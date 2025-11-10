Bridge Your Cloud Identity to Active Directory-Backed Systems
Use Foxpass LDAP Bridge to connect your modern identity provider (like Entra ID, Google Workspace, Okta, or OneLogin) to legacy apps, VPNs, and servers that still depend on Active Directory and LDAP authentication — without exposing or extending AD.
Die Herausforderung: Legacy-Systeme und moderne Identitäten verbinden
Während Unternehmen auf Cloud-Identitätsanbieter wie Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta oder OneLogin umstellen, sind viele interne oder Altsysteme bei der Authentifizierung weiterhin auf LDAP angewiesen. Die lokale Active Directory nur für diese wenigen Systeme weiter zu betreiben, führt zu doppelten Konten, Synchronisierungsproblemen und unnötiger Komplexität in der Infrastruktur.
Sie benötigen eine sichere Möglichkeit, damit sich Benutzer mit ihren Cloud-IdP-Anmeldedaten anmelden können, während Legacy-Systeme weiterhin über LDAP gegen Active Directory authentifizieren — ohne dass Benutzer oder die IT AD jemals direkt berühren.
Die Foxpass-Lösung: ein sicherer LDAP-Proxy zwischen IdP und AD
Foxpass LDAP Bridge verbindet Ihre cloudbasierten IdP-Identitäten sicher mit Ihren bestehenden AD-gestützten Systemen, sodass sich Benutzer mit ihren modernen Cloud-Anmeldedaten anmelden können, während Legacy-Apps weiterhin LDAP-basierte Authentifizierung verwenden.
Foxpass fungiert als gehosteter LDAP-Proxy, prüft jede Authentifizierungsanfrage anhand Ihres IdP und sendet AD-kompatible Antworten an das Legacy-System zurück – und das alles, ohne Domain Controller zu verwalten oder offenzulegen.
Foxpass ordnet die Benutzer und Gruppen Ihres IdP LDAP-Attributen und Richtlinien zu und ermöglicht so eine nahtlose Authentifizierung mit den Anmeldedaten Ihres Cloud-IdP – ganz ohne doppelte Passwörter oder manuelle Synchronisierungen.
Verwenden Sie es, um:
Authentifizieren Sie VPNs, NAS-Geräte und Legacy-Apps, die nur LDAP unterstützen.
Gewährleisten Sie Sicherheit und Compliance mit zentralisierter Protokollierung und Least-Privilege-Zugriff.
Beschleunigen Sie Ihre Migration weg von lokalem AD.
Wie Foxpass LDAP Bridge Ihr IdP mit AD-Systemen verbindet
Benutzer authentifizieren sich über den Cloud-IdP Ihres Unternehmens (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin).
Foxpass verifiziert und ordnet die Benutzeridentität LDAP-Attributen und Richtlinien zu.
Legacy-Systeme verbinden sich über TLS mit Foxpass LDAP Bridge für LDAP-Bindungen.
Authentifizierungsanfragen werden verarbeitet und protokolliert — keine direkten AD-Anmeldedaten erforderlich.
Wichtige Vorteile der Nutzung von Foxpass LDAP Bridge
Vereinfachen Sie hybride Identitäten: Verbinden Sie IdP-basierte Anmeldungen mit AD-Systemen ohne Schemaänderungen.
Anmeldedaten vereinheitlichen: Benutzer authentifizieren sich über den IdP Ihrer Organisation, nicht über AD.
Schützen Sie Ihr Netzwerk: keine direkte Offenlegung von Domain-Controllern oder LDAP-Ports.
Migration beschleunigen: Halten Sie Legacy-Systeme während Ihres Wechsels zu einer vollständig cloudbasierten Identität funktionsfähig.
Compliance verbessern: zentrale Transparenz und Auditierung des Zugriffs.
Nächster Schritt: Auf dem Weg zu vollständig cloudbasiertem LDAP
Wenn Sie bereit sind, Active Directory vollständig abzulösen, bietet Foxpass Cloud LDAP ein vollständiges, in der Cloud gehostetes Verzeichnis, das mit Ihrem IdP synchronisiert ist — und AD für die Authentifizierung vollständig ersetzt, während die LDAP-Kompatibilität erhalten bleibt.
Wenn Sie Ihren eigenen LDAP- oder AD-Server verwalten, verschwenden Sie wahrscheinlich eine Menge Zeit Ihres IT-Personals.
Ken K., Verified Foxpass User
Einfache Integration mit Ihrem IDP (Okta/Google), bietet eine LDAP-Schnittstelle ohne lokales AD oder Server. Das Team ist großartig und bereit, Funktionen umzusetzen, die wir empfehlen.
Isaac O., Director of Technology
Bereit, die Lücke zu schließen?
Foxpass Cloud LDAP ermöglicht es Ihrem Unternehmen, die Authentifizierung über Cloud- und On-Prem-Systeme hinweg zu vereinheitlichen — keine Infrastruktur zum Hosten, keine doppelten Passwörter, keine Unterbrechungen.