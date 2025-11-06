Secure Transport for Modern Network Authentication
Foxpass Cloud RADIUS with RadSec protects authentication, authorization, and accounting data end-to-end — ensuring encrypted, verified, and reliable communication between your RADIUS clients and servers across any network.
Übersicht
Traditionelles RADIUS basiert auf UDP – schnell, aber unverschlüsselt und unzuverlässig. RadSec (RADIUS over TLS) modernisiert RADIUS, indem es Authentifizierungsdatenverkehr über TLS-verschlüsselte TCP-Verbindungen überträgt und so Anmeldedaten und Richtlinien vor Abfangen oder Manipulation schützt.
Mit Foxpass ist RadSec integriert — keine manuelle Konfiguration, keine Tunnel, die gewartet werden müssen, und keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich. Jeder Authentifizierungsaustausch zwischen Ihren Zugriffspunkten, VPNs und Foxpass Cloud RADIUS wird verschlüsselt, validiert und auf Integrität überprüft.
Wie es funktioniert
RadSec stellt einen beidseitig authentifizierten TLS-Tunnel zwischen Ihrem RADIUS-Client (z. B. einem Wi-Fi-Controller oder VPN-Gateway) und dem Foxpass Cloud RADIUS-Dienst her.
Jeder Endpunkt authentifiziert sich über eine vertrauenswürdige Identität, die durch ein X.509-Zertifikat oder eine IdP-Authentifizierung verifiziert wird, bevor RADIUS-Daten ausgetauscht werden.
Alle RADIUS-Nachrichten — einschließlich der EAP-TLS- und EAP-TTLS-Authentifizierungsnutzdaten — werden innerhalb dieses TLS-Tunnels sicher übertragen.
TCP gewährleistet eine zuverlässige, geordnete Paketübertragung, während TLS Verschlüsselung und Nachrichtenintegrität garantiert.
RadSec schützt die Transportschicht, während EAP-TLS und EAP-TTLS den Identitätsaustausch innerhalb von RADIUS absichern. Zusammen bieten sie echte End-to-End-Authentifizierungssicherheit.
Hauptvorteile
End-to-End-Verschlüsselung
Verschlüsselt die gesamte RADIUS-Kommunikation und stellt sicher, dass Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Accounting-Daten privat und vor Manipulation geschützt bleiben.
Gegenseitige Authentifizierung
Verwendet vertrauenswürdige Identitäten (X.509-Zertifikate oder IdP-Validierung), um sowohl RADIUS-Clients als auch -Server zu authentifizieren und so bösartige oder gefälschte Endpunkte zu verhindern.
Sicherer föderierter Zugriff und Zugriff über mehrere Domains
Unterstützt föderierte Zugangssysteme wie eduroam und OpenRoaming sowie verteilte Enterprise-Wi-Fi-Umgebungen, in denen die Authentifizierung netzwerk- oder domänenübergreifend erfolgt.
Zuverlässig und skalierbar
Die TCP-basierte Bereitstellung verhindert Paketverluste und vereinfacht die Skalierung über Standorte, Regionen und Cloud-Umgebungen hinweg.
In Foxpass Cloud RADIUS integriert
RadSec ist kein Add-on – es ist Teil der Architektur von Foxpass Cloud RADIUS. TLS-Verschlüsselung und Identitätsprüfung werden automatisch durchgeführt, wodurch sich der Verwaltungsaufwand verringert.
Zero-Trust- und Compliance-konform
Der durch TLS geschützte Transport hilft dabei, die Anforderungen von SOC 2, HIPAA, PCI DSS und ISO 27001 zu erfüllen, und unterstützt gleichzeitig Zero-Trust-Netzwerkprinzipien wie kontinuierliche Verifizierung und Zugriff mit minimalen Berechtigungen.
Warum Sie sich für Foxpass für RadSec entscheiden sollten
Cloud-native Implementierung – keine lokale Einrichtung oder Wartung.
TLS-verschlüsselt – der gesamte RADIUS-Datenverkehr wird automatisch gesichert.
Identitäts- und zertifikatsbasierte Authentifizierung (EAP-TLS / EAP-TTLS) für passwortlosen, identitätsgesteuerten Zugriff.
MDM-Integration – funktioniert mit Intune, Jamf, Kandji, Addigy und anderen über MDM-Integrationen & Zertifikatsverwaltung.
Volle Transparenz — detaillierte Protokollierung und Audit-Trails für jedes Authentifizierungsereignis.
Schnelle Bereitstellung — sicheres, TLS-geschütztes RADIUS in wenigen Minuten.
API-fähig – automatisieren Sie die Konfiguration und Überwachung mit der Foxpass API.
Schützen Sie Ihren RADIUS-Datenverkehr noch heute
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