Dynamische, identitätsbasierte Netzwerksegmentierung im großen Maßstab durchsetzen
Verwenden Sie Foxpass, um Benutzer und Geräte automatisch den richtigen VLANs oder Netzwerken basierend auf Identität, Rolle und Gruppenzugehörigkeit zuzuweisen.
Das Problem
Statische Netzwerksegmentierung mithilfe von MAC-Adresslisten, SSIDs oder manuell zugewiesenen VLANs ist:
Unflexibel und schwer skalierbar
Anfällig für Spoofing und laterale Bewegungen
Arbeitsintensiv bei Onboarding und Zugriffsänderungen
Blind gegenüber Benutzeridentität und Gerätesicherheitsniveau
Da Unternehmen Zero-Trust-Architekturen und BYOD-/Fernzugriffsmodelle einführen, stoßen herkömmliche Segmentierungstools an ihre Grenzen.
Die Foxpass-Lösung
Foxpass ermöglicht dynamische VLAN-Zuweisung und Netzwerksegmentierung mithilfe identitätsgesteuerter RADIUS-Authentifizierung:
Koppeln Sie den Zugriff an die Mitgliedschaft in Verzeichnisgruppen (über Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)
Weisen Sie Benutzern und Geräten während der Authentifizierung VLANs zu
Unterstützt sowohl die Authentifizierung mit EAP-TTLS (Identität/Passwort) als auch mit EAP-TLS (zertifikatsbasiert)
Verwenden Sie Foxpass RADIUS, um die Segmentierung über Wi-Fi-, VPN- und kabelgebundene Netzwerke hinweg durchzusetzen
Dies hilft IT-Teams, das Prinzip der geringsten Rechte durchzusetzen und laterale Bewegungen einzudämmen – ohne VLANs manuell pro Benutzer oder Gerät zu verwalten.
Wie es funktioniert
Der Benutzer verbindet sich mit Wi-Fi oder VPN
Foxpass RADIUS authentifiziert Benutzer oder Gerät (über EAP-TLS oder EAP-TTLS)
Die Gruppenzugehörigkeit wird über den synchronisierten Identitätsanbieter (Google, Entra ID usw.) geprüft
Die RADIUS-Antwort enthält eine VLAN-Zuweisung
Benutzer wird dem entsprechenden Segment zugeordnet (z. B. Gast, Admin, IoT, Entwickler, Student)
Vorteile der identitätsbasierten Segmentierung
Setzen Sie das Least-Privilege-Prinzip abteilungs-, geräte- und rollenübergreifend durch
Trennen Sie den Datenverkehr von Studierenden, Lehrkräften und Gästen in Campus-Umgebungen automatisch
Halten Sie Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen logisch voneinander getrennt
Sichern Sie BYOD und nicht verwaltete Geräte mithilfe einer zertifikatbasierten VLAN-Zuweisung
Unterstützen Sie Zero-Trust- und Compliance-Frameworks (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
Häufige Anwendungsfälle
Anwendungsfälle
Beschreibung
Bildungswesen
Ordnen Sie Studierende, Lehrkräfte und Gäste mithilfe von Verzeichnisgruppen verschiedenen VLANs zu
Unternehmen
Isolieren Sie Entwicklungs-/Dev-Umgebungen von Finanz-, HR- oder internen Apps
Einzelhandels-/Filialstandorte
Trennen Sie Point-of-Sale-, Gäste-WLAN- und internen Backoffice-Datenverkehr
Gesundheitswesen
Segmentierter Zugriff auf PHI im Vergleich zu nicht regulierten Systemen
BYOD-Netzwerke
Platzieren Sie nicht verwaltete persönliche Geräte automatisch in VLANs mit niedrigem Vertrauensniveau
Verwandte Foxpass-Funktionen
Cloud RADIUS – Unterstützt VLAN-Zuweisung über Gruppenzuordnung
Verzeichnissynchronisierung – Benutzerrollen aus Entra ID, Okta, Google Workspace oder LDAP abrufen
Zertifikatsmanagement – Nutzen Sie EAP-TLS und MDM/BYOD-Registrierung, um Vertrauenswürdigkeit durchzusetzen
Cloud LDAP – Verwalten Sie die Gruppenlogik für On-Prem- oder Hybrid-Setups
Echtzeit-Protokollierung – Verfolgen Sie Zugriffsversuche nach VLAN und Richtlinie
Erfahren Sie mehr über Foxpass Cloud RADIUS
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