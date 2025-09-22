Arbeiten Sie mit Foxpass zusammen, um nahtlosen, sicheren OpenRoaming-Zugriff bereitzustellen
Foxpass ermöglicht es Telekommunikationsanbietern, MSPs und Wi-Fi-Föderationen, OpenRoaming-Bereitstellungen zu unterstützen und zu skalieren – mit sicherem cloudbasiertem RADIUS, Identitätsföderation und PKI-Expertise.
Was ist OpenRoaming?
OpenRoaming™, unter der Leitung der Wireless Broadband Alliance (WBA), ist eine globale Roaming-Föderation, die es Nutzern ermöglicht, sich mithilfe von identitätsbasiertem und zertifikatbasiertem Zugriff sicher und nahtlos automatisch mit vertrauenswürdigen Wi‑Fi-Netzwerken zu verbinden, ohne manuelle Authentifizierung.
Es überbrückt Mobilfunk- und Wi-Fi-Netzwerke und erfordert:
Ein föderiertes Identitätsmodell
Unterstützung für die EAP-TLS-Authentifizierung
Skalierbare RADIUS-Infrastruktur mit PKI-Management
Konformität mit dem technischen OpenRoaming-Framework der WBA
Passpoint (Hotspot 2.0): Die Grundlage für nahtloses Roaming
Passpoint®, auch bekannt als Hotspot 2.0, ist der Standard der Wi-Fi Alliance, mit dem Geräte vertrauenswürdige Wi‑Fi-Netzwerke automatisch erkennen und sicher eine Verbindung dazu herstellen können – ohne die Hürden von Captive Portals oder wiederholten Anmeldungen. Es bietet ein mobilfunkähnliches Erlebnis über Wi‑Fi und stellt sicher, dass Verbindungen nahtlos, sicher und skalierbar sind.
OpenRoaming baut auf Passpoint auf und ergänzt föderierte Identität, PKI und Richtlinien für globale Roaming-Föderationen. Zusammen bilden sie das technische Rückgrat für die Entlastung von Teilnehmern, Unternehmensservices und Smart-City-WLAN.
Foxpass unterstützt Telekommunikationsanbieter und Wi-Fi-Betreiber bei der Einführung von Passpoint, indem es die für carrier-grade Bereitstellungen erforderlichen Funktionen für Cloud-RADIUS, Zertifikatslebenszyklus-Management und Identitätsföderation bereitstellt. Mit integrierter Unterstützung für EAP-TLS, RadSec und automatisierte Zertifikatsbereitstellung macht Foxpass Passpoint- und OpenRoaming-Einführungen sowohl sicher als auch reibungslos.
Die Chance für Telco- & Connectivity-Anbieter
Da Wi‑Fi entscheidend wird, um mobilen Datenverkehr auszulagern, die Abdeckung in Innenräumen zu verbessern und Unternehmensservices zu erweitern, wird OpenRoaming (unterstützt von Passpoint) zu einem strategischen Unterscheidungsmerkmal für:
Tier-1- & Tier-2-Carrier
Glasfaser- und Festnetz-Funkanbieter
Anbieter für verwaltetes WLAN
Anbieter von Smart-City-Infrastrukturen
Eduroam-ähnliche Föderationen für vertikale Branchen (z. B. Behörden, Einzelhandel, Stadien)
Foxpass hilft Partnern bei der Bereitstellung einer carrier-grade, cloud-nativen Identitäts- und Zugriffsinfrastruktur zur Aktivierung von OpenRoaming.
Wie Foxpass OpenRoaming-Bereitstellungen unterstützt
Cloud-RADIUS in großem MaßstabMehr erfahren
Integrierte Unterstützung für EAP-TLS, EAP-TTLS und RadSec
Keine lokale Hardware und keine Legacy-RADIUS-Konfiguration erforderlich
>99,9 % Verfügbarkeit mit globaler Redundanz und Failover
Identitätsföderation und Authentifizierung
Foxpass fungiert als sicherer AAA-Server für Identitätsanbieter
Integriert sich mit Entra ID, Google Workspace, Okta und benutzerdefinierten IdPs
Ermöglicht BYOD-Onboarding mit Zertifikatsausstellung
PKI und Zertifikatslebenszyklus-Management
Vollständige X.509-Unterstützung für EAP-TLS
Geräteregistrierung per BYOD-Installer oder MDM (Jamf, Kandji, Intune)
Verwaltung von Zertifikatsrotation, Ablauf und Widerruf
Interoperabilität mit WBA- und Verbandsanforderungen
Entspricht den WBA OpenRoaming-Richtlinien
Flexible Integrationsoptionen für Föderationsbetreiber
Unterstützung für Vertrauensbeziehungen von Root-CA- und AAA-Servern
Arbeiten Sie mit Foxpass zusammen, um OpenRoaming & Passpoint zu unterstützen
Ganz gleich, ob Sie eine neue Föderation starten, Smart-City-Wi-Fi ausbauen oder Offload für 5G-Netzwerke ermöglichen – Foxpass kann die Identitäts- und RADIUS-Grundlage bereitstellen, um Ihre OpenRoaming- oder Passpoint-Bereitstellung zu beschleunigen.
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten:
Treten Sie der OpenRoaming-Föderation bei
Setzen Sie Passpoint für ein nahtloses Wi‑Fi-Onboarding ein
Authentifizieren Sie Benutzer sicher über globale Roaming-Bereiche hinweg
Vereinfachen Sie Onboarding und PKI-Komplexität
Bieten Sie Abonnenten und Gästen ein nahtloses Wi‑Fi-Erlebnis
Bereit, eine Partnerschaft zu erkunden?
Foxpass kann White-Label-RADIUS-Hosting, Support bei der OpenRoaming-Föderationskonfiguration und Integrationsberatung für Telekommunikations- und Infrastrukturanbieter anbieten.