Direkt zum Hauptinhalt
Zurück zu Splashtop
Foxpass
AnmeldenGratis testen
KontaktAnmeldenGratis testen
A woman in a white lab coat smiles while using a tablet in a laboratory. Another person in a lab coat works in the background. The lab environment includes equipment and shelves.

Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond

Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.

Free TrialSchedule a Demo
Two men sit at a desk working together, looking at a large computer monitor displaying a document with highlighted text in an office with bright natural light.

Herausforderungen der Branche

Organisationen in regulierten Branchen stehen zunehmend unter Druck, Folgendes zu tun:

  • Sicherer Fernzugriff und Zugriff vor Ort auf PHI, PII und Finanzunterlagen

  • Führen Sie detaillierte Zugriffsprotokolle für HIPAA-, SOC 2-, PCI DSS-, GLBA- oder interne Audits

  • Setzen Sie Least-Privilege-Zugriff für Auftragnehmer, medizinisches Fachpersonal, Finanzanalysten oder verteilte Teams durch

  • Beseitigen Sie riskante gemeinsam genutzte Zugangsdaten und unverwalteten VPN-/Wi‑Fi-Zugriff, die sensible Daten Betrug oder Compliance-Verstößen aussetzen

  • Modernisieren Sie Ihre IT-Infrastruktur, ohne den operativen Aufwand zu erhöhen


Foxpass bietet eine moderne Lösung zur Zugriffskontrolle, die für regulierte IT-Umgebungen entwickelt wurde

So hilft Foxpass

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Identitätsgesteuerte Netzwerkauthentifizierung

    • Erzwingen Sie den Wi-Fi- und VPN-Zugriff über Benutzeridentität, verifizierte Zertifikate und Gruppenrichtlinien

    • Integrieren Sie Ihren IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)

    • Keine gemeinsam genutzten WLAN-Zugangsdaten oder unverwalteten VPN-Passwörter


  • Update Management icon

    Audit-Protokollierung für Compliance

    • Protokollieren Sie jede RADIUS- und LDAP-Authentifizierungsanfrage

    • Führen Sie exportierbare, mit Zeitstempel versehene Aufzeichnungen für die Compliance-Berichterstattung

    • Erkennen Sie unbefugte Zugriffsversuche oder ungewöhnliche Muster

    • Weisen Sie die Durchsetzung von Least-Privilege- sowie Onboarding-/Offboarding-Richtlinien nach


    Mehr erfahren
  • Architecture and Design blueprints icon

    Entwickelt für die Anforderungen regulierter Branchen

    • Setzen Sie präzise Zugriffskontrollen für verteilte Pflegeteams, Finanzanalysten und Remote-Schadenssachbearbeiter durch

    • Verknüpfen Sie Netzwerk- und VPN-Zugriff direkt mit verifizierten HRIS- oder IdP-Identitäten

    • Optimieren Sie das zertifikatsbasierte Onboarding mit Foxpass BYOD-Tools und MDM-Integrationen

    • Unterstützen Sie Auditoren mit Just-in-Time-Reporting und Echtzeit-Transparenz bei Zugriffsaktivitäten


Im Einklang mit Compliance & Zero Trust

Anforderung

Unterstützt von Foxpass

HIPAA-konforme Architektur

SOC 2 Type II-konforme Infrastruktur

PCI DSS-konforme Authentifizierung & Protokollierung

GLBA-konforme Zugriffskontrollen

TLS-erzwungene Authentifizierung & API

Zero-Trust-Zugriffsdurchsetzung

Durchsetzung von Least-Privilege-Richtlinien

Prüfungsbereite Protokollexporte

Integration von Identitätsanbietern

VPN- + Wi‑Fi-Zugriffskontrollen


A doctor wearing a white coat and stethoscope sits at a desk, focused on working on a laptop in a bright, modern office setting.

Häufige Anwendungsfälle

  • Sicherer WLAN-Zugriff für Krankenhäuser, Kliniken, Finanzinstitute oder verteilte Belegschaften

  • Erzwingen Sie identitätsbasierten VPN-Login für verteilte Schadenteams und Finanzanalysten

  • Setzen Sie Least-Privilege-Zugriff für Bankmitarbeitende, Trader oder Callcenter-Agenten durch

  • Ersetzen Sie veraltetes selbst gehostetes RADIUS durch cloudnative Zero-Trust-Durchsetzung

  • Vereinfachen Sie das zertifikatbasierte Onboarding mit BYOD-Installern und MDM-Integrationen

  • Bewahren Sie die Audit-Bereitschaft für HIPAA, SOC 2, PCI DSS und GLBA mit sicherer Authentifizierung und 90-Tage-Protokollen


Ready to Secure Access in a Regulated Environment?

Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.

Free TrialSchedule a Demo
  • Compliance
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
Copyright © 2026 Splashtop, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne anfallende Steuern.