Bei Splashtop und Foxpass hören wir nie auf, nach neuen, innovativen Wegen zu suchen, sicher und effizient zu arbeiten. Daher freuen wir uns, offiziell einige neue Funktionen anzukündigen, die wir in den vergangenen Wochen eingeführt haben, sowie einige kommende Funktionen, die sich derzeit in der Beta-Phase befinden.
Zeitüberschreitung bei der erneuten Autorisierung
Administratoren können jetzt ein Reautorisierungs-Timeout für ihre Radius-Clients festlegen, die die RADIUS-Antwort „Session-Timeout“ unterstützen. Dies erfordert, dass Endpunkte sich nach einer festgelegten Zeit (gemessen in Sekunden) erneut beim RADIUS-Client autorisieren. Zeitüberschreitungen für die erneute Autorisierung können auf der Seite RADIUS Clients festgelegt werden.
Unterstützung für Radius MFA
Eine weitere neue Funktion für RADIUS-Clients ist die Unterstützung von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). MFA kann pro Client aktiviert werden.
Derzeit ist Duo der einzige unterstützte MFA-Anbieter. Immer wenn ein Benutzer versucht, sich beim Radius-Client anzumelden, fordert seine Duo-App eine Autorisierung an. Unternehmen können MFA auf der Seite Configuration aktivieren; anschließend kann MFA für einzelne Clients auf der Seite RADIUS Clients aktiviert werden.
SSH-Schlüsselverwaltung
Admins können jetzt SSH-Schlüssel für Benutzer manuell hinzufügen, aktivieren und deaktivieren. Außerdem können sie im Fall, dass ein Gerät oder Konto kompromittiert wurde, alle SSH-Schlüssel eines Benutzers zentral deaktivieren. Sie finden die Funktion Manage SSH Keys im Dropdown-Menü Actions auf der Seite Users.
Passwortablauf
Unternehmen können jetzt den automatischen Ablauf von Foxpass-Passwörtern aktivieren. Mit dieser Funktion erhalten Benutzer eine E-Mail, die sie daran erinnert, innerhalb einer Woche vor Ablauf ihres aktuellen Passworts ein neues Passwort einzurichten. Wenn das Passwort eines Benutzers abläuft, kann er auf der Seite Password ein neues festlegen oder ein Administrator kann dies für ihn über das Dropdown-Menü Actions auf der Seite Users erledigen. Der Ablauf von Passwörtern kann auf der Seite Authentifizierungseinstellungen verwaltet werden.
Beta-Funktionen
Wir haben auch einige Funktionen, die sich derzeit in der Beta-Phase befinden und bald verfügbar sein werden!
LDAP-Protokollierung
An erster Stelle steht die LDAP-Anforderungsprotokollierung, die Einblicke in potenzielle Sicherheitsprobleme bietet, indem sie LDAP-Anforderungen (Lightweight Directory Access Protocol) nachverfolgt und überwacht, die an den Server gesendet und von ihm empfangen werden. Diese Protokolle sind besonders nützlich für Unternehmen, die Sicherheitsprüfungen durchlaufen, da sie klar dokumentieren, wer wann Zugriff auf was anfordert.
Sie können Protokolle nach Zeitbereich filtern und den bei der LDAP-Bind-Anfrage verwendeten Bind-Namen, Typ, Erfolgsstatus und die Fehlermeldung (falls zutreffend) anzeigen.
On-Premise-Hosting
Wir finalisieren außerdem gerade eine On-Premises -Foxpass-Anwendung mit Docker. Kunden können Foxpass auf ihren eigenen Maschinen ausführen und über Docker Hub regelmäßige Updates erhalten, anstatt sich auf unseren gehosteten Service zu verlassen (falls sie dies wünschen).
Support für Office 365
Endlich sind wir kurz davor, Support für Office 365 hinzuzufügen. Sobald dies abgeschlossen ist, können alle Unternehmen, die Azure Active Directory verwenden, Foxpass nutzen. Dies bietet Ihnen eine neue, einfache und effiziente Möglichkeit, Benutzer und Berechtigungen zu verwalten, da Foxpass mit Azure Active Directory synchronisiert werden kann, um Berechtigungen anzupassen, wenn Benutzer hinzugefügt oder entfernt werden.
Vielen Dank, dass Sie so tolle Kunden sind, und bleiben Sie gespannt auf die nächste Reihe von Updates!
-Foxpass
Verbessern Sie Ihre Sicherheit
Sind Sie bereit, Ihr Netzwerk zu schützen, ohne auf das Teilen von Passwörtern oder Zugriffsschlüsseln angewiesen zu sein? Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Foxpass Ihnen helfen kann, kostspielige Sicherheitsfehler zu vermeiden: