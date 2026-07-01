Hier bei Foxpass nehmen neue Funktionen und Innovationen kein Ende. Heute freuen wir uns, offiziell einige neue Funktionen anzukündigen, die wir in den vergangenen Wochen eingeführt haben, sowie einige kommende Funktionen, die sich derzeit in der Beta befinden.
Office 365-Support
Wir haben die Entwicklung der Unterstützung für Office 365 abgeschlossen! Wenn Sie Office 365 und/oder Azure AD verwenden, kontaktieren Sie uns unter help@foxpass.com, um an unserem Beta-Programm teilzunehmen.
VPN
Schluss mit dem Ärger über OpenVPN! Für unsere AWS-Benutzer bieten wir jetzt eine AMI an, die einen einfachen IPSEC/L2TP-VPN-Server erstellt. Die Authentifizierung wird mit Foxpass und optional mit Duo (für die Zwei-Faktor-Authentifizierung) geprüft.
Sie können den VPN-Server selbst aus unserem Github repo erstellen oder in den kommenden Wochen die AMI auf dem Amazon marketplace finden. Kontaktieren Sie uns unter help@foxpass.com, um frühen Zugang zur AMI zu erhalten.
Dynamisches DNS
Die RADIUS-Server von Foxpass unterstützen jetzt auch Kunden mit dynamischen IP-Adressen. Geben Sie beim Hinzufügen eines neuen Clients auf der Seite RADIUS Clients einfach den Hostnamen ein, und Foxpass verfolgt Änderungen Ihrer IP-Adresse und aktualisiert seine Systeme entsprechend.
Benutzerdefinierte Felder
Admins können jetzt benutzerdefinierte Benutzerfelder auf der Seite Konfiguration angeben. Jedem Benutzer können benutzerdefinierte Daten für sein Konto zugeordnet werden, und Sie können für Ihre Organisation bis zu 10 Felder und entsprechende Anzeigenamen festlegen.
Zusätzlich können Sie Dinge wie Mitarbeiter-ID oder Schreibtischnummer hinzufügen, um Ihr Team besser zu organisieren. Diese Felder werden sowohl in LDAP als auch in der API offengelegt.
Vollständige Einführung der LDAP-Protokollierung
Wir haben die LDAP-Protokollierung vollständig eingeführt, sodass Sie auf der Seite LDAP-Protokolle und über die API alle versuchten Verbindungen zu Foxpass (oder Ihrem delegierten Authentifizierungsdienst) über LDAP sehen können. Protokolle sind für die letzten 24 Stunden kostenlos sichtbar. Wenn Sie alle RADIUS- und LDAP-Protokolle einsehen möchten, kontaktieren Sie uns für Preisinformationen.
Wir haben außerdem die Seite RADIUS Logs aktualisiert, damit sie dieselbe Benutzeroberfläche wie LDAP Logs auf der Website und über die API verwendet.
Benutzerfilter
Die Seite „Benutzer“ unterstützt jetzt das Filtern nach Benutzernamen, sodass Sie Benutzer in großen Organisationen leichter finden können. Sehen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite Users nach, um es auszuprobieren.
Zeitstempel der letzten Nutzung
Wir haben neue Zeitstempel hinzugefügt, damit Sie auf der Seite Benutzer sehen können, wann sich ein Benutzer zuletzt erfolgreich über LDAP oder Radius angemeldet hat.
Standardzeitzonen
Engineering- und Admin-Benutzer können ihre Standardzeitzone auf der Seite Meine Einstellungen festlegen. Alle Zeitstempel auf der Website werden in dieser Zeitzone angezeigt, und die LDAP- und RADIUS-Logfilter verwenden standardmäßig diese Zeitzone.
Autorisierungs-API-Endpunkt
Wir haben einen neuen API-Endpunkt hinzugefügt, um zu prüfen, ob einem Benutzer Zugriff auf eine bestimmte Ressource gewährt werden sollte. Die vollständigen Spezifikationen finden Sie hier.
Support für Ubuntu 16.04
Wir haben jetzt ein Installationsskript, um die Foxpass LDAP-Integration unter Ubuntu 16.04 einzurichten. Eine Einrichtungsanleitung finden Sie hier.
Eintrag im Google Apps Marketplace
Foxpass ist jetzt im Google Apps Marketplace verfügbar.
Verbessern Sie Ihre Sicherheit
Möchten Sie Sicherheit und einfachen Zugriff in Ihr Netzwerk bringen? Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Foxpass Ihnen helfen kann, kostspielige Sicherheitsfehler zu vermeiden: