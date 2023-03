Splashtop ist jetzt Mitglied von CompTIA

Splashtop tritt dem führenden Branchenverband der Informationstechnologie mit Fachkenntnissen in den Bereichen Fernzugriff und Fernunterstützungstechnologie bei

[San Jose, Kalifornien. — 15. Juni 2019 —] Splashtop, der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations- und Fernunterstützungslösungen, gab heute bekannt, dass es ein Premium-Mitglied von CompTIA geworden ist, dem führenden gemeinnützigen Handelsverband für die globale Informationstechnologie (IT) -Branche.

„Unternehmen wie Splashtop sind die Lebensader der Technologiebranche, die weltweit schätzungsweise 50 Millionen Menschen beschäftigt und jährlich 5 Billionen Dollar zur globalen Wirtschaft beiträgt“, sagt Nancy Hammervik, Executive Vice President für Industry Relations bei CompTIA. „Mit seinem Engagement, den Kunden Innovationen zu bringen, seinen Mitarbeitern Karrieremöglichkeiten zu bieten und seiner Gemeinschaft wirtschaftliche und soziale Vorteile zu verschaffen, ist Splashtop eine starke Ergänzung zu unseren wachsenden Mitgliederzahlen.“

„Wir freuen uns, der CompTIA beizutreten und unsere kombinierte Expertise zu nutzen, um die IT-Branche voranzubringen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Die CompTIA hat eine großartige Arbeit geleistet, die IT-Gemeinschaft zusammenzubringen, um Wachstum und Innovation zu fördern, und Splashtop hat in Bezug auf Wissen und innovative Lösungen für die Branche viel zu bieten.“

Splashtop in der IT-Branche

Splashtop ist auf Fernzugriffs- und Fernunterstützungstechnologien spezialisiert, die speziell für IT-Benutzer entwickelt wurden. Splashtop verfügt über mehrere Fernzugriffslösungen, die für spezifische IT-Anwendungsfälle entwickelt wurden, darunter:

Splashtop Business Access – für Geschäftsleute und kleine Teams, die Fernzugriff auf ihre Computer benötigen.

Splashtop Remote Support – für MSPs und IT, die jederzeit unbeaufsichtigten Zugriff auf ihre verwalteten Computer benötigen, um Fernunterstützung zu leisten.

Splashtop SOS – für Helpdesks und Support-Teams, die beaufsichtigte On-Demand-Fernunterstützung für die Geräte ihrer Kunden (einschließlich Computer, Tablets und mobile Geräte) leisten müssen, sobald Hilfe benötigt wird.

Splashtop auf der ChannelCon 2019

Splashtop wird auf der ChannelCon 2019 ausstellen, dem jährlichen Treffen der wichtigsten Vordenker der Technologiebranche von CompTIA, das vom 5. bis 7. August in Las Vegas, NV, stattfindet. Die Teilnehmer können am Stand #117 in der Ausstellungshalle vorbeikommen, um die Splashtop Remote Support-Softwarelösungen in Aktion zu sehen, zu erfahren, wie die Servicebereitstellung verbessert werden kann, und um herauszufinden, wie sie den MSP-Umsatz durch den Weiterverkauf von Fernzugriff steigern können. Splashtop-Partner/Kunden können sich kostenlos für die Veranstaltung registrieren, indem sie den Splashtop-Gast-VIP-Code CC19SPLASH unter https://www.comptia.org/channelcon verwenden.

CompTIA-Mitglieder haben Zugang zu Tools und Ressourcen, die ihnen helfen, an der Spitze der Technologiebranche zu bleiben. Dazu gehören Aus- und Weiterbildung zu den neuesten Innovationen, umfassende Recherchen zu den Branchentrends, Tools für bewährte Geschäftspraktiken und andere wertvolle Ressourcen für die Unternehmensführung. Der Verband bietet auch Gelegenheiten zur Interaktion und zum Networking der Mitglieder, bei denen Unternehmen mit Gleichgesinnten zusammenkommen, um geschäftliche Herausforderungen und andere die Branche beeinflussende Fragen zu erörtern. Schließlich ist CompTIA der führende Anbieter von anbieterneutralen Kompetenzzertifizierungen für Technologiefachleute auf der ganzen Welt.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop Remote Support Services ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop On-Demand-Supportlösungen ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.

Über CompTIA

Die Computing Technology Industry Association (CompTIA) ist eine führende Stimme und Fürsprecherin des globalen IT-Ökosystems mit einem Umsatz von 5 Billionen US-Dollar und der mehr als 50 Millionen Industrie- und Technologieexperten, die die Technologie entwerfen, implementieren, verwalten und schützen, die die Weltwirtschaft antreibt. Durch Bildung, Schulung, Zertifizierungen, Interessenvertretung, Philanthropie und Marktforschung ist CompTIA das Zentrum für die Förderung der Technologiebranche und ihrer Belegschaft. www.comptia.org