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Foxpass
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Two people sit at a table in a bright office, both wearing glasses and smiling. One person has a laptop open, and notebooks and a glass of water are on the table. Sticky notes are visible on the wall behind them.

Secure Server Access With Centralized SSH Key Management, Cloud-Linked Authentication, and Group-Based Sudo Access Control

Automate SSH key distribution, enforce least privilege, and simplify user offboarding — all synced with your organization's cloud IdP (Entra ID, Google Workspace, Okta, or OneLogin).

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A man sits at a desk, looking thoughtfully at a laptop screen with his hand resting on his chin. He is wearing a light blue shirt and appears focused, with bookshelves and office supplies in the background.

Die Herausforderung

Die Verwaltung von SSH-Schlüsseln und lokalen Benutzerkonten über verschiedene Entwicklungsumgebungen hinweg wird schnell komplex und unsicher. Teams haben Schwierigkeiten dabei:

  • Verfolgen Sie, welche Benutzer auf welche Systeme SSH-Zugriff haben

  • Entziehen Sie den Zugriff sofort, wenn Mitarbeitende oder Auftragnehmer ausscheiden

  • Rotieren Sie SSH-Schlüssel und Passwörter regelmäßig

  • Konsistente sudo-Berechtigungen durchsetzen

  • Weisen Sie die Einhaltung von Zugriffskontrollen für SOC 2, ISO 27001 oder interne Audits nach

Ohne zentrale Verwaltung entstehen durch verwaiste Schlüssel und nicht verwaltete sudoers-Dateien echte Risiken – und spürbarer operativer Mehraufwand.

A web interface for managing SUDOers settings displays options to add entries, groups, hosts, commands, and defaults, with tables listing security/team, users, groups, hosts, commands, and run as settings.

Die Foxpass-Lösung

Foxpass vereinfacht den sicheren Zugriff auf Linux-, macOS- und UNIX-Systeme durch die Zentralisierung von:

  • Speicherung und Rotation öffentlicher SSH-Schlüssel

  • POSIX-Benutzer- und Gruppendefinitionen (UID, GID, Shell)

  • Passwortbasierte Anmeldung über LDAP

  • Sudo-Zugriff, gebunden an Verzeichnisgruppen

Alles integriert mit Ihrem Identitätsanbieter (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) und durch Ihre bestehende Infrastruktur durchgesetzt. Keine neuen Agents oder Server erforderlich.

Was Sie mit Foxpass tun können

  • A blue outline of a key inside a blue square border on a white background, representing a symbol for access or security.

    SSH-Schlüsselverwaltung

    • Laden Sie Schlüssel über die Foxpass-Konsole oder API hoch, widerrufen und rotieren Sie sie

    • Nur schlüsselbasierte Anmeldung erzwingen (kein Passwort-Fallback)

    • Schlüssel automatisch mit LDAP-gestützten Servern synchronisieren

    • Stellen Sie sicher, dass Schlüssel beim Offboarding sofort entfernt werden


  • Blue icon of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, symbolizing password protection or login on a digital device.

    Passwortanmeldung mit LDAP-Unterstützung

    • Verwenden Sie Verzeichnisanmeldeinformationen zur Authentifizierung bei Linux/macOS

    • Legen Sie POSIX-Felder wie UID, Shell und Home-Verzeichnis fest

    • Setzen Sie zentral Richtlinien für Passwortkomplexität und Passwortablauf durch


  • Blue icon of a person standing next to a large key on a light background, symbolizing user access or account security.

    Durchsetzung des Sudo-Zugriffs

    • Definieren Sie sudo-Zugriff basierend auf der LDAP-Gruppenmitgliedschaft

    • Berechtigungserweiterungen dynamisch gewähren/einschränken

    • Ersetzen Sie statische sudoers-Dateien durch verzeichnisgesteuerte Kontrolle


  • A blue icon showing a padlock, a left-pointing arrow, and a speech bubble, symbolizing secure messaging or protected communication.

    Audit und Compliance

    • Verfolgen Sie Anmeldeversuche und die sudo-Nutzung

    • Protokolle für Audit-Berichte exportieren (auf bis zu 90 Tage erweiterbar)

    • Stellen Sie die Einhaltung von SOC 2, HIPAA und internen Sicherheitsrichtlinien sicher


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Häufige Szenarien

  • SSH-Schlüssel von Entwicklern alle 90 Tage rotieren

  • Einem Auftragnehmer vorübergehenden sudo-Zugriff gewähren

  • SSH-Zugriff für einen neuen Produktionsserver absichern

  • Weisen Sie die Durchsetzung von Zugriffsrichtlinien bei einer Compliance-Prüfung nach

  • Verknüpfen Sie den Linux/macOS-Zugriff mit der Okta- oder Google-Gruppenmitgliedschaft

Erreichen Sie Zero-Trust-Serverzugriff mit automatisierter SSH-Schlüssel- und Identitätsverwaltung. Ersetzen Sie statische Anmeldedaten durch die dynamische Rotation von SSH-Schlüsseln und gruppenbasierte Zugriffsrichtlinien – integriert in Ihren Cloud-IdP für vollständige Transparenz und Kontrolle.


So aktivieren Sie diese Funktion

SSH-Schlüssel- & Passwortverwaltung ist über das Foxpass Engineering License Add-On verfügbar, das Ihr bestehendes Foxpass-LDAP-Verzeichnis erweitert um:

  • POSIX-Attribute

  • SSH-Schlüssel-Steuerung

  • Sudo-Gruppenrichtlinien

  • Vollständige Erzwingung der Linux/macOS-Anmeldung


Bereit, Ihre SSH-Zugriffskontrollen zu modernisieren?

Verabschieden Sie sich von manueller Schlüsselverwaltung und verstreuten Anmelderichtlinien. Foxpass bietet Ihrem Team sichere, skalierbare Zugriffskontrolle, die den Zero-Trust-Best-Practices entspricht.

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