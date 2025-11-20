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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

Cloud-gehostetes LDAP-Verzeichnis für Einfachheit, Sicherheit und Skalierbarkeit

Verwalten Sie Benutzer, Gruppen und Berechtigungen über ein sicheres, cloudbasiertes Verzeichnis. Foxpass LDAP macht es einfach, Legacy-Systeme, VPNs und den Serverzugriff zu unterstützen, ohne Ihre eigene LDAP-Infrastruktur verwalten zu müssen.

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Was ist Foxpass Cloud LDAP?

Foxpass Cloud LDAP ist ein gehosteter Verzeichnisdienst, der die Benutzerauthentifizierung und das Zugriffsmanagement in Ihrer gesamten Umgebung zentralisiert. Es funktioniert nahtlos mit Ihrem Identitätsanbieter und bietet Ihnen eine sichere, flexible Möglichkeit, den Benutzerzugriff auf Folgendes zu verwalten:

  • VPN-Dienste

  • Legacy-Anwendungen, die LDAP-Bind erfordern

  • macOS-, Linux- und UNIX-Systeme (über Engineering License)

  • Interne Tools, die auf POSIX-konformen Verzeichnissen basieren

Im Gegensatz zu herkömmlichen LDAP-Setups bietet Foxpass:

  • Cloud-gehostete Infrastruktur ohne Wartungsaufwand

  • Eine webbasierte Konsole und eine leistungsstarke API für die Verwaltung von Benutzern und Gruppen

  • Optionale POSIX-Unterstützung für Linux, macOS und SSH-Zugriff (Add-on für die Engineering-Lizenz)

Foxpass Cloud LDAP ist in jeder Foxpass-Basislizenz enthalten, zusammen mit Cloud RADIUS.

Hauptvorteile

  • Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

    IT-Zugangskontrolle vereinfachen

    Verwalten Sie Benutzer, Gruppen und Zugriffsberechtigungen über die Foxpass Console oder API. Weisen Sie Rollen zu, synchronisieren Sie Identitäten und steuern Sie den Zugriff auf Apps und Dienste, ohne LDIF-Dateien zu bearbeiten oder LDAP-Schemata zu pflegen.

  • A blue icon featuring three parallel, curved lines stacked vertically, resembling a stylized bridge or an archway, on a light gray background.

    LDAP-Bridge für VPNs und Legacy-Kompatibilität

    Müssen Sie VPNs oder Apps verbinden, die auf LDAP angewiesen sind? Foxpass Cloud LDAP dient als Brücke zwischen Ihren modernen Identitätssystemen (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) und jeder Software, die noch LDAP spricht.

  • Blue line drawing of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, indicating a login or password input screen.

    POSIX-Unterstützung & SSH-Zugriff

    Mit dem Engineering License add-on schalten Sie POSIX-Benutzer- und Gruppenattribute für die Verwendung mit macOS-, Linux- und UNIX-Systemen frei. Kombinieren Sie dies mit Foxpass SSH Key Management, um sicheren Anmeldezugriff in all Ihren Umgebungen zentral durchzusetzen.

  • A simple blue padlock icon with a circular keyhole, displayed on a light gray background.

    Sichere, auditierbare Authentifizierung

    Jede Authentifizierungsanfrage wird protokolliert. Nutzen Sie integrierte Audit-Trails, um Compliance zu unterstützen, Benutzeraktivitäten nachzuverfolgen und die Sicherheitslage Ihrer Infrastruktur aufrechtzuerhalten.

  • Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

    Automatisierte Verzeichnissynchronisierung

    Synchronisieren Sie Benutzer und Gruppen aus Ihrem Cloud-IdP (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) und spiegeln Sie sie automatisch in Ihrer LDAP-Struktur wider.

  • Blue outline of a rectangular layout icon, featuring one large section on the left and two smaller stacked sections on the right, representing a webpage or app content structure.

    Steuerung über Konsole oder API

    Ob Sie eine GUI oder Automatisierung bevorzugen – Foxpass bietet Ihnen beides. Verwenden Sie die Webkonsole für schnelle Bearbeitungen oder nutzen Sie die API, um Benutzer bereitzustellen, Anmeldedaten zu rotieren oder Daten in Ihrer gesamten Infrastruktur zu synchronisieren.

Anwendungsfälle

  • Authentifizieren Sie Remote-Benutzer für den VPN-Zugang

  • Verbinden Sie Legacy-Anwendungen, die LDAP-Bindunterstützen

  • Verwalten Sie interne Tools mit gruppenbasierter LDAP-Suche

  • Stellen Sie POSIX-konforme Benutzerdaten für Linux/macOS-Server bereit

  • Nutzen Sie es als leichtgewichtigen Verzeichnisdienst für kleine oder hybride Teams

  • Ersetzen Sie fragile lokale LDAP-Server durch eine sichere, cloudnative Alternative

  • Ersetzen Sie lokale Konten und unkontrollierte Passwortwildwuchs

  • Verknüpfen Sie Ihren Bereitschaftsplan über APIs mit Berechtigungen, um die Sicherheit zu erhöhen


LDAP vs. RADIUS – wann sollten Sie welches verwenden?

Foxpass umfasst sowohl Cloud LDAP als auch Cloud RADIUS, sodass Sie sich nicht entscheiden müssen. Verwenden Sie das, was für jedes System am besten passt, und verwalten Sie alles an einem Ort.

Anwendungsfall

LDAP verwenden

RADIUS verwenden

Systemanmeldung (Linux/macOS)

VPN-Kompatibilität (OpenVPN, Legacy-Clients)

Sicheres WLAN (802.1X, WPA2-Enterprise)

Sudo- / SSH-Schlüssel-Autorisierung

*

Authentifizierung für Legacy-Apps

* POSIX- & SSH-Schlüsselfunktionen verfügbar mit dem Engineering Add-On

Three men work together in a modern office at desks with laptops and computers. One types code on a monitor while the others talk and smile. Office supplies and paperwork are visible on the desks.

Ideal für IT- & Engineering-Teams, die Folgendes möchten:

  • LDAP ohne zusätzlichen Aufwand und Wartungsbedarf

  • Cloud-native Steuerung von Legacy-Authentifizierungs-Workflows

  • SSH- und sudo-Zugriff, gebunden an die zentrale Identität

  • Automatisierte Benutzerbereitstellung über Directory Sync

  • Technik auf Ingenieursniveau mit einer benutzerfreundlichen UI


A web browser displays API documentation for the GET /users/ endpoint on the Reqres site, showing request parameters, responses, code examples, and an interface to test the API request.

Technischer Überblick

  • Gehostetes, sicheres LDAPv3-konformes Verzeichnis

  • Synchronisieren Sie Benutzer aus Google Workspace, Azure Entra ID, Okta oder OneLogin

  • Unterstützt TLS-Verschlüsselung, anonymes oder authentifiziertes Binden und gruppenbasierten Zugriff

  • Kompatibel mit OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense und mehr

  • Funktioniert mit Linux und macOS über PAM- + NSS-Integration

  • Vollständig dokumentierte API für Benutzerbereitstellung und Automatisierung


In allen Foxpass Tarifen enthalten

Foxpass Cloud LDAP ist in Ihrer Foxpass-Basislizenz enthalten, zusammen mit Cloud RADIUS, Verzeichnissynchronisierung und Konsolen-/API-Verwaltung. Erweiterte Engineering-Funktionen (POSIX, SSH-Schlüsselintegration) sind über das Engineering License Add-On verfügbar.

"Ich empfehle Foxpass uneingeschränkt. Wenn Sie Ihren eigenen LDAP- oder AD-Server warten, verschwenden Sie wahrscheinlich Unmengen an Zeit Ihrer IT-Mitarbeiter."

A man with short dark hair and light skin wearing a blue collared shirt is outdoors with greenery in the background.

Ken K.

"Foxpass ist solide. Es ist unser Hauptbenutzerverzeichnis. Der Kundensupport und die Dokumentation sind fantastisch. Foxpass unterstützt unsere Gitlab, Jenkins, ssh und AWS VPNs."

A man with short brown hair, glasses, and a beard, smiling at the camera. He is wearing a black shirt and is pictured against a plain light background in a circular frame.

Nic G.

Branchenführer vertrauen auf uns

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

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