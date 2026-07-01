Ihre Sicherheit ist unsere Priorität

Willkommen im Foxpass-Blog! In unserem Einführungsbeitrag möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, wer wir sind und was wir tun, damit Sie besser verstehen, was Foxpass für Sie tun kann.
Ich habe sowohl in der technischen Betriebsführung als auch in der IT vieler wachsender Unternehmen, darunter Pinterest, in den Schuhen unserer Kunden gesteckt. Während ich dort war, wusste ich, dass es wichtig war, ein starkes Identitätsmanagement in unserer gesamten Infrastruktur (Server, VPNs, drahtlose Netzwerke) aufzubauen, aber die Implementierung stand selten ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Und wenn sie erst einmal eingerichtet waren, schienen diese oft vernachlässigten Dienste immer genau zum ungünstigsten Zeitpunkt auszufallen.
Unser Ziel mit Foxpass ist es, die unternehmenskritischen Identitäts- und Sicherheitsprodukte zu entwickeln und zu betreiben, die Sie für Ihr wachsendes Unternehmen benötigen, ohne Ihre Zeit in deren Aufbau oder Wartung investieren zu müssen. Durch die Zusammenarbeit mit uns kann Ihr Team seine Energie auf Ihre Roadmap-Punkte statt auf interne Tools für die Zugriffskontrolle verwenden.
Wir freuen uns darauf, Ihnen die neuesten Entwicklungen in der Infrastruktursicherheit, neue Produkte und Funktionen, Kundenfallstudien und mehr vorzustellen.
- Aren
CEO & Gründer
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