zum Laufen bringen, kündigten eine Partnerschaft an, um die cloudbasierten und lokalen Lösungen von Splashtop für die Medien- und Unterhaltungskunden (M& E) von Bridge Digital bereitzustellen.

„Splashtop bietet einen hochsicheren Fernzugriff, was die wichtigste Funktion und Anforderung bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist“, sagte Mickey Charles von Bridge Digital. „Wir suchen kontinuierlich nach Lösungen, die sowohl intern wirksam sind als auch unseren Kunden effiziente Workflow-Produkte bieten. Es gibt heute Produkte auf dem Markt, die behaupten, im Umgang mit Kunden eine hohe Sicherheit zu bieten, aber sie haben einige Lücken. Wir achten besonders darauf, welche Tools wir verwenden und empfehlen, wenn wir aus der Ferne auf einen Kunden zugreifen. Splashtop bietet das höhere Maß an Produktsicherheit, das wir und unsere Kunden schätzen.“

Splashtop ermöglicht sichere, qualitativ hochwertige Telearbeit und Support, der für &M-E-Unternehmen entwickelt wurde, um von jedem Gerät aus auf hochwertige Computer und Software zuzugreifen. Insbesondere die& M&A-Branche muss per Fernzugriff auf ressourcenintensive Software für Bearbeitung, Rendering, Rundfunk, Audio/Video-Synchronisation, visuelle Effekte, Soundeffekte, Malerei, Bildhauerei und andere Postproduktionsaktivitäten zugreifen können. Splashtop hilft dabei, sich sicher mit Computern vor Ort zu verbinden, um nahtlos zu arbeiten und zusammenzuarbeiten — mit Hochleistungsfunktionen wie 4K-Streaming mit bis zu 60 FPS bei automatischer Minimierung der Latenz. Splashtop ist auch vollständig für NVIDIA- und AMD-GPU-Beschleunigung und Intel-CPUs optimiert.

„Im Jahr 2020 mussten die Studios schnell Telearbeit als Pflasterlösung für Lockdowns und geschlossene Büros einführen. Mehr als ein Jahr später ist es immer noch eine Notwendigkeit, aber der Schwerpunkt hat sich von der Einführung von Telearbeit auf die Optimierung des Remote-Workflows verlagert „, sagte Justin Windsor, Channel Chief von Splashtop. „Wir freuen uns sehr, dass Bridge Digital unserer Partner-Community beigetreten ist, und freuen uns darauf, unsere Lösungen für& M-E-Kunden bereitzustellen.“

Splashtop Inc. bietet sichere Software und Dienstleistungen für Fernzugriff und Fernsupport für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. SplashtopDercloud basierte, sichere und einfach zu verwaltende Fernzugriffsansatz ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie Virtual Private Networks (VPNs) und erzielt gleichzeitig einen Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Besuche SplashTop.com für weitere Informationen.

Bridge Digital Inc. hilft Unternehmen der& Medienunterhaltungsbranche dabei, ihre Videoressourcen effektiver zu erstellen, zu verwalten, zu vertreiben und zu monetarisieren. Unsere Lösungen decken den gesamten digitalen Medien-Workflow ab, von der Aufnahme bis zur endgültigen Auslieferung. Unser Fokus liegt auf dem strategischen Einsatz von Technologie, um deine Arbeitsabläufe zu beschleunigen, deine Fähigkeiten zu erweitern und die Qualität zu verbessern, um eine bessere Rendite für deine Investition zu erzielen.