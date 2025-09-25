Direkt zum Hauptinhalt
Zurück zu Splashtop
Foxpass
AnmeldenGratis testen
KontaktAnmeldenGratis testen
A woman wearing glasses studies at a desk in a library, surrounded by books and a laptop. In the background, several other people are also reading and working at tables lined with bookshelves.

Vereinfachen Sie die eduroam-Integration mit Cloud-native RADIUS

Foxpass hilft Hochschulen und Universitäten dabei, den eduroam-Zugang mit sicherer, skalierbarer RADIUS-Infrastruktur und optimierter Unterstützung für Identitätsföderation bereitzustellen oder auszubauen.

Kontakt

Was ist eduroam?

eduroam (Education Roaming) ist eine globale Identitätsföderation, die es Studierenden, Lehrkräften und Forschenden ermöglicht, sich an jeder teilnehmenden Institution mit ihren Zugangsdaten ihrer Heimateinrichtung sicher mit dem WLAN zu verbinden.

Für die Teilnahme an eduroam ist Folgendes erforderlich:

  • Ein konformer RADIUS-Server, der die EAP-Authentifizierung unterstützt

  • Integration mit dem Identitätsanbieter (IdP)Ihrer Einrichtung

  • Unterstützung für zertifikatbasierte (EAP-TLS) oder identitätsbasierte (EAP-TTLS) Authentifizierung

  • Vertrauenseinrichtung und Teilnahme an der Föderation über Ihren nationalen Betreiber (z. B. InCommon in den USA)


Die Herausforderung für Campus-IT-Teams

  • Die Wartung einer lokalen RADIUS-Infrastruktur ist zeitaufwendig und fehleranfällig

  • Die Zertifikatsverwaltung (EAP-TLS) verursacht zusätzlichen Supportaufwand für Benutzer

  • Die Föderation mit eduroam erfordert technische Abstimmung und Compliance

  • Die Skalierung auf mehrere Standorte oder Gastnetzwerke bringt Komplexität mit sich


Foxpass unterstützt Universitäten und Hochschulen dabei, eine RADIUS-Infrastruktur einzuführen und zu skalieren, die die Anforderungen von eduroam erfüllt — mit einem cloudnativen Ansatz ohne Wartungsaufwand

Die Foxpass-Lösung

  • Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Cloud-RADIUS für eduroam

    • Unterstützt EAP-TLS und EAP-TTLS

    • Globale Verfügbarkeit und Failover

    • Unterstützung für RadSec (RADIUS über TLS)

    • Keine lokalen RADIUS-Server erforderlich


    Mehr erfahren
  • Blue icon of an identification card with a user silhouette on the left and two horizontal lines on the right, representing name or information on the card.

    Integration mit Ihrem Identitätsanbieter

    • Verbindet sich mit Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin und LDAP

    • Weisen Sie den Zugriff nach Gruppe, Rolle oder Benutzeridentität zu

    • Setzen Sie Least-Privilege-Zugriff und verzeichnisgesteuerte Richtlinien durch


  • Simple blue outline icon of a hand holding a smartphone upright, with a light gray background.

    Zertifikatslebenszyklus-Management (Advanced License)

    • MDM-Integration mit Jamf, Kandji, Intune für verwaltete Geräte

    • Verwaltung von Zertifikatswiderruf und -ablauf

    • BYOD-Zertifikatsinstaller zur Selbstinstallation mit NetID-Branding


  • Blue wireless signal icon showing a central circle with a vertical line beneath it and curved lines on each side, symbolizing transmission or connectivity, on a light background.

    Föderationsbereite Architektur

    • Konfigurieren Sie Ihren RADIUS-Proxy ganz einfach mit Ihrem NRO (z. B. InCommon, Internet2)

    • Sichern Sie vertrauensvolle Beziehungen zu Partnern der Identitätsföderation

    • Erweitern Sie eduroam auf Satellitencampusse, gemeinsam genutzte Netzwerke oder öffentliche Räume

    • Erfahren Sie hiermehr über das Föderationsmodell von OpenRoaming und eduroam


Für wen das geeignet ist

Foxpass unterstützt Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die Folgendes möchten:

  • Treten Sie der eduroam-Föderation zum ersten Mal bei
  • Veraltete lokale RADIUS-Infrastruktur ersetzen oder modernisieren
  • Skalieren Sie eduroam über mehrere Campusse hinweg
  • Verbessern Sie das Zertifikats-Onboarding und reduzieren Sie Wi-Fi-Helpdesk-Tickets
  • Verbinden Sie den Wi-Fi-/VPN-Zugriff mit bestehenden Identitätsanbietern

eduroam-Kompatibilitätsmatrix

Anforderung

Unterstützt von Foxpass

eduroam-RADIUS-Architektur (EAP-TLS / EAP-TTLS)

BYOD + MDM-Zertifikat-Onboarding

RADIUS-Proxy für Föderation

Verzeichnisintegration (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)

RadSec-Unterstützung

Audit-Protokolle und Sitzungstransparenz


Lassen Sie uns gemeinsam Ihre eduroam-Bereitstellung voranbringen

Nutzen Sie eduroam oder skalieren Sie es – ganz ohne Infrastrukturprobleme. Foxpass unterstützt IT-Teams im Hochschulbereich dabei, cloud-native RADIUS bereitzustellen, das Zertifikat-Onboarding zu vereinfachen und Föderationsanforderungen zu erfüllen.

Kontakt
  • Compliance
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
Copyright © 2026 Splashtop, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne anfallende Steuern.