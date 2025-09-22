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A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Arbeiten Sie mit Foxpass zusammen, um nahtlosen, sicheren OpenRoaming-Zugriff bereitzustellen

Foxpass ermöglicht es Telekommunikationsanbietern, MSPs und Wi-Fi-Föderationen, OpenRoaming-Bereitstellungen zu unterstützen und zu skalieren – mit sicherem cloudbasiertem RADIUS, Identitätsföderation und PKI-Expertise.

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OpenRoaming Wireless Broadband Alliance logo featuring blue text, a green Wi-Fi symbol made of concentric arcs to the left, and WIRELESS BROADBAND ALLIANCE written underneath in green.

Was ist OpenRoaming?

OpenRoaming, unter der Leitung der Wireless Broadband Alliance (WBA), ist eine globale Roaming-Föderation, die es Nutzern ermöglicht, sich mithilfe von identitätsbasiertem und zertifikatbasiertem Zugriff sicher und nahtlos automatisch mit vertrauenswürdigen Wi‑Fi-Netzwerken zu verbinden, ohne manuelle Authentifizierung.

  • Es überbrückt Mobilfunk- und Wi-Fi-Netzwerke und erfordert:

  • Ein föderiertes Identitätsmodell

  • Unterstützung für die EAP-TLS-Authentifizierung

  • Skalierbare RADIUS-Infrastruktur mit PKI-Management

  • Konformität mit dem technischen OpenRoaming-Framework der WBA


Passpoint (Hotspot 2.0): Die Grundlage für nahtloses Roaming

Passpoint®, auch bekannt als Hotspot 2.0, ist der Standard der Wi-Fi Alliance, mit dem Geräte vertrauenswürdige Wi‑Fi-Netzwerke automatisch erkennen und sicher eine Verbindung dazu herstellen können – ohne die Hürden von Captive Portals oder wiederholten Anmeldungen. Es bietet ein mobilfunkähnliches Erlebnis über Wi‑Fi und stellt sicher, dass Verbindungen nahtlos, sicher und skalierbar sind.

OpenRoaming baut auf Passpoint auf und ergänzt föderierte Identität, PKI und Richtlinien für globale Roaming-Föderationen. Zusammen bilden sie das technische Rückgrat für die Entlastung von Teilnehmern, Unternehmensservices und Smart-City-WLAN.

Foxpass unterstützt Telekommunikationsanbieter und Wi-Fi-Betreiber bei der Einführung von Passpoint, indem es die für carrier-grade Bereitstellungen erforderlichen Funktionen für Cloud-RADIUS, Zertifikatslebenszyklus-Management und Identitätsföderation bereitstellt. Mit integrierter Unterstützung für EAP-TLS, RadSec und automatisierte Zertifikatsbereitstellung macht Foxpass Passpoint- und OpenRoaming-Einführungen sowohl sicher als auch reibungslos.

A cityscape at dusk with a river in the foreground, modern and historic buildings on both sides, and an overlay of glowing network lines and points forming a digital web in the sky above.

Die Chance für Telco- & Connectivity-Anbieter

Da Wi‑Fi entscheidend wird, um mobilen Datenverkehr auszulagern, die Abdeckung in Innenräumen zu verbessern und Unternehmensservices zu erweitern, wird OpenRoaming (unterstützt von Passpoint) zu einem strategischen Unterscheidungsmerkmal für:

  • Tier-1- & Tier-2-Carrier

  • Glasfaser- und Festnetz-Funkanbieter

  • Anbieter für verwaltetes WLAN

  • Anbieter von Smart-City-Infrastrukturen

  • Eduroam-ähnliche Föderationen für vertikale Branchen (z. B. Behörden, Einzelhandel, Stadien)

Foxpass hilft Partnern bei der Bereitstellung einer carrier-grade, cloud-nativen Identitäts- und Zugriffsinfrastruktur zur Aktivierung von OpenRoaming.

Wie Foxpass OpenRoaming-Bereitstellungen unterstützt

  • Blue icon showing a Wi-Fi signal next to a padlock, symbolizing a secure or protected wireless network.

    Cloud-RADIUS in großem Maßstab

    • Integrierte Unterstützung für EAP-TLS, EAP-TTLS und RadSec

    • Keine lokale Hardware und keine Legacy-RADIUS-Konfiguration erforderlich

    • >99,9 % Verfügbarkeit mit globaler Redundanz und Failover


    Mehr erfahren
  • Blue icon of a person inside a rectangle, with three horizontal lines above the rectangle, on a light gray background.

    Identitätsföderation und Authentifizierung

    • Foxpass fungiert als sicherer AAA-Server für Identitätsanbieter

    • Integriert sich mit Entra ID, Google Workspace, Okta und benutzerdefinierten IdPs

    • Ermöglicht BYOD-Onboarding mit Zertifikatsausstellung


  • Blue outline icon of a closed book with a round award ribbon attached to the lower right corner, on a light gray background.

    PKI und Zertifikatslebenszyklus-Management

    • Vollständige X.509-Unterstützung für EAP-TLS

    • Geräteregistrierung per BYOD-Installer oder MDM (Jamf, Kandji, Intune)

    • Verwaltung von Zertifikatsrotation, Ablauf und Widerruf


  • Blue icon of a globe with grid lines on the left and two curved lines above it on the right, representing a wireless internet or global network connection.

    Interoperabilität mit WBA- und Verbandsanforderungen

    • Entspricht den WBA OpenRoaming-Richtlinien

    • Flexible Integrationsoptionen für Föderationsbetreiber

    • Unterstützung für Vertrauensbeziehungen von Root-CA- und AAA-Servern


Arbeiten Sie mit Foxpass zusammen, um OpenRoaming & Passpoint zu unterstützen

Ganz gleich, ob Sie eine neue Föderation starten, Smart-City-Wi-Fi ausbauen oder Offload für 5G-Netzwerke ermöglichen – Foxpass kann die Identitäts- und RADIUS-Grundlage bereitstellen, um Ihre OpenRoaming- oder Passpoint-Bereitstellung zu beschleunigen.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten:

  • Treten Sie der OpenRoaming-Föderation bei

  • Setzen Sie Passpoint für ein nahtloses Wi‑Fi-Onboarding ein

  • Authentifizieren Sie Benutzer sicher über globale Roaming-Bereiche hinweg

  • Vereinfachen Sie Onboarding und PKI-Komplexität

  • Bieten Sie Abonnenten und Gästen ein nahtloses Wi‑Fi-Erlebnis


Bereit, eine Partnerschaft zu erkunden?

Foxpass kann White-Label-RADIUS-Hosting, Support bei der OpenRoaming-Föderationskonfiguration und Integrationsberatung für Telekommunikations- und Infrastrukturanbieter anbieten.

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