Bei Foxpass sind wir immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, uns zu verbessern. Wir freuen uns daher, offiziell einige neue Funktionen anzukündigen, die wir in den vergangenen Monaten eingeführt haben.
Foxpass-Cache
Wir haben unseren Cache gestartet! Mit dem Foxpass Cache können Sie auf Ihren eigenen Servern ein Caching-System ausführen, das als Backup-Authentifizierungssystem dient, wenn Ihre Hosts unsere Server nur schwer erreichen können.
Wenn Sie die ursprüngliche Ankündigung verpasst haben oder mehr erfahren möchten, lesen Sie hier.
Benutzerdefinierte Zeiten für temporären Zugriff
Sie können jetzt genaue Enddaten und -zeiten für temporäre Gruppen- und Hostgruppenmitgliedschaften festlegen. Die Durchsetzung des Prinzips der geringsten Rechte und der Zero Trust Security ist jetzt einfacher denn je.
Sie können diese neue Einstellung auf den Seiten Groups und Host Groups ausprobieren.
Begrenzen Sie Passwortänderungen
Sie können jetzt Passwortänderungen für Benutzer einschränken. Sie können beispielsweise verhindern, dass Benutzer ihre Passwörter öfter als einmal innerhalb von 24 Stunden ändern, um das Risiko zu verringern, dass Angreifer ein Zurücksetzen des Passworts erzwingen.
Administratoren haben weiterhin die Möglichkeit, Benutzerpasswörter festzulegen, unabhängig davon, wann sie zuletzt geändert wurden. Sie können diese Funktion auf der Seite Authentifizierungseinstellungen aktivieren.
Foxpass-Authentifizierung – delegierte Authentifizierung
Wenn Ihr Unternehmen die Foxpass-Authentifizierung für die Anmeldung verwendet, können Sie jetzt delegierte Authentifizierung zu Ihren LDAP- und RADIUS-Systemen hinzufügen. Sie können die Authentifizierung an Okta, Bitium, OneLogin oder einen anderen LDAP-Server delegieren, und Ihre Benutzer verwenden weiterhin ihr Foxpass-Passwort, um sich an der Konsole anzumelden.
Sie können die delegierte Authentifizierung auf der Seite Authentifizierungseinstellungen konfigurieren.
Nicht-domänengebundener Self-Service
„Nicht-Domain“-Benutzer außerhalb Ihrer Organisation können sich jetzt mit ihrem Foxpass-Passwort bei der Konsole anmelden. Sie können unsere Self-Service-Tools nutzen, um ihre Passwörter zu ändern, ihre SSH-Schlüssel hochzuladen und vieles mehr.
Anforderungen an die SSH-Schlüssellänge
Sie können jetzt eine Richtlinie für die SSH-Schlüssellänge durchsetzen, die vorschreibt, dass Schlüssel eine Mindestlänge von 2048 oder 4096 Bit haben müssen. Alle neu hochgeladenen Schlüssel mit kürzerer Länge werden abgelehnt.
Sie können die Seite Konfiguration aufrufen, um Einschränkungen festzulegen.
Benutzerdefiniertes Home-LDAP-Verzeichnis
Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, in Ihren LDAP-Integrationen ein benutzerdefiniertes Home-Verzeichnis festzulegen, das über das Standardverzeichnis „/home/[username]“ hinausgeht. Sie können Ihre LDAP-Konfiguration auf der Seite Konfiguration aktualisieren.
In Kürze verfügbar
Sudoers
Wenn Sie SUDOers-Dateien verwenden, um sudo-Berechtigungen auf Ihren Hosts zu verwalten, fügen wir die Möglichkeit hinzu, SUDOers über unsere LDAP-Schnittstelle zu verwalten. Wenn Sie das Betaprogramm für diese Funktion ausprobieren möchten, kontaktieren Sie uns über unseren Live-Chat oder per E-Mail an help@foxpass.com.
OneLogin-Synchronisierung
Wir fügen die vollständige Unterstützung für die OneLogin-Synchronisierung für Benutzer und Gruppen hinzu. Sie können diese Synchronisierungsfunktion verwenden, um Benutzer, Gruppen und Gruppenmitgliedschaften in Foxpass automatisch zu importieren und zu aktualisieren. Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Gruppensynchronisierung aktivieren möchten, muss zuerst die Benutzersynchronisierung aktiviert werden.
Verbessern Sie Ihre Sicherheit
Bereit, unübertroffene Sicherheit für den Fernzugriff in Ihr Netzwerk zu bringen? Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Foxpass Ihnen helfen kann, kostspielige Sicherheitsfehler zu vermeiden: