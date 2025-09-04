Automatisieren, integrieren und erweitern Sie Foxpass mit einer voll ausgestatteten REST-API
Verwalten Sie Benutzer, Gruppen, SSH-Schlüssel, Zugriffsrichtlinien und Audit-Daten mit Zuversicht über eine entwicklerfreundliche API, die für sichere Infrastrukturautomatisierung entwickelt wurde.
Warum die Foxpass API verwenden?
Manuelle Verzeichnis- oder Schlüsselverwaltung skaliert nicht – und erhöht das Risiko. Die Foxpass API ermöglicht Ihrem Team:
Automatisieren Sie die Bereitstellung von Benutzern und Gruppen
SSH-Schlüssel programmgesteuert synchronisieren
Verwalten Sie Zugriffsberechtigungen als Code
In interne Plattformen und DevOps-Pipelines integrieren
Lösen Sie die Deprovisionierung oder den Entzug von Anmeldedaten über CI/CD-Tools aus
Wenn Sie Infrastruktur in großem Maßstab verwalten möchten, ist diese API Ihre Grundlage für IAM-Automatisierung und Zero-Trust-Durchsetzung.
Kernfunktionen
Benutzerverwaltung
Benutzer erstellen, aktualisieren oder löschen
Legen Sie Benutzerrollen und LDAP-Zugriffsattribute fest
Konten programmgesteuert deaktivieren oder wieder aktivieren
Gruppenverwaltung
Gruppen erstellen und Benutzer zuweisen
Setzen Sie Zugriffsrichtlinien mithilfe gruppenbasierter Berechtigungen durch
LDAP-Gruppenmitgliedschaften dynamisch steuern
SSH-Schlüsselverwaltung (mit Engineering Add-On)
SSH-Schlüssel in Benutzerkonten hochladen
Schlüssel per Skript oder CI/CD-Aktion rotieren
Erzwingen Sie die Kontrolle über Schlüssel aus einer einzigen Quelle auf allen Servern
POSIX-Attributsteuerung (mit Engineering Add-On)
Definieren Sie UID, GID, Shell und Home-Verzeichnis für Engineering-Benutzer
In Linux/macOS-Anmeldesysteme integrieren
Audit-Protokolle & Authentifizierungsdaten
Abrufen von Zugriffsprotokollen für LDAP und RADIUS
Protokolle in ein SIEM- oder Monitoring-Tool exportieren
Überprüfen Sie den Zugriffsverlauf für Compliance-Zwecke
Beliebte Integrationen
- Individuelle interne Admin-Portale
- Infrastructure as Code (z. B. Terraform, Ansible)
- CI/CD-Pipelines (z. B. Deprovisionierungs-Workflows)
- MDM- oder Endpunktmanagement-Tools
- Automatisierungen für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle
API-Architektur
RESTful-Endpunkte mit vorhersehbaren JSON-Strukturen
Token-basierte Authentifizierung mit eingeschränktem Zugriff
Ratenbegrenzungen für Leistung und Sicherheit
Vollständig dokumentiert im Foxpass Developer Portal
Beispiele für Endpunkte sind:
GET /api/users/ – Benutzer auflisten
POST /api/groups/ – Gruppe erstellen
PUT /api/public-keys/{id}/ – SSH-Schlüssel aktualisieren
GET /api/logs/ – Audit-Protokolle abrufen
Sicher durch Design
TLS-Verschlüsselung für den gesamten API-Datenverkehr
Rollenbasierte API-Token-Berechtigungen
Protokolle und Audit-Trails der API-Aktivität
Unterstützt SOC 2- und HIPAA-konforme Anwendungsfälle
Bereit, Ihre Zugriffskontrolle zu automatisieren?
Die Foxpass API gibt Ihrem Team die Kontrolle und Flexibilität, IAM wie Infrastruktur zu behandeln – sicher, skalierbar und codebasiert.