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A person in a blue shirt uses a smartphone, with a glowing Wi-Fi symbol and network lines digitally superimposed above the device, representing wireless connectivity.

Secure Transport for Modern Network Authentication

Foxpass Cloud RADIUS with RadSec protects authentication, authorization, and accounting data end-to-end — ensuring encrypted, verified, and reliable communication between your RADIUS clients and servers across any network.

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A computer screen displays the RadSec settings page in the Foxpass dashboard, showing server and client certificate details, including common names, serial numbers, and expiration dates. Navigation options are visible on the left.

Übersicht

Traditionelles RADIUS basiert auf UDP – schnell, aber unverschlüsselt und unzuverlässig. RadSec (RADIUS over TLS) modernisiert RADIUS, indem es Authentifizierungsdatenverkehr über TLS-verschlüsselte TCP-Verbindungen überträgt und so Anmeldedaten und Richtlinien vor Abfangen oder Manipulation schützt.

Mit Foxpass ist RadSec integriert — keine manuelle Konfiguration, keine Tunnel, die gewartet werden müssen, und keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich. Jeder Authentifizierungsaustausch zwischen Ihren Zugriffspunkten, VPNs und Foxpass Cloud RADIUS wird verschlüsselt, validiert und auf Integrität überprüft.

A man with glasses types on a laptop at a desk, surrounded by multiple monitors displaying code in a dimly lit room.

Wie es funktioniert

RadSec stellt einen beidseitig authentifizierten TLS-Tunnel zwischen Ihrem RADIUS-Client (z. B. einem Wi-Fi-Controller oder VPN-Gateway) und dem Foxpass Cloud RADIUS-Dienst her.

  • Jeder Endpunkt authentifiziert sich über eine vertrauenswürdige Identität, die durch ein X.509-Zertifikat oder eine IdP-Authentifizierung verifiziert wird, bevor RADIUS-Daten ausgetauscht werden.

  • Alle RADIUS-Nachrichten — einschließlich der EAP-TLS- und EAP-TTLS-Authentifizierungsnutzdaten — werden innerhalb dieses TLS-Tunnels sicher übertragen.

  • TCP gewährleistet eine zuverlässige, geordnete Paketübertragung, während TLS Verschlüsselung und Nachrichtenintegrität garantiert.

RadSec schützt die Transportschicht, während EAP-TLS und EAP-TTLS den Identitätsaustausch innerhalb von RADIUS absichern. Zusammen bieten sie echte End-to-End-Authentifizierungssicherheit.

Hauptvorteile

  • Blue icon showing a shield inside a circle with antennas and arrows pointing outward, representing security or protection.

    End-to-End-Verschlüsselung

    Verschlüsselt die gesamte RADIUS-Kommunikation und stellt sicher, dass Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Accounting-Daten privat und vor Manipulation geschützt bleiben.

  • A blue outline of a key overlaps with two blue concentric semi-circles on a light gray background.

    Gegenseitige Authentifizierung

    Verwendet vertrauenswürdige Identitäten (X.509-Zertifikate oder IdP-Validierung), um sowohl RADIUS-Clients als auch -Server zu authentifizieren und so bösartige oder gefälschte Endpunkte zu verhindern.

  • A blue open padlock icon with a wireless signal symbol inside, representing unlocked wireless access or open network security.

    Sicherer föderierter Zugriff und Zugriff über mehrere Domains

    Unterstützt föderierte Zugangssysteme wie eduroam und OpenRoaming sowie verteilte Enterprise-Wi-Fi-Umgebungen, in denen die Authentifizierung netzwerk- oder domänenübergreifend erfolgt.

  • A blue outline of a cloud with two curved lines above it, resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Zuverlässig und skalierbar

    Die TCP-basierte Bereitstellung verhindert Paketverluste und vereinfacht die Skalierung über Standorte, Regionen und Cloud-Umgebungen hinweg.

  • Blue icon of a webpage with two arrows pointing in opposite directions, next to a padlock, representing secure data transfer or protected online communication.

    In Foxpass Cloud RADIUS integriert

    RadSec ist kein Add-on – es ist Teil der Architektur von Foxpass Cloud RADIUS. TLS-Verschlüsselung und Identitätsprüfung werden automatisch durchgeführt, wodurch sich der Verwaltungsaufwand verringert.

  • Blue icon showing the outline of two devices, a smartphone in front of a larger tablet or monitor, symbolizing mobile and desktop technology on a light gray background.

    Zero-Trust- und Compliance-konform

    Der durch TLS geschützte Transport hilft dabei, die Anforderungen von SOC 2, HIPAA, PCI DSS und ISO 27001 zu erfüllen, und unterstützt gleichzeitig Zero-Trust-Netzwerkprinzipien wie kontinuierliche Verifizierung und Zugriff mit minimalen Berechtigungen.

Warum Sie sich für Foxpass für RadSec entscheiden sollten

  • Cloud-native Implementierung – keine lokale Einrichtung oder Wartung.

  • TLS-verschlüsselt – der gesamte RADIUS-Datenverkehr wird automatisch gesichert.

  • Identitäts- und zertifikatsbasierte Authentifizierung (EAP-TLS / EAP-TTLS) für passwortlosen, identitätsgesteuerten Zugriff.

  • MDM-Integration – funktioniert mit Intune, Jamf, Kandji, Addigy und anderen über MDM-Integrationen & Zertifikatsverwaltung.

  • Volle Transparenz — detaillierte Protokollierung und Audit-Trails für jedes Authentifizierungsereignis.

  • Schnelle Bereitstellung — sicheres, TLS-geschütztes RADIUS in wenigen Minuten.

  • API-fähig – automatisieren Sie die Konfiguration und Überwachung mit der Foxpass API.


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Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen RadSec, EAP-TLS und EAP-TTLS?
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