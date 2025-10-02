Secure Server Access With Centralized SSH Key Management, Cloud-Linked Authentication, and Group-Based Sudo Access Control
Automate SSH key distribution, enforce least privilege, and simplify user offboarding — all synced with your organization's cloud IdP (Entra ID, Google Workspace, Okta, or OneLogin).
Die Herausforderung
Die Verwaltung von SSH-Schlüsseln und lokalen Benutzerkonten über verschiedene Entwicklungsumgebungen hinweg wird schnell komplex und unsicher. Teams haben Schwierigkeiten dabei:
Verfolgen Sie, welche Benutzer auf welche Systeme SSH-Zugriff haben
Entziehen Sie den Zugriff sofort, wenn Mitarbeitende oder Auftragnehmer ausscheiden
Rotieren Sie SSH-Schlüssel und Passwörter regelmäßig
Konsistente sudo-Berechtigungen durchsetzen
Weisen Sie die Einhaltung von Zugriffskontrollen für SOC 2, ISO 27001 oder interne Audits nach
Ohne zentrale Verwaltung entstehen durch verwaiste Schlüssel und nicht verwaltete sudoers-Dateien echte Risiken – und spürbarer operativer Mehraufwand.
Die Foxpass-Lösung
Foxpass vereinfacht den sicheren Zugriff auf Linux-, macOS- und UNIX-Systeme durch die Zentralisierung von:
Speicherung und Rotation öffentlicher SSH-Schlüssel
POSIX-Benutzer- und Gruppendefinitionen (UID, GID, Shell)
Passwortbasierte Anmeldung über LDAP
Sudo-Zugriff, gebunden an Verzeichnisgruppen
Alles integriert mit Ihrem Identitätsanbieter (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) und durch Ihre bestehende Infrastruktur durchgesetzt. Keine neuen Agents oder Server erforderlich.
Was Sie mit Foxpass tun können
SSH-Schlüsselverwaltung
Laden Sie Schlüssel über die Foxpass-Konsole oder API hoch, widerrufen und rotieren Sie sie
Nur schlüsselbasierte Anmeldung erzwingen (kein Passwort-Fallback)
Schlüssel automatisch mit LDAP-gestützten Servern synchronisieren
Stellen Sie sicher, dass Schlüssel beim Offboarding sofort entfernt werden
Passwortanmeldung mit LDAP-Unterstützung
Verwenden Sie Verzeichnisanmeldeinformationen zur Authentifizierung bei Linux/macOS
Legen Sie POSIX-Felder wie UID, Shell und Home-Verzeichnis fest
Setzen Sie zentral Richtlinien für Passwortkomplexität und Passwortablauf durch
Durchsetzung des Sudo-Zugriffs
Definieren Sie sudo-Zugriff basierend auf der LDAP-Gruppenmitgliedschaft
Berechtigungserweiterungen dynamisch gewähren/einschränken
Ersetzen Sie statische sudoers-Dateien durch verzeichnisgesteuerte Kontrolle
Audit und Compliance
Verfolgen Sie Anmeldeversuche und die sudo-Nutzung
Protokolle für Audit-Berichte exportieren (auf bis zu 90 Tage erweiterbar)
Stellen Sie die Einhaltung von SOC 2, HIPAA und internen Sicherheitsrichtlinien sicher
Häufige Szenarien
SSH-Schlüssel von Entwicklern alle 90 Tage rotieren
Einem Auftragnehmer vorübergehenden sudo-Zugriff gewähren
SSH-Zugriff für einen neuen Produktionsserver absichern
Weisen Sie die Durchsetzung von Zugriffsrichtlinien bei einer Compliance-Prüfung nach
Verknüpfen Sie den Linux/macOS-Zugriff mit der Okta- oder Google-Gruppenmitgliedschaft
Erreichen Sie Zero-Trust-Serverzugriff mit automatisierter SSH-Schlüssel- und Identitätsverwaltung. Ersetzen Sie statische Anmeldedaten durch die dynamische Rotation von SSH-Schlüsseln und gruppenbasierte Zugriffsrichtlinien – integriert in Ihren Cloud-IdP für vollständige Transparenz und Kontrolle.
So aktivieren Sie diese Funktion
SSH-Schlüssel- & Passwortverwaltung ist über das Foxpass Engineering License Add-On verfügbar, das Ihr bestehendes Foxpass-LDAP-Verzeichnis erweitert um:
POSIX-Attribute
SSH-Schlüssel-Steuerung
Sudo-Gruppenrichtlinien
Vollständige Erzwingung der Linux/macOS-Anmeldung
Bereit, Ihre SSH-Zugriffskontrollen zu modernisieren?
Verabschieden Sie sich von manueller Schlüsselverwaltung und verstreuten Anmelderichtlinien. Foxpass bietet Ihrem Team sichere, skalierbare Zugriffskontrolle, die den Zero-Trust-Best-Practices entspricht.