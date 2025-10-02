Eliminieren Sie Passwörter aus Ihrem Netzwerkzugriffs-Workflow
Foxpass macht es Ihnen leicht, in Ihrer Wi-Fi- und VPN-Infrastruktur passwortlos zu arbeiten – mit Cloud-RADIUS, zertifikatsbasierter Authentifizierung (EAP-TLS) und identitätsbasierten Richtlinien.
Warum auf Passwörter verzichten?
Passwörter schaffen Risiken und Reibungsverluste – besonders in Umgebungen, in denen WLAN- oder VPN-Anmeldedaten:
Von mehreren Benutzern oder Geräten gemeinsam genutzt
Häufig zurückgesetzt, vergessen oder kompromittiert
Aus anderen Systemen wiederverwendet
Unsicher auf nicht verwalteten Geräten gespeichert
Schwer zu entziehen beim Offboarding
Mit zertifikatsbasierter Authentifizierung verbinden sich Benutzer nahtlos und sicher – ohne Anmeldedaten eingeben zu müssen.
Foxpass ermöglicht passwortlosen Netzwerkzugriff mit X.509-Zertifikaten und cloudnativer RADIUS-Infrastruktur:
Die passwortlose Zugriffslösung von Foxpass
Zertifikatbasierte Authentifizierung (EAP-TLS)
Authentifizieren Sie Benutzer und Geräte ohne Passwörter
Jede Verbindung wird mithilfe eines signierten Zertifikats verifiziert.
Keine gemeinsam genutzten Geheimnisse, wiederverwendeten Anmeldedaten oder manuellen Anmeldungen
Setzen Sie Vertrauen auf Geräteebene durch, nicht nur auf Benutzerebene
Verfügbar mit Foxpass Advanced License
Cloud-RADIUS-Infrastruktur
Vollständig verwaltete RADIUS-Server mit 99,9 % Verfügbarkeit
Unterstützung für EAP-TLS und RadSec (RADIUS über TLS)
Redundante und global verteilte Architektur
Keine Hardware oder lokale RADIUS-Konfiguration erforderlich
Erfahren Sie mehr über Foxpass Cloud RADIUS
BYOD-Zertifikat-Installer (Advanced License)
Stellen Sie Zertifikate über ein gebrandetes Webportal für persönliche Geräte aus
Integriert sich mit Identitätsanbietern (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)
Reduziert IT-Tickets und die Komplexität beim Onboarding
Unterstützt sowohl verwaltete als auch nicht verwaltete Geräte
Sicherheits- & Compliance-Vorteile
- Ausrichtung auf Zero Trust: Validieren Sie jede Verbindung anhand von Identität und Gerät
- Erfüllen Sie Compliance-Frameworks (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
- Zertifikate bei Bedarf automatisch rotieren, ablaufen lassen und widerrufen
- Reduzieren Sie menschliche Fehler und das Phishing-Risiko, da keine Anmeldedaten gestohlen werden können
- Protokollieren Sie jeden Authentifizierungsversuch für Audit-Transparenz
Häufige Anwendungsfälle
Anwendungsfall
So hilft passwortlose Authentifizierung
Schulen & Campusgelände
Binden Sie Geräte von Schülern/Studenten und Mitarbeitenden per BYOD-Installer ohne gemeinsam genutzte PSKs ein
Fernarbeit / VPN-Zugriff
Erzwingen Sie eine zertifikatbasierte VPN-Anmeldung ohne Anmeldedaten
Gesundheitswesen
Reduzieren Sie das PHI-Risiko, indem Sie gespeicherte/geteilte Wi-Fi-Passwörter vermeiden
Offboarding
Zertifikate zentral widerrufen – globale Passwörter müssen nicht rotiert werden
IoT oder gemeinsam genutzte Geräte
Authentifizierung per Gerätezertifikat, nicht per Benutzeranmeldung
Ergänzende Funktionen
- BYOD + MDM-Zertifikatsbereitstellung (Jamf, Kandji, Intune)
- VLAN-Zuweisung und Netzwerksegmentierung nach Rolle
- Echtzeit-Protokollierung und Zugriffsaudits
- Verzeichnissynchronisierung (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
- Plattformübergreifende Unterstützung (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)
Kundenbeispiel
Wir haben den entscheidenden Umstieg auf PKI-Zertifikat-basierte Authentifizierung für unsere Wi‑Fi-Sicherheit vollzogen, und Foxpass Advanced RADIUS machte ihn nahezu mühelos. Der cloudbasierte RADIUS-Server integrierte sich nahtlos in Azure AD (Entra ID) und JAMF und vereinfachte so die Einrichtung. Die Ausstellung von Zertifikaten für fast 10.000 Nutzer verlief so reibungslos, wie man es nur erwarten konnte, und nun profitieren unsere Studierenden und Mitarbeitenden von einem unvergleichlich sicheren Zugang. Foxpass hat unsere Erwartungen wirklich übertroffen.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)
Bereit für passwortloses Arbeiten?
Ob Sie Studierende, Mitarbeitende, Auftragnehmer oder Remote-Teams absichern – Foxpass hilft Ihnen, Anmeldedaten aus Ihrem Zugriffsworkflow zu entfernen, ohne dabei die Kontrolle aufzugeben.