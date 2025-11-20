Cloud-gehostetes LDAP-Verzeichnis für Einfachheit, Sicherheit und Skalierbarkeit

Verwalten Sie Benutzer, Gruppen und Berechtigungen über ein sicheres, cloudbasiertes Verzeichnis. Foxpass LDAP macht es einfach, Legacy-Systeme, VPNs und den Serverzugriff zu unterstützen, ohne Ihre eigene LDAP-Infrastruktur verwalten zu müssen.