Zero-Trust-Zugriffskontrolle für schnell agierende Tech-Teams
Foxpass hilft SaaS-, Software- und Technologieunternehmen dabei, ihre Infrastruktur zu schützen, das Zugriffsmanagement zu automatisieren und sich auf Audits vorzubereiten, ohne Ihre Entwickler auszubremsen.
Die Herausforderung
Wachsende Softwareunternehmen stehen vor einer einzigartigen Reihe von IAM- und Infrastruktur-Risiken:
Geteilte SSH-Schlüssel und Ad-hoc-Zugriffskontrolle
Passwörter, die in Tresoren oder Tabellen gespeichert sind
Keine Audit-Trail für den Zugriff auf die Infrastruktur
Veraltete Verzeichnissysteme, die nicht mit Cloud-nativen Stacks skalieren
VPN- und Wi-Fi-Zugriff, der nicht an Identität gebunden ist
Wenn Sicherheit der Geschwindigkeit untergeordnet wird, werden aus technischen Schulden Sicherheitsschulden.
Die Foxpass-Lösung
Foxpass bietet SaaS- und Engineering-First-Unternehmen eine entwicklerfreundliche Ebene für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), die entwickelt wurde für:
Durchsetzung von Zero-Trust-Zugriff (RADIUS + LDAP)
SSH-Schlüsselrotation und sudo-Zugriffskontrolle
VPN- und Wi‑Fi-Authentifizierung an Ihren IdP gebunden
Auditfähige Protokolle für SOC 2, HIPAA und das Vertrauen Ihrer Kunden
API-first-Automatisierung und Verzeichnissynchronisierung
Wichtige Anwendungsfälle für SaaS- & Tech-Teams
SSH-Schlüssel und Linux/macOS-Zugriffskontrolle zentralisieren
Ersetzen Sie verteiltes Schlüsselmanagement durch zentrale Kontrolle, die mit LDAP und Ihrem IdP verknüpft ist.
Sicherer VPN- und Wi-Fi-Zugriff für hybride Teams
Setzen Sie RADIUS-Authentifizierung mit Identität oder Zertifikaten durch. Keine gemeinsam genutzten Zugangsdaten.
Verknüpfen Sie den Zugriff mit Engineering-Rollen & -Gruppen
Verwenden Sie die Verzeichnissynchronisierung (Okta, Google, Entra ID), um Benutzer und Teams Systemen, Apps und Richtlinien zuzuordnen.
Auditbereite Protokolle für SOC 2 & Sicherheitsprüfungen
Erhalten Sie volle Transparenz darüber, wer wann auf was zugegriffen hat. Exportieren Sie Protokolle ganz einfach für Compliance-Audits oder Vorfalluntersuchungen.
IAM mit API- und DevOps-Workflows automatisieren
Erstellen, widerrufen und rotieren Sie Zugriffe mit der Foxpass API. Integrieren Sie sich in CI/CD- und Plattform-Engineering-Tools.
Entwickelt für SaaS-Sicherheit & Skalierbarkeit
Anforderung
Unterstützt von Foxpass
SOC 2 / HIPAA-Audit-Support
SSH-Schlüsselrotation & Sudo-Durchsetzung
Identitätsbasierter VPN- & Wi-Fi-Zugriff
API-gesteuerte Bereitstellung
Verzeichnissynchronisierung (Okta, Google, Entra ID)
Audit-Protokollierung & Protokollaufbewahrung
Support für Linux/macOS/UNIX
Schnelles Onboarding & Offboarding
Vertraut von wachsenden SaaS-Unternehmen, VC-finanzierten Start-ups und entwicklerorientierten Teams, die schnell vorankommen müssen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
"Die Verlagerung von LDAP in die Cloud war eine erhebliche Entlastung für unsere internen IT-Systeme."
Todd P.
IT-Manager
Vertraut von wachsenden SaaS-Unternehmen, VC-finanzierten Start-ups und entwicklerorientierten Teams, die schnell vorankommen müssen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
LDAP als ein Service
"Foxpass ist schnell und einfach in Ihrer Organisation einzurichten, leicht konfigurierbar, um sich mit bestehenden Benutzerverzeichnissen zu synchronisieren. Wir sind praktisch seit ihrem Start Kunde und können die Anzahl der Fehlschläge nicht zählen. Es kümmert sich um alle Kopfschmerzen der Verwaltung von ldap-Replikation, Integration usw. und verwaltet es sicher für Sie."
Michael C.
Head of Devops und Plattform-Sicherheit