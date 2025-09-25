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Foxpass
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Two men working at a desk with multiple computer monitors displaying code. One man is looking at a digital tablet held by the other man, and they appear to be discussing something work-related.

Zero-Trust-Zugriffskontrolle für schnell agierende Tech-Teams

Foxpass hilft SaaS-, Software- und Technologieunternehmen dabei, ihre Infrastruktur zu schützen, das Zugriffsmanagement zu automatisieren und sich auf Audits vorzubereiten, ohne Ihre Entwickler auszubremsen.

Kostenlos testenDemo vereinbaren

Die Herausforderung

Wachsende Softwareunternehmen stehen vor einer einzigartigen Reihe von IAM- und Infrastruktur-Risiken:

  • Geteilte SSH-Schlüssel und Ad-hoc-Zugriffskontrolle

  • Passwörter, die in Tresoren oder Tabellen gespeichert sind

  • Keine Audit-Trail für den Zugriff auf die Infrastruktur

  • Veraltete Verzeichnissysteme, die nicht mit Cloud-nativen Stacks skalieren

  • VPN- und Wi-Fi-Zugriff, der nicht an Identität gebunden ist

Wenn Sicherheit der Geschwindigkeit untergeordnet wird, werden aus technischen Schulden Sicherheitsschulden.

Die Foxpass-Lösung

Foxpass bietet SaaS- und Engineering-First-Unternehmen eine entwicklerfreundliche Ebene für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), die entwickelt wurde für:

  • Durchsetzung von Zero-Trust-Zugriff (RADIUS + LDAP)

  • SSH-Schlüsselrotation und sudo-Zugriffskontrolle

  • VPN- und Wi‑Fi-Authentifizierung an Ihren IdP gebunden

  • Auditfähige Protokolle für SOC 2, HIPAA und das Vertrauen Ihrer Kunden

  • API-first-Automatisierung und Verzeichnissynchronisierung


Wichtige Anwendungsfälle für SaaS- & Tech-Teams

  • A simple blue outline of a key with two plus signs, one above and one below the key, on a light gray background.

    SSH-Schlüssel und Linux/macOS-Zugriffskontrolle zentralisieren

    Ersetzen Sie verteiltes Schlüsselmanagement durch zentrale Kontrolle, die mit LDAP und Ihrem IdP verknüpft ist.

    Mehr erfahren

  • Blue icon of three people with curved lines above the center figure, suggesting communication, connection, or broadcasting among a group.

    Sicherer VPN- und Wi-Fi-Zugriff für hybride Teams

    Setzen Sie RADIUS-Authentifizierung mit Identität oder Zertifikaten durch. Keine gemeinsam genutzten Zugangsdaten.

    Mehr erfahren

  • Blue icon of two people sitting across from each other at a table, representing a meeting or conversation.

    Verknüpfen Sie den Zugriff mit Engineering-Rollen & -Gruppen

    Verwenden Sie die Verzeichnissynchronisierung (Okta, Google, Entra ID), um Benutzer und Teams Systemen, Apps und Richtlinien zuzuordnen.

  • Blue outline icon of a sheet of paper with the top right corner folded and three horizontal lines to its lower right, suggesting writing or a document.

    Auditbereite Protokolle für SOC 2 & Sicherheitsprüfungen

    Erhalten Sie volle Transparenz darüber, wer wann auf was zugegriffen hat. Exportieren Sie Protokolle ganz einfach für Compliance-Audits oder Vorfalluntersuchungen.

    Mehr erfahren

  • Blue line icon of a laptop with a gear symbol and text lines on the screen, representing settings or system configuration.

    IAM mit API- und DevOps-Workflows automatisieren

    Erstellen, widerrufen und rotieren Sie Zugriffe mit der Foxpass API. Integrieren Sie sich in CI/CD- und Plattform-Engineering-Tools.

    Mehr erfahren

Entwickelt für SaaS-Sicherheit & Skalierbarkeit

Anforderung

Unterstützt von Foxpass

SOC 2 / HIPAA-Audit-Support

SSH-Schlüsselrotation & Sudo-Durchsetzung

Identitätsbasierter VPN- & Wi-Fi-Zugriff

API-gesteuerte Bereitstellung

Verzeichnissynchronisierung (Okta, Google, Entra ID)

Audit-Protokollierung & Protokollaufbewahrung

Support für Linux/macOS/UNIX

Schnelles Onboarding & Offboarding


Vertraut von wachsenden SaaS-Unternehmen, VC-finanzierten Start-ups und entwicklerorientierten Teams, die schnell vorankommen müssen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

The Software Advice logo features the words Software Advice in bold white text on a black background, with an orange chat bubble icon on the upper right.

"Die Verlagerung von LDAP in die Cloud war eine erhebliche Entlastung für unsere internen IT-Systeme."

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Todd P.

IT-Manager

Vertraut von wachsenden SaaS-Unternehmen, VC-finanzierten Start-ups und entwicklerorientierten Teams, die schnell vorankommen müssen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Capterra logo featuring a stylized multicolored geometric arrowhead on the left and the word Capterra in bold blue text on the right.

LDAP als ein Service

"Foxpass ist schnell und einfach in Ihrer Organisation einzurichten, leicht konfigurierbar, um sich mit bestehenden Benutzerverzeichnissen zu synchronisieren. Wir sind praktisch seit ihrem Start Kunde und können die Anzahl der Fehlschläge nicht zählen. Es kümmert sich um alle Kopfschmerzen der Verwaltung von ldap-Replikation, Integration usw. und verwaltet es sicher für Sie."

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Michael C.

Head of Devops und Plattform-Sicherheit

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