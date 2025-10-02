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Foxpass
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Four professionals sit around a table in a modern office, engaged in discussion. One man speaks while the others listen attentively. A laptop, documents, and coffee cups are on the table.

Dynamische, identitätsbasierte Netzwerksegmentierung im großen Maßstab durchsetzen

Verwenden Sie Foxpass, um Benutzer und Geräte automatisch den richtigen VLANs oder Netzwerken basierend auf Identität, Rolle und Gruppenzugehörigkeit zuzuweisen.

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Six people work together in a modern, sunlit office with large windows. Some are seated at desks with computers displaying charts, while others stand and discuss near the monitors. The atmosphere appears collaborative and focused.

Das Problem

Statische Netzwerksegmentierung mithilfe von MAC-Adresslisten, SSIDs oder manuell zugewiesenen VLANs ist:

  • Unflexibel und schwer skalierbar

  • Anfällig für Spoofing und laterale Bewegungen

  • Arbeitsintensiv bei Onboarding und Zugriffsänderungen

  • Blind gegenüber Benutzeridentität und Gerätesicherheitsniveau

Da Unternehmen Zero-Trust-Architekturen und BYOD-/Fernzugriffsmodelle einführen, stoßen herkömmliche Segmentierungstools an ihre Grenzen.

Two people are smiling and working together at a computer in an office. One is seated and typing, while the other stands beside him, looking at the monitor. Charts are visible on the wall in the background.

Die Foxpass-Lösung

Foxpass ermöglicht dynamische VLAN-Zuweisung und Netzwerksegmentierung mithilfe identitätsgesteuerter RADIUS-Authentifizierung:

  • Koppeln Sie den Zugriff an die Mitgliedschaft in Verzeichnisgruppen (über Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)

  • Weisen Sie Benutzern und Geräten während der Authentifizierung VLANs zu

  • Unterstützt sowohl die Authentifizierung mit EAP-TTLS (Identität/Passwort) als auch mit EAP-TLS (zertifikatsbasiert)

  • Verwenden Sie Foxpass RADIUS, um die Segmentierung über Wi-Fi-, VPN- und kabelgebundene Netzwerke hinweg durchzusetzen

Dies hilft IT-Teams, das Prinzip der geringsten Rechte durchzusetzen und laterale Bewegungen einzudämmen – ohne VLANs manuell pro Benutzer oder Gerät zu verwalten.

A person using a laptop and holding a smartphone, with a glowing holographic globe and Wi-Fi symbol appearing above the phone, representing wireless connectivity and internet technology.

Wie es funktioniert

  1. Der Benutzer verbindet sich mit Wi-Fi oder VPN

  2. Foxpass RADIUS authentifiziert Benutzer oder Gerät (über EAP-TLS oder EAP-TTLS)

  3. Die Gruppenzugehörigkeit wird über den synchronisierten Identitätsanbieter (Google, Entra ID usw.) geprüft

  4. Die RADIUS-Antwort enthält eine VLAN-Zuweisung

  5. Benutzer wird dem entsprechenden Segment zugeordnet (z. B. Gast, Admin, IoT, Entwickler, Student)


A child using a tablet with a stylus in a classroom, focusing on the screen. Another student sits nearby, slightly out of focus.

Vorteile der identitätsbasierten Segmentierung

  • Setzen Sie das Least-Privilege-Prinzip abteilungs-, geräte- und rollenübergreifend durch

  • Trennen Sie den Datenverkehr von Studierenden, Lehrkräften und Gästen in Campus-Umgebungen automatisch

  • Halten Sie Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen logisch voneinander getrennt

  • Sichern Sie BYOD und nicht verwaltete Geräte mithilfe einer zertifikatbasierten VLAN-Zuweisung

  • Unterstützen Sie Zero-Trust- und Compliance-Frameworks (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)


Häufige Anwendungsfälle

Anwendungsfälle

Beschreibung

Bildungswesen

Ordnen Sie Studierende, Lehrkräfte und Gäste mithilfe von Verzeichnisgruppen verschiedenen VLANs zu

Unternehmen

Isolieren Sie Entwicklungs-/Dev-Umgebungen von Finanz-, HR- oder internen Apps

Einzelhandels-/Filialstandorte

Trennen Sie Point-of-Sale-, Gäste-WLAN- und internen Backoffice-Datenverkehr

Gesundheitswesen

Segmentierter Zugriff auf PHI im Vergleich zu nicht regulierten Systemen

BYOD-Netzwerke

Platzieren Sie nicht verwaltete persönliche Geräte automatisch in VLANs mit niedrigem Vertrauensniveau


Verwandte Foxpass-Funktionen

  • Cloud RADIUS – Unterstützt VLAN-Zuweisung über Gruppenzuordnung

  • Verzeichnissynchronisierung – Benutzerrollen aus Entra ID, Okta, Google Workspace oder LDAP abrufen

  • Zertifikatsmanagement – Nutzen Sie EAP-TLS und MDM/BYOD-Registrierung, um Vertrauenswürdigkeit durchzusetzen

  • Cloud LDAP – Verwalten Sie die Gruppenlogik für On-Prem- oder Hybrid-Setups

  • Echtzeit-Protokollierung – Verfolgen Sie Zugriffsversuche nach VLAN und Richtlinie

Erfahren Sie mehr über Foxpass Cloud RADIUS

Bereit, Ihre Netzwerksegmentierung zu automatisieren?

Foxpass bietet Ihrem Team dynamische VLAN-Durchsetzung – ganz ohne veraltete RADIUS-Wartung oder manuellen VLAN-Aufwand.

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