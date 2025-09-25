Vereinfachen Sie die eduroam-Integration mit Cloud-native RADIUS
Foxpass hilft Hochschulen und Universitäten dabei, den eduroam-Zugang mit sicherer, skalierbarer RADIUS-Infrastruktur und optimierter Unterstützung für Identitätsföderation bereitzustellen oder auszubauen.
Was ist eduroam?
eduroam (Education Roaming) ist eine globale Identitätsföderation, die es Studierenden, Lehrkräften und Forschenden ermöglicht, sich an jeder teilnehmenden Institution mit ihren Zugangsdaten ihrer Heimateinrichtung sicher mit dem WLAN zu verbinden.
Für die Teilnahme an eduroam ist Folgendes erforderlich:
Ein konformer RADIUS-Server, der die EAP-Authentifizierung unterstützt
Integration mit dem Identitätsanbieter (IdP)Ihrer Einrichtung
Unterstützung für zertifikatbasierte (EAP-TLS) oder identitätsbasierte (EAP-TTLS) Authentifizierung
Vertrauenseinrichtung und Teilnahme an der Föderation über Ihren nationalen Betreiber (z. B. InCommon in den USA)
Die Herausforderung für Campus-IT-Teams
Die Wartung einer lokalen RADIUS-Infrastruktur ist zeitaufwendig und fehleranfällig
Die Zertifikatsverwaltung (EAP-TLS) verursacht zusätzlichen Supportaufwand für Benutzer
Die Föderation mit eduroam erfordert technische Abstimmung und Compliance
Die Skalierung auf mehrere Standorte oder Gastnetzwerke bringt Komplexität mit sich
Foxpass unterstützt Universitäten und Hochschulen dabei, eine RADIUS-Infrastruktur einzuführen und zu skalieren, die die Anforderungen von eduroam erfüllt — mit einem cloudnativen Ansatz ohne Wartungsaufwand
Die Foxpass-Lösung
Cloud-RADIUS für eduroamMehr erfahren
Unterstützt EAP-TLS und EAP-TTLS
Globale Verfügbarkeit und Failover
Unterstützung für RadSec (RADIUS über TLS)
Keine lokalen RADIUS-Server erforderlich
Integration mit Ihrem Identitätsanbieter
Verbindet sich mit Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin und LDAP
Weisen Sie den Zugriff nach Gruppe, Rolle oder Benutzeridentität zu
Setzen Sie Least-Privilege-Zugriff und verzeichnisgesteuerte Richtlinien durch
Zertifikatslebenszyklus-Management (Advanced License)
MDM-Integration mit Jamf, Kandji, Intune für verwaltete Geräte
Verwaltung von Zertifikatswiderruf und -ablauf
BYOD-Zertifikatsinstaller zur Selbstinstallation mit NetID-Branding
Föderationsbereite Architektur
Konfigurieren Sie Ihren RADIUS-Proxy ganz einfach mit Ihrem NRO (z. B. InCommon, Internet2)
Sichern Sie vertrauensvolle Beziehungen zu Partnern der Identitätsföderation
Erweitern Sie eduroam auf Satellitencampusse, gemeinsam genutzte Netzwerke oder öffentliche Räume
Erfahren Sie hiermehr über das Föderationsmodell von OpenRoaming und eduroam
Für wen das geeignet ist
Foxpass unterstützt Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die Folgendes möchten:
- Treten Sie der eduroam-Föderation zum ersten Mal bei
- Veraltete lokale RADIUS-Infrastruktur ersetzen oder modernisieren
- Skalieren Sie eduroam über mehrere Campusse hinweg
- Verbessern Sie das Zertifikats-Onboarding und reduzieren Sie Wi-Fi-Helpdesk-Tickets
- Verbinden Sie den Wi-Fi-/VPN-Zugriff mit bestehenden Identitätsanbietern
eduroam-Kompatibilitätsmatrix
Anforderung
Unterstützt von Foxpass
eduroam-RADIUS-Architektur (EAP-TLS / EAP-TTLS)
BYOD + MDM-Zertifikat-Onboarding
RADIUS-Proxy für Föderation
Verzeichnisintegration (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)
RadSec-Unterstützung
Audit-Protokolle und Sitzungstransparenz
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre eduroam-Bereitstellung voranbringen
Nutzen Sie eduroam oder skalieren Sie es – ganz ohne Infrastrukturprobleme. Foxpass unterstützt IT-Teams im Hochschulbereich dabei, cloud-native RADIUS bereitzustellen, das Zertifikat-Onboarding zu vereinfachen und Föderationsanforderungen zu erfüllen.