Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond
Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.
Herausforderungen der Branche
Organisationen in regulierten Branchen stehen zunehmend unter Druck, Folgendes zu tun:
Sicherer Fernzugriff und Zugriff vor Ort auf PHI, PII und Finanzunterlagen
Führen Sie detaillierte Zugriffsprotokolle für HIPAA-, SOC 2-, PCI DSS-, GLBA- oder interne Audits
Setzen Sie Least-Privilege-Zugriff für Auftragnehmer, medizinisches Fachpersonal, Finanzanalysten oder verteilte Teams durch
Beseitigen Sie riskante gemeinsam genutzte Zugangsdaten und unverwalteten VPN-/Wi‑Fi-Zugriff, die sensible Daten Betrug oder Compliance-Verstößen aussetzen
Modernisieren Sie Ihre IT-Infrastruktur, ohne den operativen Aufwand zu erhöhen
Foxpass bietet eine moderne Lösung zur Zugriffskontrolle, die für regulierte IT-Umgebungen entwickelt wurde
So hilft Foxpass
Identitätsgesteuerte Netzwerkauthentifizierung
Erzwingen Sie den Wi-Fi- und VPN-Zugriff über Benutzeridentität, verifizierte Zertifikate und Gruppenrichtlinien
Integrieren Sie Ihren IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)
Keine gemeinsam genutzten WLAN-Zugangsdaten oder unverwalteten VPN-Passwörter
Audit-Protokollierung für ComplianceMehr erfahren
Protokollieren Sie jede RADIUS- und LDAP-Authentifizierungsanfrage
Führen Sie exportierbare, mit Zeitstempel versehene Aufzeichnungen für die Compliance-Berichterstattung
Erkennen Sie unbefugte Zugriffsversuche oder ungewöhnliche Muster
Weisen Sie die Durchsetzung von Least-Privilege- sowie Onboarding-/Offboarding-Richtlinien nach
Entwickelt für die Anforderungen regulierter Branchen
Setzen Sie präzise Zugriffskontrollen für verteilte Pflegeteams, Finanzanalysten und Remote-Schadenssachbearbeiter durch
Verknüpfen Sie Netzwerk- und VPN-Zugriff direkt mit verifizierten HRIS- oder IdP-Identitäten
Optimieren Sie das zertifikatsbasierte Onboarding mit Foxpass BYOD-Tools und MDM-Integrationen
Unterstützen Sie Auditoren mit Just-in-Time-Reporting und Echtzeit-Transparenz bei Zugriffsaktivitäten
Im Einklang mit Compliance & Zero Trust
Anforderung
Unterstützt von Foxpass
HIPAA-konforme Architektur
SOC 2 Type II-konforme Infrastruktur
PCI DSS-konforme Authentifizierung & Protokollierung
GLBA-konforme Zugriffskontrollen
TLS-erzwungene Authentifizierung & API
Zero-Trust-Zugriffsdurchsetzung
Durchsetzung von Least-Privilege-Richtlinien
Prüfungsbereite Protokollexporte
Integration von Identitätsanbietern
VPN- + Wi‑Fi-Zugriffskontrollen
Häufige Anwendungsfälle
Sicherer WLAN-Zugriff für Krankenhäuser, Kliniken, Finanzinstitute oder verteilte Belegschaften
Erzwingen Sie identitätsbasierten VPN-Login für verteilte Schadenteams und Finanzanalysten
Setzen Sie Least-Privilege-Zugriff für Bankmitarbeitende, Trader oder Callcenter-Agenten durch
Ersetzen Sie veraltetes selbst gehostetes RADIUS durch cloudnative Zero-Trust-Durchsetzung
Vereinfachen Sie das zertifikatbasierte Onboarding mit BYOD-Installern und MDM-Integrationen
Bewahren Sie die Audit-Bereitschaft für HIPAA, SOC 2, PCI DSS und GLBA mit sicherer Authentifizierung und 90-Tage-Protokollen
Ready to Secure Access in a Regulated Environment?
Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.