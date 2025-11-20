Cloud-gehostetes LDAP-Verzeichnis für Einfachheit, Sicherheit und Skalierbarkeit
Verwalten Sie Benutzer, Gruppen und Berechtigungen über ein sicheres, cloudbasiertes Verzeichnis. Foxpass LDAP macht es einfach, Legacy-Systeme, VPNs und den Serverzugriff zu unterstützen, ohne Ihre eigene LDAP-Infrastruktur verwalten zu müssen.
Was ist Foxpass Cloud LDAP?
Foxpass Cloud LDAP ist ein gehosteter Verzeichnisdienst, der die Benutzerauthentifizierung und das Zugriffsmanagement in Ihrer gesamten Umgebung zentralisiert. Es funktioniert nahtlos mit Ihrem Identitätsanbieter und bietet Ihnen eine sichere, flexible Möglichkeit, den Benutzerzugriff auf Folgendes zu verwalten:
VPN-Dienste
Legacy-Anwendungen, die LDAP-Bind erfordern
macOS-, Linux- und UNIX-Systeme (über Engineering License)
Interne Tools, die auf POSIX-konformen Verzeichnissen basieren
Im Gegensatz zu herkömmlichen LDAP-Setups bietet Foxpass:
Cloud-gehostete Infrastruktur ohne Wartungsaufwand
Eine webbasierte Konsole und eine leistungsstarke API für die Verwaltung von Benutzern und Gruppen
Optionale POSIX-Unterstützung für Linux, macOS und SSH-Zugriff (Add-on für die Engineering-Lizenz)
Foxpass Cloud LDAP ist in jeder Foxpass-Basislizenz enthalten, zusammen mit Cloud RADIUS.
Hauptvorteile
IT-Zugangskontrolle vereinfachen
Verwalten Sie Benutzer, Gruppen und Zugriffsberechtigungen über die Foxpass Console oder API. Weisen Sie Rollen zu, synchronisieren Sie Identitäten und steuern Sie den Zugriff auf Apps und Dienste, ohne LDIF-Dateien zu bearbeiten oder LDAP-Schemata zu pflegen.
LDAP-Bridge für VPNs und Legacy-Kompatibilität
Müssen Sie VPNs oder Apps verbinden, die auf LDAP angewiesen sind? Foxpass Cloud LDAP dient als Brücke zwischen Ihren modernen Identitätssystemen (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) und jeder Software, die noch LDAP spricht.
POSIX-Unterstützung & SSH-Zugriff
Mit dem Engineering License add-on schalten Sie POSIX-Benutzer- und Gruppenattribute für die Verwendung mit macOS-, Linux- und UNIX-Systemen frei. Kombinieren Sie dies mit Foxpass SSH Key Management, um sicheren Anmeldezugriff in all Ihren Umgebungen zentral durchzusetzen.
Sichere, auditierbare Authentifizierung
Jede Authentifizierungsanfrage wird protokolliert. Nutzen Sie integrierte Audit-Trails, um Compliance zu unterstützen, Benutzeraktivitäten nachzuverfolgen und die Sicherheitslage Ihrer Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
Automatisierte Verzeichnissynchronisierung
Synchronisieren Sie Benutzer und Gruppen aus Ihrem Cloud-IdP (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) und spiegeln Sie sie automatisch in Ihrer LDAP-Struktur wider.
Steuerung über Konsole oder API
Ob Sie eine GUI oder Automatisierung bevorzugen – Foxpass bietet Ihnen beides. Verwenden Sie die Webkonsole für schnelle Bearbeitungen oder nutzen Sie die API, um Benutzer bereitzustellen, Anmeldedaten zu rotieren oder Daten in Ihrer gesamten Infrastruktur zu synchronisieren.
Anwendungsfälle
Authentifizieren Sie Remote-Benutzer für den VPN-Zugang
Verbinden Sie Legacy-Anwendungen, die LDAP-Bindunterstützen
Verwalten Sie interne Tools mit gruppenbasierter LDAP-Suche
Stellen Sie POSIX-konforme Benutzerdaten für Linux/macOS-Server bereit
Nutzen Sie es als leichtgewichtigen Verzeichnisdienst für kleine oder hybride Teams
Ersetzen Sie fragile lokale LDAP-Server durch eine sichere, cloudnative Alternative
Ersetzen Sie lokale Konten und unkontrollierte Passwortwildwuchs
Verknüpfen Sie Ihren Bereitschaftsplan über APIs mit Berechtigungen, um die Sicherheit zu erhöhen
LDAP vs. RADIUS – wann sollten Sie welches verwenden?
Foxpass umfasst sowohl Cloud LDAP als auch Cloud RADIUS, sodass Sie sich nicht entscheiden müssen. Verwenden Sie das, was für jedes System am besten passt, und verwalten Sie alles an einem Ort.
Anwendungsfall
LDAP verwenden
RADIUS verwenden
Systemanmeldung (Linux/macOS)
VPN-Kompatibilität (OpenVPN, Legacy-Clients)
Sicheres WLAN (802.1X, WPA2-Enterprise)
Sudo- / SSH-Schlüssel-Autorisierung
*
Authentifizierung für Legacy-Apps
* POSIX- & SSH-Schlüsselfunktionen verfügbar mit dem Engineering Add-On
Ideal für IT- & Engineering-Teams, die Folgendes möchten:
LDAP ohne zusätzlichen Aufwand und Wartungsbedarf
Cloud-native Steuerung von Legacy-Authentifizierungs-Workflows
SSH- und sudo-Zugriff, gebunden an die zentrale Identität
Automatisierte Benutzerbereitstellung über Directory Sync
Technik auf Ingenieursniveau mit einer benutzerfreundlichen UI
Technischer Überblick
Gehostetes, sicheres LDAPv3-konformes Verzeichnis
Synchronisieren Sie Benutzer aus Google Workspace, Azure Entra ID, Okta oder OneLogin
Unterstützt TLS-Verschlüsselung, anonymes oder authentifiziertes Binden und gruppenbasierten Zugriff
Kompatibel mit OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense und mehr
Funktioniert mit Linux und macOS über PAM- + NSS-Integration
Vollständig dokumentierte API für Benutzerbereitstellung und Automatisierung
In allen Foxpass Tarifen enthalten
Foxpass Cloud LDAP ist in Ihrer Foxpass-Basislizenz enthalten, zusammen mit Cloud RADIUS, Verzeichnissynchronisierung und Konsolen-/API-Verwaltung. Erweiterte Engineering-Funktionen (POSIX, SSH-Schlüsselintegration) sind über das Engineering License Add-On verfügbar.
"Ich empfehle Foxpass uneingeschränkt. Wenn Sie Ihren eigenen LDAP- oder AD-Server warten, verschwenden Sie wahrscheinlich Unmengen an Zeit Ihrer IT-Mitarbeiter."
Ken K.
"Foxpass ist solide. Es ist unser Hauptbenutzerverzeichnis. Der Kundensupport und die Dokumentation sind fantastisch. Foxpass unterstützt unsere Gitlab, Jenkins, ssh und AWS VPNs."
Nic G.
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