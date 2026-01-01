Foxpass Glossary
Explore the essential terms and technologies behind secure network access, certificate-based authentication, and modern identity and access management.
A
Active Directory (AD)
Active Directory (AD) ist ein veralteter Verzeichnisdienst, der von Microsoft zur Verwaltung von Benutzern, Geräten und Zugriffen innerhalb von Windows-basierten Netzwerken entwickelt wurde. Active Directory authentifiziert Benutzer und erzwingt Gruppenrichtlinien über lokale Domänencontroller. Obwohl sie noch immer weit verbreitet ist, ist sie auf lokale Infrastruktur und manuelle Verwaltung angewiesen. Foxpass Cloud LDAP bietet eine moderne Alternative zu Active Directory und liefert dieselbe zentrale Identitäts- und Zugriffsverwaltung (ohne lokale Server). Außerdem synchronisiert es sich direkt mit Cloud-IdPs wie Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta und OneLogin, um die Authentifizierung über Systeme und Netzwerke hinweg zu vereinheitlichen.
B
BYOD (Bring Your Own Device)
BYOD (Bring Your Own Device) ist eine Richtlinie oder Praxis, die es Benutzern ermöglicht, mit ihren persönlichen Geräten auf Unternehmensnetzwerke und -ressourcen zuzugreifen. BYOD erhöht die Flexibilität, erfordert jedoch eine sichere Authentifizierung, um die Compliance aufrechtzuerhalten. Foxpass unterstützt BYOD-Umgebungen mit seinem BYOD-Zertifikat-Installer und ermöglicht so passwortlosen, zertifikatbasierten Wi‑Fi- und VPN-Zugriff für nicht verwaltete Geräte.
C
Client-Zertifikat
Ein Client-Zertifikat ist ein digitales Zertifikat, das auf dem Gerät eines Benutzers installiert ist und bei der Netzwerkauthentifizierung die Identität des Geräts oder des Benutzers nachweist. Client-Zertifikate ersetzen herkömmliche Passwörter in EAP-TLS und anderen sicheren Authentifizierungsmethoden. Foxpass stellt Client-Zertifikate über seine Cloud-PKI- und BYOD-Enrollment-Tools aus.
E
EAP (Extensible Authentication Protocol)
EAP (Extensible Authentication Protocol) ist ein flexibles Authentifizierungs-Framework, das in Netzwerkzugriffssystemen wie Wi-Fi und VPNs verwendet wird. EAP unterstützt mehrere Authentifizierungsmethoden, darunter Passwörter, Tokens und digitale Zertifikate, indem diese in einen standardisierten Prozess eingebettet werden. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt EAP-basierte Methoden wie EAP-TLS und EAP-TTLS, um eine sichere, identitäts- und zertifikatsbasierte Authentifizierung für alle Gerätetypen zu ermöglichen.
EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol – Transport Layer Security)
EAP-TLS ist eine hochsichere Authentifizierungsmethode, die digitale Zertifikate anstelle von Passwörtern verwendet, um sowohl den Benutzer als auch das Netzwerk zu verifizieren. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt EAP-TLS, um passwortlose, zertifikatsbasierte Authentifizierung für verwaltete und BYOD-Geräte bereitzustellen.
EAP-TTLS (Extensible Authentifizierung Protocol – Tunneled Transport Layer Security)
EAP-TTLS ist eine Authentifizierungsmethode, die einen sicheren, verschlüsselten Tunnel zwischen dem Client und dem RADIUS-Server erstellt. Innerhalb dieses Tunnels werden Benutzeranmeldedaten überprüft, ohne sie im Netzwerk offenzulegen. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt EAP-TTLS, um eine sichere, identitätsbasierte Authentifizierung zu ermöglichen, wenn keine Zertifikate bereitgestellt sind.
eduroam (Education Roaming)
eduroam (Education Roaming) ist ein globaler Wi‑Fi-Föderationsdienst, der Studierenden, Forschenden und Mitarbeitenden ermöglicht, mit ihren Heimatzugangsdaten sicher auf Drahtlosnetzwerke teilnehmender Einrichtungen zuzugreifen. eduroam setzt auf RADIUS-basierte Authentifizierung mit EAP-TLS oder EAP-TTLS, um Benutzeridentitäten organisationsübergreifend zu verifizieren. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt eduroam-Bereitstellungen mit einer cloudnativen, wartungsfreien Architektur, die die Anforderungen der Föderation erfüllt und sich nahtlos in institutionelle Identitätsanbieter und LDAP-Verzeichnisse integriert.
F
FreeRADIUS
FreeRADIUS ist ein Open-Source-RADIUS-Server, der häufig für Netzwerkauthentifizierung, Autorisierung und Accounting verwendet wird. FreeRADIUS unterstützt mehrere Authentifizierungsprotokolle, darunter EAP-TLS und EAP-TTLS, und wird häufig in Unternehmens- und Bildungsumgebungen eingesetzt. Foxpass Cloud RADIUS basiert auf denselben RADIUS-Standards wie FreeRADIUS, bietet diese jedoch als vollständig verwalteten, cloudnativen Service an — wodurch die Serverwartung entfällt und die Integration mit modernen Identitätsanbietern vereinfacht wird.
G
Gerätezertifikat
Ein Gerätezertifikat ist ein digitales Zertifikat, das an einen bestimmten Endpunkt oder Rechner gebunden ist und es dem Gerät selbst — nicht nur dem Benutzer — ermöglicht, sich sicher bei einem Netzwerk oder Dienst zu authentifizieren. Foxpass lässt sich in MDM-Plattformen integrieren, um Gerätezertifikate für verwaltete Endpunkte automatisch auszustellen und zu verwalten.
I
IEEE 802.1X-Wi-Fi-Authentifizierung
IEEE 802.1X-Wi-Fi-Authentifizierung ist ein Standard für die Netzwerkszugriffskontrolle, der das Extensible Authentication Protocol (EAP) verwendet, um Benutzer und Geräte zu authentifizieren, bevor Netzwerkzugriff gewährt wird. Es bildet die Grundlage für sicheres Unternehmens-Wi-Fi®. Foxpass Cloud RADIUS ermöglicht 802.1X-Authentifizierung mit identitäts- und zertifikatsbasiertem Zugriff und lässt sich nahtlos in das Cloud-IdP Ihrer Organisation und Ihre Gerätemanagement-Tools integrieren.
Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)
Identity and Access Management (IAM) ist ein Rahmenwerk aus Richtlinien und Technologien, das sicherstellt, dass die richtigen Personen den angemessenen Zugriff auf Systeme und Ressourcen haben. IAM zentralisiert die Identitätsprüfung und Zugriffskontrolle über Benutzer, Geräte und Anwendungen hinweg. Foxpass bietet IAM-Funktionen über cloudgehostetes LDAP, RADIUS und zertifikatbasierte Authentifizierung, integriert mit dem IdP Ihrer Organisation.
Identitätsanbieter (IdP)
Ein Identitätsanbieter ist ein Dienst, der digitale Identitäten speichert und verifiziert und Benutzer authentifiziert, bevor er Zugriff auf verbundene Anwendungen und Systeme gewährt. Gängige cloudbasierte IdPs sind Microsoft Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta und OneLogin. Foxpass integriert sich in den IdP Ihres Unternehmens, um Benutzer- und Gruppendaten für eine zentrale Zugriffskontrolle zu synchronisieren.
L
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ist ein Standardprotokoll, das verwendet wird, um Benutzer- und Gruppeninformationen in einem Verzeichnis zu speichern, zu organisieren und abzurufen. LDAP bildet das Rückgrat des zentralisierten Identitätsmanagements und unterstützt Anmeldungen für Systeme wie VPNs, Server und Legacy-Anwendungen. Foxpass Cloud LDAP bietet einen vollständig verwalteten, in der Cloud gehosteten LDAP-Dienst, der mit dem Cloud-IdP Ihres Unternehmens synchronisiert ist – für nahtloses und einheitliches Identitäts- und Zugriffsmanagement.
LDAP-Server
Ein LDAP-Server ist die Serverkomponente, die die LDAP-Verzeichnisdatenbank hostet und verwaltet. Es verarbeitet Anfragen von Clients, führt Suchvorgänge oder Aktualisierungen durch und gibt Verzeichnisinformationen zurück. Foxpass Cloud LDAP macht das Hosten und Warten Ihres eigenen LDAP-Servers überflüssig, indem es ein vollständig verwaltetes, cloudnatives Verzeichnis bietet, das automatisch mit Ihrem Cloud-IdP synchronisiert wird.
LDAP-Suche
Eine LDAP-Suche ist ein LDAP-Vorgang, der ein Verzeichnis abfragt, um Benutzer- oder Gruppeneinträge anhand definierter Kriterien zu finden und zu lesen. Je nach Filter und Suchbereich kann es vollständige oder teilweise Ergebnisse zurückgeben. Mit Foxpass Cloud LDAP bleiben Verzeichnissuchen durch die kontinuierliche Synchronisierung mit Ihrem Cloud-IdP stets aktuell, sodass Identitätsdaten immer korrekt und auf dem neuesten Stand sind.
M
MDM (Mobile Device Management)
Mobile Device Management (MDM) ist eine Plattform, mit der IT-Teams mobile Geräte und Endgeräte konfigurieren, absichern und verwalten können. MDM-Systeme übernehmen häufig die Bereitstellung von Zertifikaten, die Durchsetzung von Richtlinien und das Fernlöschen. Foxpass integriert sich in führende MDM-Lösungen wie Intune, Jamf und Kandji, um die Ausstellung und Erneuerung von Zertifikaten für verwaltete Geräte zu automatisieren.
Microsoft Entra ID (früher Azure Active Directory)
Microsoft Entra ID ist Microsofts cloudbasierter Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienst, der Benutzer authentifiziert und den Zugriff auf Anwendungen, Geräte und Cloud-Ressourcen absichert. Entra ID ersetzt viele herkömmliche Active-Directory-Funktionen durch eine skalierbare, cloudnative Architektur. Allerdings unterstützen viele Altsysteme moderne Cloud-IdP-Authentifizierung nicht nativ oder erfordern kostspielige Upgrades, um SAML oder OAuth zu unterstützen. Foxpass integriert sich in Microsoft Entra ID, um Benutzer und Gruppen für eine zentralisierte Authentifizierung über Cloud LDAP und Cloud RADIUS zu synchronisieren – und erweitert so Entra-Identitäten auf Wi‑Fi-, VPN- und Server-Anmeldungen, ohne bestehende Systeme zu verändern.
Microsoft NPS (Netzwerkrichtlinienserver)
Microsoft NPS (Network Policy Server) ist eine Windows Server-Rolle, die als RADIUS-Server für die Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern dient, die sich mit einem Netzwerk verbinden. NPS integriert sich in das lokale Active Directory, um Richtlinien für den Netzwerkzugriff durchzusetzen. Foxpass Cloud RADIUS ersetzt oder erweitert Microsoft NPS durch eine cloud-native Alternative ohne Wartungsaufwand, die sich direkt in moderne Identitätsanbieter integriert. In Kombination mit Foxpass Cloud LDAP ermöglicht es Unternehmen, ihr veraltetes Active Directory abzulösen und gleichzeitig eine zentralisierte, identitätsbasierte Netzwerkauthentifizierung beizubehalten.
N
Netzwerksegmentierung
Netzwerksegmentierung ist die Praxis, ein Netzwerk in kleinere, isolierte Segmente zu unterteilen, um Sicherheit, Leistung und Zugriffskontrolle zu verbessern. Segmentierung begrenzt die Ausbreitung von Bedrohungen und erzwingt den Zugriff mit minimalen Rechten auf sensible Systeme. Foxpass Cloud RADIUS integriert sich mit VLAN-Richtlinien, um die Netzwerksegmentierung basierend auf Benutzerrollen, Geräteidentität oder Authentifizierungsmethode zu automatisieren.
Netzwerkzugriffskontrolle (NAC)
Network Access Control (NAC) ist ein Sicherheitsframework, das Richtlinien für Geräte und Benutzer verwaltet und durchsetzt, die auf ein Netzwerk zugreifen möchten. NAC überprüft die Identität und die Gerätekonformität, bevor Zugriff gewährt wird. Foxpass Cloud RADIUS fungiert als Schlüsselkomponente einer NAC-Strategie, indem es identitäts- und zertifikatbasierte Netzwerkauthentifizierung durchsetzt.
O
OpenRoaming
Ein globales Wi‑Fi-Föderationsframework, mit dem Benutzer sich sicher und automatisch mit teilnehmenden Drahtlosnetzwerken verbinden können, ohne sich manuell anmelden zu müssen. OpenRoaming verwendet föderierte Identitäten, RADIUS und zertifikatsbasierte Authentifizierung, um vertrauenswürdige Konnektivität über Standorte und Anbieter hinweg sicherzustellen. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt die OpenRoaming-Integration und ermöglicht es Unternehmen, sicheren, identitätsbasierten Wi-Fi-Zugang mit einer cloudnativen, wartungsfreien Architektur über Campusgelände und Partnernetzwerke hinweg zu erweitern.
P
PKI (Public-Key-Infrastruktur)
Eine Public Key Infrastructure (PKI) ist ein Framework, das digitale Zertifikate ausstellt, verwaltet und validiert, die zur Authentifizierung von Benutzern, Geräten und Systemen verwendet werden. PKI ermöglicht eine sichere, passwortlose Authentifizierung durch öffentliche und private Schlüsselpaare. Foxpass Cloud PKI automatisiert die Ausstellung, Erneuerung und den Widerruf von Zertifikaten für verwaltete Geräte und BYOD-Geräte.
PSK (vorinstallierter Schlüssel)
Ein PSK (Pre-Shared Key) ist ein gemeinsam genutztes Passwort oder eine Passphrase, die zur Authentifizierung von Benutzern oder Geräten in einem drahtlosen Netzwerk verwendet wird und häufig in WLAN-Setups zu Hause oder in kleinen Büros zu finden ist. PSKs sind zwar einfach bereitzustellen, bergen jedoch Sicherheitsrisiken, weil derselbe Schlüssel von mehreren Benutzern und Geräten gemeinsam verwendet wird. Foxpass Cloud RADIUS ersetzt die PSK-basierte Authentifizierung durch sicheren, identitäts- und zertifikatsbasierten Zugriff — so werden gemeinsam genutzte Passwörter eliminiert und eine zentrale Kontrolle über den Cloud-IdP Ihrer Organisation ermöglicht.
Prinzip der geringsten Privilegien
Least Privilege ist ein Sicherheitsprinzip, das jeden Benutzer oder Systemprozess auf das Mindestmaß an Zugriff beschränkt, das zur Ausführung seiner Aufgaben erforderlich ist. Die Anwendung des Prinzips der geringsten Rechte verringert das Risiko eines versehentlichen oder böswilligen Missbrauchs von Zugangsdaten. Foxpass erzwingt Least-Privilege-Zugriff durch identitätsbasierte Richtlinien, rollenbasierte Berechtigungen und granulare Zugriffskontrollen für RADIUS, LDAP und SSH-Schlüsselverwaltung.
Privileged Access Management (PAM)
Privileged Access Management (PAM) ist ein Teilbereich von IAM, der sich auf die Absicherung und Überwachung des Zugriffs auf kritische Systeme und Administratorkonten konzentriert. PAM kontrolliert, wer sensible Aktionen ausführen kann, etwa Konfigurationsänderungen oder Befehle auf Root-Ebene. Foxpass SSH Key Management and SUDO Management features helfen dabei, PAM-Prinzipien durch die Kontrolle des Schlüsselzugriffs und der Befehlsberechtigungen durchzusetzen.
Privileged Identity Management (PIM)
Privileged Identity Management (PIM) ist eine spezialisierte Komponente von PAM, die Identitäten mit erhöhten oder zeitlich begrenzten Administratorberechtigungen verwaltet und prüft. PIM stellt sicher, dass privilegierte Zugangsdaten sicher ausgegeben, verwendet und widerrufen werden. Foxpass integriert identitätsbasierte Kontrollen und Protokollierung, um PIM-Praktiken in Entwicklungs- und IT-Umgebungen zu unterstützen.
R
RADIUS (Benutzerauthentifizierung über Einwahlnetzwerke)
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) ist ein Netzwerkprotokoll, das eine zentrale Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung für Benutzer bereitstellt, die sich mit einem Netzwerk verbinden. Foxpass Cloud RADIUS ermöglicht sicheren, identitäts- und zertifikatbasierten Wi‑Fi- und VPN-Zugriff, ohne dass Sie On-Prem-Server warten müssen.
RADIUS-Attribute
RADIUS-Attribute sind Datenfelder, die in RADIUS-Nachrichten enthalten sind und Parameter für Authentifizierung, Autorisierung und Accounting definieren. Attribute geben Details wie Benutzeridentität, Zugriffsrichtlinien, VLAN-Zuweisung und Sitzungszeitüberschreitungen an. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt standardmäßige und benutzerdefinierte RADIUS-Attribute, sodass Administratoren granulare Zugriffsrichtlinien durchsetzen, die VLAN-Zuweisung automatisieren und sich in Netzwerk-Infrastrukturen von Drittanbietern integrieren können, um identitätsgesteuerte Zugriffskontrolle zu ermöglichen.
RADIUS-Client
Ein RADIUS-Client ist ein Netzwerkgerät, z. B. ein Wi-Fi-Zugangspunkt, Switch oder VPN-Gateway, das Benutzeranfragen zur Authentifizierung an einen RADIUS-Server weiterleitet. Der Client leitet Anmeldedaten oder Zertifikate zur Überprüfung weiter und setzt die vom Server zurückgegebene Zugriffsentscheidung durch. Mit Foxpass Cloud RADIUS fungieren Ihre vorhandenen Netzwerkgeräte als RADIUS-Clients und authentifizieren Benutzer sicher über Ihr verbundenes Cloud-IdP oder Verzeichnis.
RADIUS-Föderation
Eine RADIUS Federation ist ein Netzwerk miteinander verbundener RADIUS-Server, das die Authentifizierung über mehrere Organisationen oder Domains hinweg ermöglicht. In einer RADIUS-Föderation kann ein Benutzer mit den Zugangsdaten seiner Heimateinrichtung auf ein teilnehmendes Netzwerk zugreifen. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt RADIUS-Föderationsmodelle wie eduroam und OpenRoaming und bietet sichere, skalierbare Authentifizierung zwischen vertrauenswürdigen Netzwerken, ohne dass lokale RADIUS-Server erforderlich sind.
RADIUS-Proxy
Ein RADIUS-Proxy ist eine RADIUS-Komponente, die Authentifizierungsanfragen zwischen einem Client und einem externen RADIUS-Server weiterleitet. RADIUS-Proxys werden in föderierten Umgebungen häufig verwendet, um Anfragen an die richtige Identitätsquelle der jeweiligen Organisation weiterzuleiten. Foxpass Cloud RADIUS kann als RADIUS-Proxy fungieren und Anfragen sicher an institutionelle oder Partner-Server weiterleiten, während zentrale Transparenz und Kontrolle erhalten bleiben.
RADIUS-Server
Ein RADIUS-Server ist die Backend-Komponente, die Benutzerzugriffsanfragen an ein Netzwerk authentifiziert, autorisiert und protokolliert. Es validiert Anmeldedaten oder Zertifikate anhand einer verbundenen Identitätsquelle, bevor Zugriff gewährt wird. Foxpass Cloud RADIUS ersetzt herkömmliche lokale RADIUS-Server durch einen Cloud-native-Dienst, der sich nahtlos in das Cloud-IdP und die Verzeichnissysteme Ihrer Organisation integriert.
RadSec (RADIUS über TLS)
RadSec (RADIUS über TLS) ist eine sichere Erweiterung des RADIUS-Protokolls, die Authentifizierungs- und Abrechnungsdaten über verschlüsselte TLS-Verbindungen statt über UDP überträgt. Dies schützt Anmeldedaten während der Übertragung und wird häufig in föderierten Netzwerken wie eduroam verwendet. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt RadSec, um verschlüsselte, standardkonforme Konnektivität für die organisationsübergreifende Authentifizierung bereitzustellen.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) ist eine Methode, den Zugriff basierend auf den Benutzerrollen innerhalb einer Organisation einzuschränken. Berechtigungen werden nach Rollen gruppiert, was die Verwaltung vereinfacht und den Zugriff nach dem Least-Privilege-Prinzip sicherstellt. Foxpass verwendet LDAP-Gruppenmitgliedschaften und IdP-Attribute, um rollenbasierten Zugriff über Netzwerk- und Systemanmeldungen hinweg durchzusetzen.
S
SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)
SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) ist ein Protokoll, das zur Automatisierung der Zertifikatsregistrierung, -verteilung und -erneuerung zwischen Geräten und einer Zertifizierungsstelle (CA) verwendet wird. Foxpass integriert sich mit MDM-Plattformen über SCEP, um die Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus auf allen registrierten Geräten zu vereinfachen.
SSH (Secure Shell)
SSH (Secure Shell) ist ein sicheres Netzwerkprotokoll, das für den Fernzugriff auf und die Verwaltung von Servern, Geräten und Netzwerkinfrastrukturen verwendet wird. SSH verschlüsselt die gesamte Kommunikation zwischen dem Client und dem Server und schützt so Anmeldedaten und Daten während der Übertragung. Foxpass integriert SSH-Zugriff mit Identitäts- und Schlüsselverwaltung und ermöglicht es Unternehmen, zentrale Kontrolle durchzusetzen, die Schlüsselrotation zu automatisieren und auditierbare Zugriffsprotokolle aufrechtzuerhalten.
SSH-Schlüssel
Ein SSH-Schlüssel ist ein kryptografisches Schlüsselpaar, das zur sicheren Authentifizierung von Benutzern verwendet wird, wenn diese sich über das Secure Shell (SSH) -Protokoll mit Servern verbinden. SSH-Schlüssel ersetzen herkömmliche Passwörter und ermöglichen eine starke asymmetrische Authentifizierung. Foxpass SSH Key Management automatisiert die Erstellung, Rotation und den Widerruf von Schlüsseln und stellt sicher, dass Entwickler und Administratoren einen sicheren, auditierbaren Serverzugriff im Einklang mit Least-Privilege- und Zero-Trust-Prinzipien aufrechterhalten.
SSH-Schlüsselrotation
SSH-Schlüsselrotation bezeichnet die Praxis, SSH-Schlüsselpaare regelmäßig zu ersetzen, um das Risiko unbefugten Zugriffs durch kompromittierte oder veraltete Anmeldedaten zu verringern. Die regelmäßige Schlüsselrotation ist eine zentrale Sicherheitsmaßnahme, um Zugriffe nach dem Least-Privilege-Prinzip aufrechtzuerhalten und die Compliance-Bereitschaft sicherzustellen. Foxpass SSH Key Management automatisiert die Schlüsselrotation, sodass alle Benutzer und Systeme sicher bleiben – ohne manuelle Eingriffe oder Serviceunterbrechungen.
SUDO-Management
SUDO-Management ist die Verwaltung von Benutzerberechtigungen für die Ausführung privilegierter Befehle auf UNIX-, Linux- oder macOS-Systemen mit dem Befehl sudo. Ein effektives SUDO-Management stellt sicher, dass erhöhte Zugriffsrechte nur bei Bedarf gewährt werden und Aktionen zur Nachvollziehbarkeit protokolliert werden. Foxpass SUDO Management zentralisiert und erzwingt sudo-Richtlinien über LDAP-Gruppen und Benutzerrollen, unterstützt Least-Privilege-Prinzipien und vereinfacht Compliance-Audits.
V
VLAN (virtuelles lokales Netzwerk)
VLAN (Virtual Local Area Network) ist eine logische Segmentierung eines physischen Netzwerks, die den Datenverkehr zwischen Benutzergruppen, Abteilungen oder Gerätetypen isoliert. VLANs erhöhen die Sicherheit und Leistung, indem sie den Zugriff und Broadcast-Domänen einschränken. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt die VLAN-Zuweisung, sodass Administratoren Benutzer oder Geräte basierend auf Identität oder Gruppenzugehörigkeit dynamisch dem richtigen Netzwerksegment zuordnen können.
VPN (Virtuelles privates Netzwerk)
Ein VPN (Virtual Private Network) ist eine sichere Netzwerkverbindung, die den Datenverkehr zwischen dem Gerät eines Benutzers und einem privaten Netzwerk verschlüsselt und so Daten während der Übertragung schützt. VPNs werden häufig für den Fernzugriff auf interne Systeme verwendet. Foxpass Cloud RADIUS ermöglicht identitäts- und zertifikatsbasierte VPN-Authentifizierung, während Foxpass Cloud LDAP Benutzer- und Gruppendaten für eine granulare Zugriffskontrolle und VLAN-Autorisierung zentralisiert – und so Unternehmen dabei hilft, IAM zu modernisieren und Zero-Trust-Richtlinien sowohl für Wi‑Fi- als auch für VPN-Verbindungen durchzusetzen.
W
WPA2-Enterprise
WPA2-Enterprise ist ein Wi-Fi-Sicherheitsstandard, der 802.1X-Authentifizierung und einen RADIUS-Server verwendet, um jeden Benutzer bzw. jedes Gerät einzeln zu verifizieren, anstatt sich auf ein gemeinsames Passwort zu verlassen. WPA2-Enterprise unterstützt sichere Methoden wie EAP-TLS für die zertifikatbasierte Authentifizierung und EAP-TTLS für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung innerhalb eines verschlüsselten Tunnels. Foxpass Cloud RADIUS ermöglicht WPA2-Enterprise-Bereitstellungen mit nahtloser Integration in Cloud-Identitätsanbieter und automatisierter Zertifikatsverwaltung für sowohl verwaltete als auch BYOD-Geräte.
WPA3-Enterprise
WPA3-Enterprise ist der neueste Wi‑Fi-Sicherheitsstandard, der entwickelt wurde, um den Schutz von WPA2-Enterprise durch stärkere Verschlüsselung, verbessertes Schlüsselmanagement und Widerstandsfähigkeit gegen Offline-Angriffe zu erhöhen. WPA3-Enterprise erfordert 802.1X-Authentifizierung mit einem RADIUS-Server und unterstützt erweiterte Methoden wie EAP-TLS für die zertifikatsbasierte Authentifizierung. Foxpass Cloud RADIUS unterstützt WPA3-Enterprise-Umgebungen und bietet identitätsgesteuerten Zero-Trust-WLAN-Zugriff, integriert mit modernen Cloud-Identitätsanbietern und automatisiertem Zertifikatslebenszyklus-Management.
Z
Zero Trust
Zero Trust ist ein Sicherheitsmodell, das davon ausgeht, dass keinem Benutzer oder Gerät standardmäßig vertraut werden sollte, unabhängig davon, ob es sich innerhalb oder außerhalb des Netzwerks befindet. Der Zugriff wird erst nach kontinuierlicher Überprüfung von Identität, Gerät und Kontext gewährt. Foxpass ermöglicht Zero-Trust-Zugriff durch zertifikatsbasierte Authentifizierung, identitätsgesteuerte Richtlinien und detaillierte Protokollierung.
Zertifizierungsstelle (CA)
Eine Zertifizierungsstelle (CA) ist eine vertrauenswürdige Instanz, die digitale Zertifikate ausstellt und signiert, um die Identität von Benutzern oder Geräten zu verifizieren. Die CA stellt sicher, dass Zertifikate gültig und auf eine vertrauenswürdige Root-CA zurückführbar sind. Foxpass Cloud PKI fungiert als private CA und gibt Unternehmen die volle Kontrolle über Zertifikatslebenszyklen und Vertrauensrichtlinien.