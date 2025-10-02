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Foxpass
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Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Eliminieren Sie Passwörter aus Ihrem Netzwerkzugriffs-Workflow

Foxpass macht es Ihnen leicht, in Ihrer Wi-Fi- und VPN-Infrastruktur passwortlos zu arbeiten – mit Cloud-RADIUS, zertifikatsbasierter Authentifizierung (EAP-TLS) und identitätsbasierten Richtlinien.

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A pink sticky note with password 123456 written on it is placed on a black laptop keyboard, against a light blue background.

Warum auf Passwörter verzichten?

Passwörter schaffen Risiken und Reibungsverluste – besonders in Umgebungen, in denen WLAN- oder VPN-Anmeldedaten:

  • Von mehreren Benutzern oder Geräten gemeinsam genutzt

  • Häufig zurückgesetzt, vergessen oder kompromittiert

  • Aus anderen Systemen wiederverwendet

  • Unsicher auf nicht verwalteten Geräten gespeichert

  • Schwer zu entziehen beim Offboarding

Mit zertifikatsbasierter Authentifizierung verbinden sich Benutzer nahtlos und sicher – ohne Anmeldedaten eingeben zu müssen.

Foxpass ermöglicht passwortlosen Netzwerkzugriff mit X.509-Zertifikaten und cloudnativer RADIUS-Infrastruktur:

Die passwortlose Zugriffslösung von Foxpass

  • A blue outline of a rectangular browser window with a bookmark or ribbon icon attached to the lower right corner, symbolizing certification or achievement.

    Zertifikatbasierte Authentifizierung (EAP-TLS)

    • Authentifizieren Sie Benutzer und Geräte ohne Passwörter

    • Jede Verbindung wird mithilfe eines signierten Zertifikats verifiziert.

    • Keine gemeinsam genutzten Geheimnisse, wiederverwendeten Anmeldedaten oder manuellen Anmeldungen

    • Setzen Sie Vertrauen auf Geräteebene durch, nicht nur auf Benutzerebene

    Verfügbar mit Foxpass Advanced License

  • Blue outline icon showing two stacked server drives with a padlock in front, symbolizing data security or secure server storage.

    Cloud-RADIUS-Infrastruktur

    • Vollständig verwaltete RADIUS-Server mit 99,9 % Verfügbarkeit

    • Unterstützung für EAP-TLS und RadSec (RADIUS über TLS)

    • Redundante und global verteilte Architektur

    • Keine Hardware oder lokale RADIUS-Konfiguration erforderlich

    Erfahren Sie mehr über Foxpass Cloud RADIUS


  • Blue outline icon of a hand holding a smartphone, depicted on a light gray background.

    BYOD-Zertifikat-Installer (Advanced License)

    • Stellen Sie Zertifikate über ein gebrandetes Webportal für persönliche Geräte aus

    • Integriert sich mit Identitätsanbietern (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)

    • Reduziert IT-Tickets und die Komplexität beim Onboarding

    • Unterstützt sowohl verwaltete als auch nicht verwaltete Geräte


Sicherheits- & Compliance-Vorteile

  • Ausrichtung auf Zero Trust: Validieren Sie jede Verbindung anhand von Identität und Gerät
  • Erfüllen Sie Compliance-Frameworks (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
  • Zertifikate bei Bedarf automatisch rotieren, ablaufen lassen und widerrufen
  • Reduzieren Sie menschliche Fehler und das Phishing-Risiko, da keine Anmeldedaten gestohlen werden können
  • Protokollieren Sie jeden Authentifizierungsversuch für Audit-Transparenz

Häufige Anwendungsfälle

Anwendungsfall

So hilft passwortlose Authentifizierung

Schulen & Campusgelände

Binden Sie Geräte von Schülern/Studenten und Mitarbeitenden per BYOD-Installer ohne gemeinsam genutzte PSKs ein

Fernarbeit / VPN-Zugriff

Erzwingen Sie eine zertifikatbasierte VPN-Anmeldung ohne Anmeldedaten

Gesundheitswesen

Reduzieren Sie das PHI-Risiko, indem Sie gespeicherte/geteilte Wi-Fi-Passwörter vermeiden

Offboarding

Zertifikate zentral widerrufen – globale Passwörter müssen nicht rotiert werden

IoT oder gemeinsam genutzte Geräte

Authentifizierung per Gerätezertifikat, nicht per Benutzeranmeldung


Ergänzende Funktionen

  • BYOD + MDM-Zertifikatsbereitstellung (Jamf, Kandji, Intune)
  • VLAN-Zuweisung und Netzwerksegmentierung nach Rolle
  • Echtzeit-Protokollierung und Zugriffsaudits
  • Verzeichnissynchronisierung (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
  • Plattformübergreifende Unterstützung (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)

Kundenbeispiel

Wir haben den entscheidenden Umstieg auf PKI-Zertifikat-basierte Authentifizierung für unsere Wi‑Fi-Sicherheit vollzogen, und Foxpass Advanced RADIUS machte ihn nahezu mühelos. Der cloudbasierte RADIUS-Server integrierte sich nahtlos in Azure AD (Entra ID) und JAMF und vereinfachte so die Einrichtung. Die Ausstellung von Zertifikaten für fast 10.000 Nutzer verlief so reibungslos, wie man es nur erwarten konnte, und nun profitieren unsere Studierenden und Mitarbeitenden von einem unvergleichlich sicheren Zugang. Foxpass hat unsere Erwartungen wirklich übertroffen.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)

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Bereit für passwortloses Arbeiten?

Ob Sie Studierende, Mitarbeitende, Auftragnehmer oder Remote-Teams absichern – Foxpass hilft Ihnen, Anmeldedaten aus Ihrem Zugriffsworkflow zu entfernen, ohne dabei die Kontrolle aufzugeben.

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