Direkt zum Hauptinhalt
Zurück zu Splashtop
Foxpass
AnmeldenGratis testen
KontaktAnmeldenGratis testen
A web page displays SSH key configuration settings. A dropdown menu labeled SSH Key expiration time? is open, showing options: No Expiration, 90 days, 180 days, and 360 days. The No Expiration option is highlighted.

Automatisieren, integrieren und erweitern Sie Foxpass mit einer voll ausgestatteten REST-API

Verwalten Sie Benutzer, Gruppen, SSH-Schlüssel, Zugriffsrichtlinien und Audit-Daten mit Zuversicht über eine entwicklerfreundliche API, die für sichere Infrastrukturautomatisierung entwickelt wurde.

KontaktAPI-Dokumentation anzeigen
A man with glasses and a bun smiles while working on a computer at a desk in a modern office. Two other people are seen collaborating in the background.

Warum die Foxpass API verwenden?

Manuelle Verzeichnis- oder Schlüsselverwaltung skaliert nicht – und erhöht das Risiko. Die Foxpass API ermöglicht Ihrem Team:

  • Automatisieren Sie die Bereitstellung von Benutzern und Gruppen

  • SSH-Schlüssel programmgesteuert synchronisieren

  • Verwalten Sie Zugriffsberechtigungen als Code

  • In interne Plattformen und DevOps-Pipelines integrieren

  • Lösen Sie die Deprovisionierung oder den Entzug von Anmeldedaten über CI/CD-Tools aus

Wenn Sie Infrastruktur in großem Maßstab verwalten möchten, ist diese API Ihre Grundlage für IAM-Automatisierung und Zero-Trust-Durchsetzung.

Kernfunktionen

  • Secure remote access management icon

    Benutzerverwaltung

    • Benutzer erstellen, aktualisieren oder löschen

    • Legen Sie Benutzerrollen und LDAP-Zugriffsattribute fest

    • Konten programmgesteuert deaktivieren oder wieder aktivieren


  • User groups icon

    Gruppenverwaltung

    • Gruppen erstellen und Benutzer zuweisen

    • Setzen Sie Zugriffsrichtlinien mithilfe gruppenbasierter Berechtigungen durch

    • LDAP-Gruppenmitgliedschaften dynamisch steuern


  • SSO and SAML integration key icon

    SSH-Schlüsselverwaltung (mit Engineering Add-On)

    • SSH-Schlüssel in Benutzerkonten hochladen

    • Schlüssel per Skript oder CI/CD-Aktion rotieren

    • Erzwingen Sie die Kontrolle über Schlüssel aus einer einzigen Quelle auf allen Servern


  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    POSIX-Attributsteuerung (mit Engineering Add-On)

    • Definieren Sie UID, GID, Shell und Home-Verzeichnis für Engineering-Benutzer

    • In Linux/macOS-Anmeldesysteme integrieren


  • Update Management icon

    Audit-Protokolle & Authentifizierungsdaten

    • Abrufen von Zugriffsprotokollen für LDAP und RADIUS

    • Protokolle in ein SIEM- oder Monitoring-Tool exportieren

    • Überprüfen Sie den Zugriffsverlauf für Compliance-Zwecke


Beliebte Integrationen

  • Individuelle interne Admin-Portale
  • Infrastructure as Code (z. B. Terraform, Ansible)
  • CI/CD-Pipelines (z. B. Deprovisionierungs-Workflows)
  • MDM- oder Endpunktmanagement-Tools
  • Automatisierungen für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle

API-Architektur

  • RESTful-Endpunkte mit vorhersehbaren JSON-Strukturen

  • Token-basierte Authentifizierung mit eingeschränktem Zugriff

  • Ratenbegrenzungen für Leistung und Sicherheit

  • Vollständig dokumentiert im Foxpass Developer Portal


Beispiele für Endpunkte sind:

  • GET /api/users/ – Benutzer auflisten

  • POST /api/groups/ – Gruppe erstellen

  • PUT /api/public-keys/{id}/ – SSH-Schlüssel aktualisieren

  • GET /api/logs/ – Audit-Protokolle abrufen


A glowing blue digital padlock icon in the center of a dark background with circular, futuristic technology patterns, symbolizing cybersecurity or data protection.

Sicher durch Design

  • TLS-Verschlüsselung für den gesamten API-Datenverkehr

  • Rollenbasierte API-Token-Berechtigungen

  • Protokolle und Audit-Trails der API-Aktivität

  • Unterstützt SOC 2- und HIPAA-konforme Anwendungsfälle


Ressourcen

Vollständige API-Referenz
Schnellstart- & Integrationsleitfäden

Bereit, Ihre Zugriffskontrolle zu automatisieren?

Die Foxpass API gibt Ihrem Team die Kontrolle und Flexibilität, IAM wie Infrastruktur zu behandeln – sicher, skalierbar und codebasiert.

KontaktDokumentation erkunden
  • Compliance
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
Copyright © 2026 Splashtop, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne anfallende Steuern.