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Foxpass Neue Funktionen – Ende 2017

Foxpass Team
3 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
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Wir entwickeln Splashtop und Foxpass kontinuierlich weiter und freuen uns, offiziell einige neue Funktionen bekannt zu geben, die wir in den vergangenen Monaten eingeführt haben!

Managed Service Provider

Wenn Sie die IT oder Infrastruktur für ein externes Unternehmen verwalten, unterstützen wir jetzt die Möglichkeit, andere Organisationen innerhalb unserer Benutzeroberfläche zu verwalten. So können Sie alles einfacher denn je auf einem einzigen Bildschirm konsolidieren und verwalten – besonders, wenn Sie mehrere Organisationen unterstützen.

Kontaktieren Sie uns über unseren Live-Chat oder unter help@foxpass.com, damit wir Ihr Konto als Reseller oder MSP einrichten können. Dann schalten wir die Möglichkeit frei, neue Organisationen zur Verwaltung hinzuzufügen.

Screenshot of the Managed Service Providers interface
Screenshot of the Managed Service Providers interface

Gruppenmanager

Sie können jetzt Benutzer ohne Administratorrechte zu Gruppenmanagern für LDAP-Gruppen ernennen. Diese Benutzer können allen Gruppen, die sie verwalten, permanente oder temporäre Mitglieder hinzufügen. Das bietet mehr Flexibilität und Kontrolle über Gruppen und Berechtigungen.

Um Gruppenmanager zu verwenden, fügen Sie auf der Seite Groups einfach einen Benutzer als Manager hinzu. Der Benutzer sieht dann in seiner Seitenleiste eine Option zur Verwaltung von Gruppen.

Screenshot of the Group Managers interface
Screenshot of the Group Managers feature

Benutzerdefinierte Sitzungen

Sie können benutzerdefinierte Sitzungs-Timeouts für Ihre Benutzer festlegen, damit sie nicht länger als vorgesehen verbunden bleiben. Gehen Sie einfach zur Seite Konfiguration und legen Sie das Zeitlimit unter „Benutzerdefinierter Sitzungsablauf“ fest.

Nach Ablauf der Sitzung müssen sich Benutzer erneut bei Foxpass anmelden. Das standardmäßige Sitzungs-Timeout beträgt 2 Wochen.

Screenshot of the session timeout feature

Informationen zur Gruppenzugehörigkeit

Ihre Benutzer können jetzt im Dashboard sehen, in welchen Gruppen sie Mitglied sind.

Screenshot of the groups dashboard

Huawei-RADIUS-Attribute

Auf vielfachen Wunsch haben wir Huawei-spezifische Attribute für RADIUS-Attribute hinzugefügt. Wenn Sie weitere anbieterspezifische Attribute sehen möchten, lassen Sie es uns über unseren Live-Chat oder unter help@foxpass.com wissen.

In Kürze verfügbar

Ereignisprotokolle & Logging-Update

Wir fügen schon sehr bald weitere Protokollierungsfunktionen hinzu! Zuerst gibt es die Ereignisprotokollierung, die alle Anmeldeversuche, das Erstellen und Löschen von Benutzern, Änderungen an Gruppenmitgliedschaften und mehr protokolliert. Wir werden unseren LDAP- und RADIUS-Protokollen außerdem weitere Details wie den Bindertyp und die IP-Adresse hinzufügen.

Sudoers

Wenn Sie SUDOers-Dateien verwenden, um sudo-Berechtigungen auf Ihren Hosts zu verwalten, fügen wir die Möglichkeit hinzu, SUDOers über unsere LDAP-Schnittstelle zu verwalten. Wenn Sie das Betaprogramm für diese Funktion ausprobieren möchten, kontaktieren Sie uns über unseren Live-Chat oder schreiben Sie uns an help@foxpass.com.

UI-Verbesserungen

Wir arbeiten intensiv daran, die Benutzeroberfläche zu überarbeiten, damit sie schneller, reaktionsschneller und einfacher zu navigieren ist. Halten Sie Ausschau nach einer bald erscheinenden Überarbeitung der Benutzeroberfläche.

Vielen Dank fürs Lesen und alles Gute für 2018!

-Foxpass-Team

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