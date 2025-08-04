Sicheres WLAN und identitätsbasierter Netzwerkzugriff für Hochschulen
Bieten Sie auf dem gesamten Campus ein nahtloses Zero-Trust-Zugangserlebnis mit gebrandetem BYOD-Support und eduroam-Kompatibilität. Vertrauen von Hochschulen und Universitäten weltweit.
Für die Anforderungen der Hochschul-IT entwickelt
Skalieren Sie die Sicherheit auf dem gesamten Campus – ohne Komplexität
Von Hörsälen über Wohnheimnetzwerke bis hin zu Forschungslaboren stehen IT-Teams an Universitäten unter enormem Druck, schnellen, sicheren und skalierbaren Netzwerkzugriff bereitzustellen, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Foxpass Cloud RADIUS kann Ihnen dabei helfen:
Setzen Sie Zero-Trust-Zugriff für Lehrkräfte, Studierende und Forschende durch
Schaffen Sie gemeinsame SSIDs und Passwortmüdigkeit ab
Pflegen Sie Audit-Trails für interne Richtlinien und Compliance
Optimieren Sie das Onboarding für verwaltete Geräte und BYOD-Geräte
Integrieren Sie Identitätsanbieter wie Entra ID, Google Workspace, Okta und OneLogin
Foxpass vereinfacht außerdem die Netzwerksegmentierung in komplexen Campus-Umgebungen. Ganz gleich, ob Sie Studentenwohnheime, Fakultätsgebäude, Labore oder öffentliches Wi‑Fi verwalten: Foxpass kann Benutzer und Geräte basierend auf der Gruppenzugehörigkeit aus Ihrem Identity Provider dynamisch dem richtigen VLAN zuweisen. Das bedeutet, dass Studierende nicht in administrativen oder Forschungsnetzwerken arbeiten – manuelle VLAN-Kennzeichnung oder statische Konfigurationen sind nicht erforderlich.
Entwickelt für den modernen Campus
NetID-gebrandeter BYOD-Zertifikat-Installer
Lassen Sie Benutzer sich sicher selbst registrieren – mit einer Zertifikatserfahrung in Ihrem individuellen Branding. Unterstützen Sie das NetID-System Ihrer Einrichtung und erzwingen Sie gleichzeitig eine starke Authentifizierung – ohne Nutzerverwirrung oder IT-Überlastung.
eduroam-Kompatibilität
Foxpass ermöglicht die sichere Authentifizierung Ihrer Benutzer über an eduroam teilnehmende Institutionen hinweg. Ob auf dem Campus oder auf Reisen für Forschungszwecke – Studierende und Lehrkräfte bleiben mit den Zugangsdaten ihrer Heimateinrichtung sicher verbunden.
Verzeichnis- & MDM-Integration
Verbinden Sie sich mit Ihrer bestehenden Infrastruktur für Identitäts- und Gerätemanagement. Synchronisieren Sie Benutzer aus Entra ID, Google Workspace, Okta oder OneLogin. Stellen Sie Zertifikate über Jamf, Intune, Kandji bereit oder nutzen Sie das gehostete BYOD-Portal von Foxpass.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle & VLAN-Zuweisung
Erzwingen Sie den Zugriff nach Benutzertyp: Schüler, Mitarbeiter, Gast, Labor. Weisen Sie Benutzer segmentierten VLANs zu, um Forschungs- und Verwaltungssysteme zu schützen.
Prüfungsbereite Protokollierung für die Einhaltung von Richtlinien
Detaillierte Zugriffsprotokolle unterstützen die Durchsetzung von Richtlinien und die Einhaltung von Datenschutzvorgaben. Ideal für Einrichtungen, die HIPAA, FERPA und interne Prüfungen einhalten.
Wer nutzt Foxpass im Hochschulbereich
Warum Universitäten und Hochschulen Foxpass vertrauen
- NetID-Unterstützung mit benutzerdefiniertem Branding für die Registrierung
- BYOD- und MDM-Geräteflexibilität
- eduroam-kompatible RADIUS-Authentifizierung
- Cloud-nativ, keine Hardware erforderlich
- 99,9 % SLA für Verfügbarkeit + redundante globale Infrastruktur
- SOC 2 Type II & HIPAA-konform
- Seit 2015 vertrauen Hochschulen auf uns
- Reaktionsschneller, von Ingenieuren geleiteter Support
Entwickelt, um Sicherheits- und Erlebnisziele im Hochschulbereich zu erfüllen
Modernisieren Sie die Sicherheit Ihres Campus-WLANs
Reduzieren Sie den IT-Aufwand mit Automatisierung
Sorgen Sie für eine Netzwerksegmentierung mit minimalen Berechtigungen
Bieten Sie Studierenden und Lehrkräften nahtlosen, sicheren Zugriff – auf und außerhalb des Campus
Unterstützen Sie die Compliance und bieten Sie gleichzeitig eine großartige Benutzererfahrung
Bereit, den Netzwerkzugriff auf dem Campus zu modernisieren?
Foxpass Cloud RADIUS hilft Hochschulen und Universitäten, jede Verbindung abzusichern und bietet Studierenden, Lehrkräften und Gästen gleichzeitig eine reibungslose Benutzererfahrung.