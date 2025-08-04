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Foxpass
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A group of students sit and talk in small groups on tiered steps with potted plants and purple cushions in a bright, modern indoor space. Some read books or use laptops.

Sicheres WLAN und identitätsbasierter Netzwerkzugriff für Hochschulen

Bieten Sie auf dem gesamten Campus ein nahtloses Zero-Trust-Zugangserlebnis mit gebrandetem BYOD-Support und eduroam-Kompatibilität. Vertrauen von Hochschulen und Universitäten weltweit.

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The front view of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) building features tall columns, a large dome, and leafless trees, with a green lawn in the foreground.

Für die Anforderungen der Hochschul-IT entwickelt

Skalieren Sie die Sicherheit auf dem gesamten Campus – ohne Komplexität

Von Hörsälen über Wohnheimnetzwerke bis hin zu Forschungslaboren stehen IT-Teams an Universitäten unter enormem Druck, schnellen, sicheren und skalierbaren Netzwerkzugriff bereitzustellen, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Foxpass Cloud RADIUS kann Ihnen dabei helfen:

  • Setzen Sie Zero-Trust-Zugriff für Lehrkräfte, Studierende und Forschende durch

  • Schaffen Sie gemeinsame SSIDs und Passwortmüdigkeit ab

  • Pflegen Sie Audit-Trails für interne Richtlinien und Compliance

  • Optimieren Sie das Onboarding für verwaltete Geräte und BYOD-Geräte

  • Integrieren Sie Identitätsanbieter wie Entra ID, Google Workspace, Okta und OneLogin

Foxpass vereinfacht außerdem die Netzwerksegmentierung in komplexen Campus-Umgebungen. Ganz gleich, ob Sie Studentenwohnheime, Fakultätsgebäude, Labore oder öffentliches Wi‑Fi verwalten: Foxpass kann Benutzer und Geräte basierend auf der Gruppenzugehörigkeit aus Ihrem Identity Provider dynamisch dem richtigen VLAN zuweisen. Das bedeutet, dass Studierende nicht in administrativen oder Forschungsnetzwerken arbeiten – manuelle VLAN-Kennzeichnung oder statische Konfigurationen sind nicht erforderlich.

Mehr erfahren

Entwickelt für den modernen Campus

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    NetID-gebrandeter BYOD-Zertifikat-Installer

    Lassen Sie Benutzer sich sicher selbst registrieren – mit einer Zertifikatserfahrung in Ihrem individuellen Branding. Unterstützen Sie das NetID-System Ihrer Einrichtung und erzwingen Sie gleichzeitig eine starke Authentifizierung – ohne Nutzerverwirrung oder IT-Überlastung.

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    eduroam-Kompatibilität

    Foxpass ermöglicht die sichere Authentifizierung Ihrer Benutzer über an eduroam teilnehmende Institutionen hinweg. Ob auf dem Campus oder auf Reisen für Forschungszwecke – Studierende und Lehrkräfte bleiben mit den Zugangsdaten ihrer Heimateinrichtung sicher verbunden.

  • Workflow / connected icon

    Verzeichnis- & MDM-Integration

    Verbinden Sie sich mit Ihrer bestehenden Infrastruktur für Identitäts- und Gerätemanagement. Synchronisieren Sie Benutzer aus Entra ID, Google Workspace, Okta oder OneLogin. Stellen Sie Zertifikate über Jamf, Intune, Kandji bereit oder nutzen Sie das gehostete BYOD-Portal von Foxpass.

  • Secure remote access management icon

    Rollenbasierte Zugriffskontrolle & VLAN-Zuweisung

    Erzwingen Sie den Zugriff nach Benutzertyp: Schüler, Mitarbeiter, Gast, Labor. Weisen Sie Benutzer segmentierten VLANs zu, um Forschungs- und Verwaltungssysteme zu schützen.

  • Custom branding icon

    Prüfungsbereite Protokollierung für die Einhaltung von Richtlinien

    Detaillierte Zugriffsprotokolle unterstützen die Durchsetzung von Richtlinien und die Einhaltung von Datenschutzvorgaben. Ideal für Einrichtungen, die HIPAA, FERPA und interne Prüfungen einhalten.

Wer nutzt Foxpass im Hochschulbereich

Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.

Warum Universitäten und Hochschulen Foxpass vertrauen

  • NetID-Unterstützung mit benutzerdefiniertem Branding für die Registrierung
  • BYOD- und MDM-Geräteflexibilität
  • eduroam-kompatible RADIUS-Authentifizierung
  • Cloud-nativ, keine Hardware erforderlich
  • 99,9 % SLA für Verfügbarkeit + redundante globale Infrastruktur
  • SOC 2 Type II & HIPAA-konform
  • Seit 2015 vertrauen Hochschulen auf uns
  • Reaktionsschneller, von Ingenieuren geleiteter Support
Four young adults sit around a table with laptops, notebooks, and a water bottle, smiling and laughing while working together in a bright, modern office space with large windows.

Entwickelt, um Sicherheits- und Erlebnisziele im Hochschulbereich zu erfüllen

  • Modernisieren Sie die Sicherheit Ihres Campus-WLANs

  • Reduzieren Sie den IT-Aufwand mit Automatisierung

  • Sorgen Sie für eine Netzwerksegmentierung mit minimalen Berechtigungen

  • Bieten Sie Studierenden und Lehrkräften nahtlosen, sicheren Zugriff – auf und außerhalb des Campus

  • Unterstützen Sie die Compliance und bieten Sie gleichzeitig eine großartige Benutzererfahrung


Bereit, den Netzwerkzugriff auf dem Campus zu modernisieren?

Foxpass Cloud RADIUS hilft Hochschulen und Universitäten, jede Verbindung abzusichern und bietet Studierenden, Lehrkräften und Gästen gleichzeitig eine reibungslose Benutzererfahrung.

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